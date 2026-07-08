A situação em Wall Street, na véspera da publicação de hoje da ata da reunião do FOMC de junho, é extremamente tensa. O US500 está a perder cerca de 1%, e os investidores estão assustados com o regresso dos fantasmas da inflação, principalmente devido à forte recuperação dos preços do petróleo após a escalada da situação no Médio Oriente. Além disso, um estudo recente do Fed de Nova Iorque revela que quase metade das empresas afetadas pelas tarifas ainda planeia novos aumentos de preços.

Será que a ata de hoje irá agravar esta onda de vendas? Tudo dependerá de um número maior de membros da Reserva Federal considerar que os riscos de inflação estão a aumentar e, efetivamente, ver possibilidades de um regresso aos aumentos das taxas de juro.

Divisão no «dot plot»: empate entre os «hawks»

A reunião de junho resultou numa decisão unânime de manter as taxas de juro em 3,75%, mas o «dot plot» revelou uma profunda divisão no seio do Fed:

9 dos 18 membros optaram por, pelo menos, um aumento das taxas este ano, caso a inflação se mantenha acima dos 2%;



optaram por, pelo menos, um aumento das taxas este ano, caso a inflação se mantenha acima dos 2%; 8 membros optaram por manter as taxas inalteradas, e apenas 1 contava com uma descida;



optaram por manter as taxas inalteradas, e apenas contava com uma descida; O próprio Kevin Warsh não apresentou a sua previsão, o que apenas reforça a aura de mistério em torno da sua verdadeira posição;

A ata irá revelar quão forte foi a determinação do grupo que exigia um maior aperto monetário e se a luta contra a inflação (após cinco anos acima da meta) ofuscou completamente as preocupações com o mercado de trabalho.

O gráfico mostra a distribuição das taxas de juro esperadas pelos membros do FOMC

Metade dos membros do FOMC prevê um aumento das taxas este ano, enquanto a outra metade não. Tudo dependerá da evolução da inflação e da economia. Fonte: Bloomberg Finance LP

O Efeito Warsh: Menos Palavras, Mais Volatilidade

O novo presidente da Reserva Federal avançou imediatamente para uma reforma radical da comunicação do banco central. Reduziu a declaração de junho de mais de 300 para apenas cerca de 130 palavras, abandonando completamente a tradicional orientação prospectiva. Isto poderá significar que os bancos centrais passarão a depender menos dos dados que vão surgindo e, ainda mais, das previsões, e que as suas decisões sobre alterações nos parâmetros da política monetária serão mais frequentes e mais difíceis de prever.

James Bullard alertou, no entanto, que este novo estilo, semelhante ao da era de Alan Greenspan, poderá levar os mercados a uma maior volatilidade. Existe um risco significativo de que a ata de hoje seja mais curta e muito menos detalhada do que o habitual. Para um mercado em pânico, a falta de orientações claras constitui um pretexto ideal para uma fuga ainda maior do risco.

Será que as atas irão agravar as quedas no mercado bolsista?

A chave para avaliar a situação reside na discrepância temporal. As atas de hoje refletem o estado de espírito do comité em meados de junho, altura em que as preocupações com a inflação persistente (alimentada, entre outros fatores, pelas tensões no Irão e pelos preços da energia) estavam no auge.

O que aconteceu depois?

Sintra trouxe alívio: Na semana passada, no simpósio do BCE em Sintra, Kevin Warsh suavizou o tom, afirmando que os riscos de inflação diminuíram recentemente. John Williams, do Fed de Nova Iorque, falou num tom semelhante;



Na semana passada, no simpósio do BCE em Sintra, Kevin Warsh suavizou o tom, afirmando que os riscos de inflação diminuíram recentemente. John Williams, do Fed de Nova Iorque, falou num tom semelhante; Posicionamento do mercado: Os operadores de opções começaram mesmo a apostar que o mercado está a reagir de forma demasiado «hawkish» e que a precificação dos aumentos das taxas de juro era exagerada;



Os operadores de opções começaram mesmo a apostar que o mercado está a reagir de forma demasiado «hawkish» e que a precificação dos aumentos das taxas de juro era exagerada; Retorno da escalada no Médio Oriente: Donald Trump afirma que o cessar-fogo não está em vigor e anuncia novos ataques ao Irão, o que faz com que os preços do petróleo subam para quase 80 USD por barril;

Wall Street já está a sofrer perdas avultadas devido a novas preocupações com a inflação, e o tom agressivo das notas de meados de junho encontra terreno muito fértil e poderá agravar as quedas. O mercado terá provas concretas de que a Reserva Federal estava prestes a proceder a um aumento das taxas e, se os preços do petróleo voltarem a subir, a antecipação de um aumento em setembro poderá tornar-se novamente uma possibilidade real, mesmo que isso signifique uma medida indesejada por Trump antes das eleições intercalares. A esperança para os otimistas do mercado bolsista reside num cenário em que as atas revelem o comité como mais equilibrado e inclinado ao compromisso, o que poderia trazer alívio ao mercado de taxas e dar fôlego às ações. Certamente, a ausência de um ataque ao Irão esta noite ou durante a madrugada poderá também melhorar o sentimento do mercado.

No entanto, o US500 está a perder mais de 1% e a registar os seus níveis mais baixos desde 29 de junho, rompendo a barreira dos 7500 pontos e a retração de 38,2% da última onda de alta. Se a ata revelar a força dos «falcões», será possível um recuo para os 7400 pontos. Se, no entanto, as atas se revelarem equilibradas e os EUA não atacarem o Irão, o preço poderá regressar acima dos 7500 e dar um sinal claro da continuação da tendência ascendente.

S&P 500 (D1)