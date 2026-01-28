Os contratos do S&P 500 (US500) estão a ser negociados em máximos históricos, em torno da marca de 7.040. Os mercados estão a preparar-se para a decisão da Reserva Federal agendada para às 18:00. A juntar a este evento, esta semana, quatro empresas do “Magnificent 7” deverão apresentar os resultados do quarto trimestre: Meta Platforms e Microsoft (ambas após a sessão de hoje nos EUA), bem como a Apple e a Tesla. Estes eventos deverão trazer momentos de maior volatilidade para o US500. xStation 5 O que podemos esperar dos resultados das Big Tech? Após o fecho da sessão de hoje nos EUA, dois dos principais gigantes tecnológicos norte-americanos - a Microsoft e a Meta Platforms - apresentarão os seus resultados. As expectativas do mercado são elevadas. Nos últimos trimestres, os chamados “7 Magníficos” têm estado frequentemente entre os mais fortes impulsionadores do crescimento anual dos lucros de todo o S&P 500. A questão é: quantos deles se espera que estejam entre os cinco principais contribuintes para o crescimento dos lucros no quarto trimestre de 2025?

O consenso para todo o S&P 500 aponta para um crescimento combinado dos lucros de +8,2% ao ano no quarto trimestre de 2025 . Se este valor se mantiver, marcará o 10º trimestre consecutivo de crescimento dos lucros do índice.

no . Se este valor se mantiver, marcará o de crescimento dos lucros do índice. Atualmente, as cinco principais empresas que mais contribuem para o crescimento anual dos lucros do índice no quarto trimestre (classificadas por contribuição) são: Nvidia, Boeing, Alphabet (Google), Micron Technology e Microsoft .

empresas que mais contribuem para o crescimento anual dos lucros do índice no quarto trimestre (classificadas por contribuição) são: . Isso significa que três dos cinco maiores contribuintes para o crescimento dos lucros do quarto trimestre devem ser nomes do “Magnificent 7”: Nvidia, Alphabet e Microsoft , que apresenta o seu relatório hoje.

maiores contribuintes para o crescimento dos lucros do quarto trimestre devem ser nomes do “Magnificent 7”: , que apresenta o seu relatório hoje. A Boeing (fora dos “7 Magníficos”) está a beneficiar principalmente de um efeito de base fácil: há um ano, a empresa registou um grande prejuízo (incluindo encargos e outras despesas reflectidas no EPS não-GAAP).

Olhando para o futuro, os analistas esperam um crescimento dos lucros de dois dígitos em 2026, tanto para as “Magnificent 7” como para o resto do índice. Além disso, prevê-se que o crescimento do Mag7 acelere para cerca de +23% ao ano, contra +12,1% para as restantes empresas do S&P 500. Se estas estimativas se revelarem exactas - ou mesmo ligeiramente conservadoras - o índice poderá apresentar um desempenho sólido este ano. O mercado está a prever um crescimento do EPS de pelo menos ~20% para o Mag7 no 4º trimestre de 2025, em comparação com apenas ~4% para as outras 493 empresas do S&P 500. FactSet Research De acordo com os dados da FactSet de 23 de janeiro, cerca de 13% das empresas do S&P 500 apresentaram resultados até à data. 75% superaram as expectativas de EPS (surpresa positiva), enquanto 69% superaram as expectativas de receitas. Revisões das estimativas: em 31 de dezembro, o mercado esperava um crescimento dos lucros de +8,3% em relação ao ano anterior para o quarto trimestre; agora é marginalmente inferior em +8,2% .

em 31 de dezembro, o mercado esperava um crescimento dos lucros de anterior para o quarto trimestre; agora é marginalmente inferior em . Quatro sectores têm atualmente expectativas de lucros mais baixas do que no final de dezembro, devido a revisões em baixa do EPS e a surpresas negativas nos lucros.

têm atualmente expectativas de lucros mais baixas do que no final de dezembro, devido a revisões em baixa do EPS e a surpresas negativas nos lucros. Orientações (1º trimestre de 2026): até à data, seis empresas do S&P 500 emitiram orientações negativas em matéria de EPS para o 1º trimestre, enquanto quatro emitiram orientações positivas.

até à data, empresas do S&P 500 emitiram orientações negativas em matéria de EPS para o 1º trimestre, enquanto emitiram orientações positivas. Avaliação: o P/E a prazo de 12 meses do S&P 500 situa-se em 22,1. Esse valor está acima da média de 5 anos (20,0) e da média de 10 anos (18,8). O mercado está relativamente caro em relação à história, mas o crescimento de dois dígitos dos lucros anuais previsto para 2026 constitui um argumento significativo para um “prémio” de ganhos nas avaliações.

