Wall Street e Mercados Globais Recuperam com forte impulso dos semicondutores

A sessão desta terça-feira está a trazer um regresso da procura aos principais mercados. As valorizações estão a alastrar-se desde a Ásia, passando pela Europa, até aos EUA. O principal impulso é uma recuperação do setor dos semicondutores, após um período de fortes vendas. A maioria dos índices bolsistas norte-americanos regista ganhos limitados a 0,5%, com o NASDAQ a liderar, uma vez que os seus futuros registam uma subida claramente superior a 1%. Um elemento pessimista neste panorama é a imposição de novas tarifas pelo EUA ao Canadá. Estas afetam principalmente os produtos de consumo regionais (tais como vinho e equipamento desportivo) e os materiais de construção. Uma notícia secundária, mas ainda assim relevante para o sentimento do mercado, é um potencial cessar-fogo de 10 dias entre os EUA e o Irão. Apesar da fragilidade demonstrada de quaisquer acordos e tentativas de acalmia entre os EUA e o Irão, o mercado continua a levar a sério este tipo de notícias. Notícias empresariais General Motors (GM.US): O conglomerado automóvel norte-americano divulgou resultados surpreendentemente sólidos para o segundo trimestre de 2026. A receita situou-se nos 48 mil milhões de dólares, contra as expectativas de 47 mil milhões de dólares, e o lucro por ação (EPS) atingiu os 3,57 dólares, contra os cerca de 3,2 dólares esperados. Um destaque particularmente positivo é o aumento, em alguns pontos percentuais, das previsões para o ano fiscal completo em todos os principais indicadores operacionais. O preço das ações, no entanto, não está a apresentar uma reação significativa.

Nebius (NBIS.US): Uma das líderes no setor da «neo-cloud» registou uma subida de cerca de 6% na abertura, após a Nvidia ter revelado uma participação de 9,3% na empresa.

Eli Lilly (LLY.US): A empresa foi alvo de uma ação judicial movida pela Novo Nordisk. De acordo com a informação divulgada, a empresa farmacêutica dinamarquesa acusa a Eli Lilly de uma série de práticas desleais e contrárias aos interesses dos consumidores, principalmente relacionadas com o marketing. Até ao momento, a Eli Lilly não se pronunciou. As ações registam uma descida de cerca de 1%.

Northrop Grumman (NOC.US): A empresa de defesa norte-americana divulgou os seus resultados. Apesar de receitas e encomendas recorde, uma queda na margem operacional de 13,8% para 10% está a provocar uma descida de quase 8%.

3M (MMM.US): A empresa divulgou os resultados do segundo trimestre de 2026, que excederam significativamente as expectativas do mercado. Um forte aumento do lucro por ação (EPS) para 2,24 dólares e da receita para 6,5 mil milhões de dólares foi complementado por uma revisão em alta das previsões para o ano inteiro, o que está a impulsionar as ações em cerca de 6% na abertura do mercado.

SaaS: O Morgan Stanley publicou uma série de relatórios e recomendações para empresas de SaaS. Apesar dos destaques positivos e de uma perspetiva «atraente» para o setor em geral, o mercado centrou-se quase exclusivamente nos aspetos negativos, e as ações do setor registam uma queda de até 5% na abertura. Análise Técnica: US100 (D1) Fonte: xStation5 O preço no gráfico mantém-se dentro de um intervalo de consolidação entre 30 900 e 28 450 pontos. Apesar de ter defendido o suporte no limite inferior do canal de consolidação, a tendência de curto prazo mantém-se claramente de baixa. Um nível-chave para os vendedores é uma quebra da tendência de baixa perto dos ~29 750 pontos. Dados macroeconómicos Quarenta minutos após o encerramento da sessão nos EUA, o Instituto API publicará o seu relatório sobre os stocks de petróleo bruto dos EUA. O mercado espera mais uma descida semanal de 0,5 milhões de barris.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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