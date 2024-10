Wall Street apaga os ganhos após discurso dovish de Waller 🗽

Os índices de Wall Street e os futuros de taxas de juro de curto prazo dos EUA registam ganhos depois de Christopher Waller, da Reserva Federal, ter assinalado o risco de a inflação dos EUA descer demasiado. Após este comentário, podemos ver um aumento das apostas em cortes ainda maiores nas taxas do Fed. De acordo com Waller, é claro que o corte de 50 bps foi a escolha certa. Waller também comentou que a queda dos números da inflação começa a piorar a Reserva Federal sobre as condições económicas dos EUA. A inflação está potencialmente numa trajetória mais baixa do que esperávamos. Estou um pouco mais preocupado com o facto de a inflação ser mais baixa.

Vemos muita margem de manobra para descer nos próximos 6 a 12 meses. Poderíamos até fazer uma pausa, dependendo dos dados.

Se o mercado de trabalho piorar e os dados relativos à inflação abrandarem mais rapidamente, poderemos fazer mais.

Se os dados forem bons, pode imaginar que vamos a 25 na próxima reunião ou duas.

A inflação está a abrandar muito mais rapidamente do que eu pensava.

O relatório sobre o IPC e o relatório sobre o PPI, que se reflectem na inflação do PCE, foi a minha consideração.

Em termos de 25 pontos de base versus 50 pontos de base, o meu discurso de há duas semanas disse que 25 pontos de base era uma boa ideia, mas que estava aberto a 50. Os dados sobre a inflação durante o apagão levaram-me a um corte de 50 pontos base.

Calculo que o PCE de agosto será muito baixo

Estamos num ponto em que a economia é forte, queremos mantê-la assim, 50 pontos base é a medida política correta para o fazer. Apesar da primeira reação positiva dos mercados, o comentário de Waller não é muito positivo para Wall Street, porque números de inflação mais baixos podem sinalizar que a economia dos EUA está a arrefecer, aumentando as "probabilidades de recessão".

