USDJPY valoriza 0,8% após a decisão do BoJ 📈

🏛️Taxas de juro ficam inalteradas, mas declarações dovish de Ueda voltam a enfraquecer o iene japonês

O Banco do Japão decidiu manter as taxas inalteradas em 0,25% durante a decisão de hoje, o que esteve em linha com as expectativas dos analistas. A distribuição dos votos dos banqueiros foi de 8 votos para manter e 1 voto para aumentar, o que mostra que, nesta altura, os membros do BoJ estão à espera de dados que confirmem a legitimidade da continuação do ciclo de aumentos, tendo em conta a situação económica global do país.

O presidente do banco central, Kazuo Ueda, teve um discurso muito dovish durante a conferência de imprensa. Indicou que precisa que as previsões económicas sejam cumpridas para que as taxas de juro sejam aumentadas. Em termos de previsões, indicou que espera com expectativa as negociações de preços da primavera nas grandes empresas, o que poderá levar a um aumento sustentado da inflação em torno do objetivo. Na sua opinião, a falta de novas informações sobre as perspectivas salariais levou a que as taxas de juro se mantivessem inalteradas.

Os mercados monetários prevêem que o BOJ aumente as taxas de juro no início de 2025. Espera-se que a decisão de março do Banco do Japão aumente as taxas para 0,5%.

O USDJPY está a subir quase 0,8% esta manhã, e está a testar os níveis mais altos desde meados de novembro.

Fonte: xStation