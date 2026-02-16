A máquina de ganhos da América ainda está a funcionar a alta velocidade. À medida que a temporada de relatórios do quarto trimestre de 2025 entra na reta final, a imagem é consistente: as empresas não estão apenas a apresentar resultados - estão a fazê-lo de forma abrangente, tanto em termos de lucros como de receitas. A verdadeira questão é como esses resultados se comparam às tendências históricas. Isso é importante, porque nesta altura do ciclo o mercado não recompensa “ganhos contabilísticos”. Recompensa os fluxos de receitas reais, as margens duradouras e a capacidade de manter a dinâmica face a uma base mais difícil do ano anterior. Eis o que mostram os dados da FactSet (a partir de 13 de fevereiro). Resultados trimestrais Com 74% dos constituintes do S&P 500 a apresentarem relatórios, 74% registaram uma surpresa positiva em termos de EPS e 73% superaram as receitas. Os lucros estão a crescer a um ritmo que, no papel, parece um luxo: o crescimento combinado dos lucros para o 4º trimestre de 2025 situa-se em 13,2% em termos anuais. Se essa impressão se mantiver, o índice registará um quinto trimestre consecutivo de crescimento dos lucros de dois dígitos. Em termos simples: o ciclo dos lucros mantém-se em modo de expansão e não na sua fase final de desvanecimento.

As receitas estão a enviar um sinal especialmente importante. O crescimento da receita combinada para o quarto trimestre é de 9,0% ano a ano - o mais forte desde o terceiro trimestre de 2022. Mais importante ainda, este número tem sido constantemente revisto em alta: de 6,5% no final de setembro, para 7,8% no final de dezembro, e agora para 9,0%. A fasquia foi elevada, e isso é normalmente um problema melhor do que ver as estimativas a descerem semana após semana.

Então, quem é que conduziu estas revisões? Desde 31 de dezembro, foram quatro os sectores que mais contribuíram para a melhoria do crescimento das receitas: Tecnologia da Informação, Cuidados de Saúde, Serviços de Comunicação e Indústria. No sector da tecnologia, as surpresas significativas em termos de receitas da Apple ($143,76B vs. $138,39B), Super Micro Computer ($12,68B vs. $10,42B) e Microsoft ($81,27B vs. $80,31B) ajudaram a elevar o crescimento das receitas do sector de 17,9% para 20,6%.

No sector dos cuidados de saúde, a Cigna, a CVS, a Eli Lilly e a Centene registaram um aumento notável, elevando o crescimento do sector de 9,0% para 10,3%. Nos Serviços de Comunicação, a Alphabet e a Meta ajudaram a acelerar o crescimento de 10,2% para 12,2%. No sector industrial, a Boeing, a RTX e a Caterpillar aumentaram o crescimento misto de 5,8% para 7,8%. As surpresas positivas da Apollo, Phillips 66, Amazon e Ford também tiveram um impacto visível no aumento da taxa de crescimento das receitas ao nível do índice.

A orientação para o 1º trimestre de 2026 está a começar a soar mais a “CFO” do que a “piso de vendas”: 31 empresas emitiram orientações negativas em matéria de EPS contra 38 com orientações positivas. O balanço ainda é positivo, mas não o suficiente para ignorar o tom mais cauteloso - especialmente com as avaliações elevadas e o mercado cada vez mais sensível a quaisquer fissuras na narrativa.

A avaliação é a lente através da qual toda a época tem de ser lida. O P/E a 12 meses do S&P 500 é de 21,5, acima da média de 5 anos (20,0) e da média de 10 anos (18,8). Os investidores já estão a pagar um prémio pela qualidade e previsibilidade. Neste ambiente, “bom” muitas vezes não é suficientemente bom - precisa de “melhor do que bom”, e precisa de o fazer de forma consistente. Há mais uma peça do puzzle: o mercado espera que o crescimento das receitas arrefeça a partir do primeiro trimestre de 2026 (8,7%, depois 7,9%, 7,3% e 7,4% nos restantes trimestres de 2026). Não são números maus, mas são normalização. E a normalização a 21,5x os lucros futuros significa uma coisa: a margem de erro é menor. Por enquanto, a configuração continua a ser construtiva - grandes batidas, crescimento sólido dos lucros e receitas em aceleração. A questão para as próximas semanas não é se a época foi boa. A questão é saber se a dinâmica é suficientemente forte para suportar um prémio de avaliação à medida que as taxas de crescimento diminuem em relação aos níveis actuais. Fonte: Fact Set Números pouco animadores? A segunda metade da temporada do quarto trimestre de 2025 não trouxe uma reviravolta dramática, mas tornou o quadro mais nítido. Esta já não é apenas uma história sobre o ritmo de crescimento - é sobre a qualidade das surpresas, a composição do sector e a forma como o mercado digere os números num cenário de avaliação exigente. 74% do índice apresentou relatórios. Dessas empresas, 74% superaram o consenso sobre o EPS, 6% ficaram em linha e 20% não conseguiram. A taxa de superação está abaixo da média de 5 anos (78%) e da média de 10 anos (76%), o que sugere que a fasquia foi colocada de forma relativamente realista. Ao mesmo tempo, a magnitude das surpresas positivas - 7,2% acima das estimativas - mantém-se próxima das normas históricas (5 anos: 7,7%; 10 anos: 7,0%). Menos fogos de artifício no número de batidas, mas qualidade sólida no agregado.

Ao longo da semana passada, as surpresas positivas e negativas em termos de EPS em vários sectores compensaram-se amplamente, deixando o crescimento combinado dos lucros inalterado em 13,2% em relação à semana anterior. Dito isto, trata-se de um claro salto em relação ao ritmo de 8,3% registado no final de dezembro. Por outras palavras: as revisões em alta desde o início do ano foram reais, mesmo que os dias mais recentes tenham sido de consolidação e não de aceleração.

Desde 31 de dezembro, os sectores que mais contribuíram para a melhoria do crescimento dos lucros foram o sector industrial, as tecnologias da informação, os serviços de comunicação e o sector financeiro. Nove dos onze sectores estão agora a registar um crescimento anual dos lucros; os declínios estão concentrados nos sectores do consumo discricionário e da energia, reforçando que este não é um ciclo uniforme e que as pressões sobre os custos ainda são importantes em algumas partes da economia.

Relativamente às receitas, 73% das empresas superaram as estimativas - acima da média de 5 anos (70%) e da média de 10 anos (66%). A surpresa agregada das receitas está 1,6% acima das estimativas, abaixo da média de 5 anos (2,0%), mas acima da média de 10 anos (1,4%). O crescimento da receita combinada para o quarto trimestre aumentou para 9,0% de 8,8% uma semana antes e 7,8% no final de dezembro. Isso marca o ritmo mais rápido desde o terceiro trimestre de 2022 e estende a sequência para o 21º trimestre consecutivo de crescimento da receita para o índice. Dez setores estão relatando crescimento de receita ano a ano; Energia é o único declinante.

Estruturalmente, algumas coisas se destacam. Os Serviços de Comunicação (94%) e as Tecnologias de Informação (92%) apresentam as percentagens mais elevadas de empresas que superam as estimativas de EPS. Por outro lado, o sector imobiliário apresenta a taxa de superação mais baixa (48% das empresas superam as expectativas em termos de FFO). Em termos agregados, o sector industrial apresenta a maior diferença positiva entre os resultados efectivos e os estimados (+30,5%), embora parte dessa força seja impulsionada por itens pontuais - sobretudo um ganho significativo relacionado com uma transação na Boeing e um benefício fiscal na GE Vernova. Nos sectores da tecnologia (+8,3%) e dos serviços de comunicação (+7,0%), a subida em relação ao consenso parece mais operacional, com um conjunto mais vasto de empresas a registar resultados significativamente superiores às expectativas.

Olhando para o futuro, o consenso aponta para um crescimento dos lucros de 11,1% no 1.º trimestre de 2026 e de 14,9% no 2.º trimestre de 2026, com um crescimento projetado para o ano inteiro de 2026 de 14,4%. Trata-se de uma trajetória ambiciosa que pressupõe uma dinâmica sustentada tanto das margens como das receitas. O P/E a prazo de 21,5 está abaixo do nível de 22,0 registado no final de dezembro, mas mantém-se acima das médias de longo prazo - este mercado está a determinar o preço da continuação e não de um tropeção. Na próxima semana, outras 57 empresas do S&P 500 devem apresentar relatórios. A temporada não alterou a narrativa central de um ciclo de lucros saudável, mas sublinhou o que mais importa em avaliações elevadas: não apenas se as empresas superam o consenso, mas até que ponto as fontes dessas batidas são repetíveis. Benefícios contabilísticos ou transaccionais pontuais podem ser tolerados. O fluxo de caixa repetível é o que determinará se 2026 poderá manter o ritmo atual. US500 (Gráfico de D1) Fonte: xStation5

