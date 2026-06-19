Volatilidade limitada e um dólar forte

A sessão desta sexta-feira está a ser marcada por um sentimento misto e uma volatilidade limitada. Na sessão europeia, o equilíbrio entre a procura e a oferta inclina-se ligeiramente a favor dos vendedores. Os futuros do SPA35 registam uma descida de quase 1%; o W20, o FRA40 e o SUI20 também se encontram em baixa. O título com maior valorização é o DE40, com uma subida de 0,5%. A Infineon Technologies venceu dois litígios de patentes contra a InnoScience; as ações registam uma subida de cerca de 1,5%. A Renault adquiriu uma participação de 65% na «Flexis», uma empresa especializada em logística de última milha; as ações registam uma subida de 3%. O Departamento de Comércio dos EUA alertou a empresa europeia ASML de que suspeita que a China possa possuir uma das máquinas capazes de litografia por ultravioleta extremo (EUV). Os representantes da empresa negaram veementemente esta alegação; as ações registam uma queda de cerca de 1%.

As negociações agendadas para sexta-feira entre os EUA e o Irão, que deveriam decorrer em Genebra, foram canceladas. A delegação iraniana afirmou que aguarda sinais concretos de que um acordo de paz está a ser implementado antes de se envolver numa nova ronda de negociações. As preocupações quanto à durabilidade da paz são também alimentadas por uma série de confrontos no Líbano. O mercado em geral, no entanto, mantém-se otimista quanto a uma resolução do conflito.

Os mercados norte-americanos estarão encerrados na sexta-feira devido a um feriado.

A divulgação de dados económicos é limitada, mas destacam-se os dados sobre a inflação no Japão e os números relativos às vendas a retalho no Reino Unido. As vendas a retalho no Reino Unido subiram para 3,2% em termos homólogos, bem acima das expectativas de 1,8%.

No mercado cambial, observa-se uma maior volatilidade em relação aos índices bolsistas. Apoiada por dados económicos sólidos, a libra esterlina está a subir, valorizando-se entre 0,2% e 0,5% face aos principais pares de moedas. A postura hawkish do novo presidente da Reserva Federal apoia o dólar, que se encontra em máximos de vários meses.

Os mercados de matérias-primas encontram-se relativamente calmos. O petróleo mantém-se em torno dos 79 dólares por barril. Entre os metais, os metais preciosos são os que mais perdem valor, dando continuidade a uma tendência impulsionada pelas expectativas de taxas de juro mais elevadas por um período mais prolongado.

Uma postura restritiva da Reserva Federal está também a exercer pressão sobre as cotações das criptomoedas; observam-se quedas moderadas na maioria dos tokens. As principais criptomoedas registam uma descida de cerca de 0,5%.

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