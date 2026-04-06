Wall Street continua a recuperação 📈

Antes da abertura de Wall Street, os futuros dos índices norte-americanos cederam uma pequena parte dos ganhos registados anteriormente. Os futuros do Nasdaq 100 recuaram de cerca de 24 380 para 24 300 pontos, mas continuam a registar uma subida superior a 0,7 % em termos intradiários. A atenção dos investidores centra-se nos dados do ISM Services dos EUA, a serem divulgados às 15h00 GMT, bem como nas negociações em curso entre mediadores norte-americanos e os seus homólogos iranianos, alegadamente conduzidas através do Paquistão. O Irão recusou inicialmente reabrir o Estreito de Ormuz em troca de um cessar-fogo, mas as conversações continuam em curso. Donald Trump definiu quarta-feira, 8 de abril (01h00 GMT), como prazo-chave para a próxima fase do conflito — seja uma escalada, incluindo potenciais ataques a infraestruturas, ou uma desescalada. A Raymond James observa que, apesar do início da guerra com o Irão, o mercado bolsista tem-se mantido surpreendentemente resiliente, sem qualquer venda massiva significativa. Segundo o banco, os dados macroeconómicos sólidos do início de 2026 e a estrutura do mercado petrolífero — onde os preços elevados se concentram no curto prazo — ajudaram a estabilizar tanto os mercados de crédito como o mercado bolsista. US100 (intervalo de tempo D1) Isto tem limitado a pressão de baixa até ao momento, mas o próximo teste crucial para os investidores será o prazo estabelecido por Donald Trump para chegar a um acordo com o Irão. De uma perspetiva técnica, os futuros do Nasdaq 100 permanecem dentro de um canal de preços descendente e continuam a ser negociados abaixo da média móvel de 200 sessões, que se situa cerca de 200 pontos acima. Fonte: xStation5 Ed Yardeni sobre o mercado acionista dos EUA Ed Yardeni, fundador da Yardeni Research, mantém-se otimista em relação ao S&P 500, argumentando que as avaliações atuais são relativamente atrativas e que as ações têm historicamente apresentado um bom desempenho após grandes conflitos militares dos EUA. O S&P 500 registou subidas dois anos após cada um dos últimos quatro grandes conflitos — a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, a Guerra do Golfo e a Guerra do Iraque —, com ganhos que variaram entre 31% e 44%.

Yardeni argumenta que os níveis atuais do mercado oferecem pontos de entrada relativamente atrativos. O rácio P/E futuro atingiu um pico de 23 em outubro passado e, desde então, diminuiu cerca de 15%.

Ao mesmo tempo, os lucros futuros aumentaram 12,7%, atingindo máximos históricos, sugerindo que a queda nas avaliações reflete uma compressão dos múltiplos, em vez de fundamentos mais fracos.

Inicialmente, a compressão foi impulsionada por preocupações com a rentabilidade relacionada com a IA e, posteriormente, por receios de que o conflito pudesse desencadear uma recessão global.

Apesar disso, os analistas não revisaram significativamente em baixa as expectativas de lucros e continuam a elevar as previsões.

De acordo com dados da FactSet, o P/E projetado para os próximos 12 meses caiu para 19,8 — abaixo da média de cinco anos de 19,9 e ligeiramente acima da média de 10 anos de 18,9. Fonte: xStation5 Notícias corporativas Netflix (NFLX.US) – as ações subiram quase 2% no pré-mercado depois de a Goldman Sachs ter elevado a classificação das ações de «neutra» para «comprar», citando a liderança contínua na aquisição e desenvolvimento de conteúdos, bem como o forte potencial de retorno de capital para os acionistas.

– as ações subiram quase 2% no pré-mercado depois de a Goldman Sachs ter elevado a classificação das ações de «neutra» para «comprar», citando a liderança contínua na aquisição e desenvolvimento de conteúdos, bem como o forte potencial de retorno de capital para os acionistas. Soleno Therapeutics – as ações subiram cerca de 40% após a Neurocrine Biosciences ter anunciado um acordo para adquirir a empresa por 53 dólares por ação em dinheiro, avaliando a transação em cerca de 2,9 mil milhões de dólares. Espera-se que a aquisição expanda o portfólio de medicamentos da Neurocrine e reforce a sua posição nas áreas da endocrinologia e das doenças raras.

– as ações subiram cerca de 40% após a Neurocrine Biosciences ter anunciado um acordo para adquirir a empresa por 53 dólares por ação em dinheiro, avaliando a transação em cerca de 2,9 mil milhões de dólares. Espera-se que a aquisição expanda o portfólio de medicamentos da Neurocrine e reforce a sua posição nas áreas da endocrinologia e das doenças raras. Twilio – as ações valorizaram mais de 3% na sequência de uma revisão em alta por parte da Jefferies, de «manter» para «comprar», tendo o banco destacado o papel fundamental da Twilio no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial baseadas na voz. Fonte: xStation5

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