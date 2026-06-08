As ações norte-americanas voltaram a ser bem vistas pelos investidores, com os futuros do S&P 500 a registarem uma subida de quase 1%. Ao mesmo tempo, o US100 está a recuperar quase 2,3%, com as ações do setor tecnológico a liderarem a subida de hoje. Entre as empresas que estão a atrair especial atenção destaca-se a Marvell Technology, fabricante de semicondutores. US500 (H1) Analisando o gráfico do US500, o preço subiu para cerca da retração de Fibonacci de 38,2% do recente impulso descendente, e os otimistas estão agora a tentar impulsionar o mercado para cima. A próxima área-chave situa-se em torno dos 7.530 pontos, onde a MME de 200 períodos coincide com a zona de retração de Fibonacci de 61,8%/71,6%. Caso o índice encontre resistência nesse ponto, o cenário base continuaria a ser a retoma da tendência descendente de médio prazo. Fonte: xStation5 Por que razão as ações da Marvell estão a subir? As ações da Marvell Technology (MRVL) começaram a semana com uma forte subida, valorizando cerca de 10 % após o anúncio surpresa de que a fabricante de chips especializada em IA irá integrar o S&P 500 ainda este mês. A notícia foi divulgada após o encerramento do mercado na sexta-feira e impulsionou rapidamente o otimismo dos investidores em relação à empresa. As últimas semanas têm sido altamente voláteis para os acionistas da Marvell. As ações eram negociadas perto dos 205 dólares no final de maio, antes de subirem acima dos 320 dólares na semana passada. Seguiu-se então uma correção acentuada, a par de uma fraqueza mais generalizada no setor tecnológico, terminando a sessão de sexta-feira em cerca de 260 dólares por ação. A recuperação de segunda-feira está a ajudar a recuperar parte dessas perdas. Um dos principais catalisadores por trás da recente recuperação foi uma declaração do CEO da Nvidia, Jensen Huang, que identificou a Marvell como um potencial futuro membro do clube das empresas com capitalização de mercado de um trilhão de dólares. Embora a empresa permaneça hoje muito abaixo dessa avaliação, as suas ações já valorizaram mais de 200% desde o início do ano, destacando o entusiasmo dos investidores por empresas ligadas ao desenvolvimento da inteligência artificial. Os analistas da Oppenheimer observam que os recentes movimentos do mercado servem como um lembrete dos riscos associados à concentração excessiva num único setor. De acordo com a empresa, a rápida mudança do sentimento de «apetite pelo risco» para «aversão ao risco» sublinha a importância da diversificação, particularmente durante períodos de elevada volatilidade. Apesar das recentes flutuações, a Marvell continua a ser uma das maiores beneficiárias do atual boom da IA e das infraestruturas de centros de dados. Marvell Technology (D1) Fonte: xStation5

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