A época de divulgação de resultados do segundo trimestre de 2026 está a superar significativamente as expectativas de Wall Street, destacando a excepcional solidez das empresas norte-americanas. A maioria das empresas não só está a superar as previsões dos analistas, como também está a levar a revisões em alta das estimativas de lucros para todo o índice S&P 500. Se a tendência atual se mantiver até ao final da época de divulgação de resultados, os dados da FactSet sugerem que as empresas norte-americanas poderão registar o seu maior crescimento de lucros desde o final de 2021.

86% das empresas do S&P 500 divulgaram lucros por ação (EPS) acima das expectativas dos analistas, enquanto 77% superaram as previsões de receitas.

A taxa de crescimento combinada dos lucros do S&P 500 no segundo trimestre de 2026 situa-se atualmente nos 47,4% em termos homólogos, o que representaria o maior crescimento dos lucros desde o quarto trimestre de 2021 (91,6%).

Ainda em 30 de junho, o mercado esperava um crescimento dos lucros de apenas 23,2% em termos homólogos, o que significa que as estimativas quase duplicaram durante a época de divulgação de resultados.

Nove dos onze setores do S&P 500 registaram revisões em alta dos lucros, impulsionadas por resultados superiores ao esperado e por revisões positivas das estimativas do EPS.

Olhando para o terceiro trimestre, 34 empresas do S&P 500 divulgaram orientações positivas relativas ao EPS, enquanto apenas 20 empresas divulgaram orientações negativas.

O S&P 500 é atualmente negociado a um rácio P/E (preço/lucro) projetado para os próximos 12 meses de 19,6, abaixo da sua média de 5 anos de 19,9, mas ligeiramente acima da sua média de 10 anos de 19,0.

US500 (D1)

No que diz respeito ao US500, o índice encontrou recentemente apoio perto do nível dos 7 300 pontos e retomou a sua tendência ascendente, ultrapassando de forma decisiva os 7 600 pontos. A recuperação estendeu-se agora para uma terceira sessão consecutiva, deixando o índice aproximadamente 80 pontos abaixo do seu máximo histórico.

Fonte: xStation5

A Amazon e a Alphabet representam uma grande parte do crescimento dos lucros do S&P 500

Uma das principais conclusões desta época de divulgação de resultados é a influência desproporcionada das maiores empresas tecnológicas no crescimento global dos lucros do S&P 500. Embora os lucros tenham melhorado na maioria dos setores da economia, a Amazon e a Alphabet, por si só, representam uma parte substancial do aumento das expectativas de lucros agregados. Isto sublinha como o desempenho de apenas um punhado de empresas de mega-capitalização continua a moldar o panorama geral da rentabilidade empresarial dos EUA.

Ao longo da última semana, a taxa de crescimento projetada dos lucros do segundo trimestre para o S&P 500 aumentou de 38,0% para 47,4% em termos homólogos.

A Amazon foi o maior contribuinte individual para esta revisão em alta, após ter divulgado um resultado por ação (EPS) segundo os princípios contabilísticos geralmente aceites (GAAP) de 55,75 dólares, muito acima da estimativa de consenso de 1,82 dólares.

De acordo com a FactSet, a Amazon, por si só, representou aproximadamente 76% do aumento do crescimento previsto dos resultados do S&P 500 na última semana.

Este resultado excecional deveu-se, em grande parte, a um ganho pontual antes de impostos de 53,4 mil milhões de dólares, relacionado principalmente com o seu investimento na Anthropic.

A FactSet incluiu, no entanto, este resultado porque a grande maioria dos analistas também baseou as suas previsões no EPS GAAP, garantindo a consistência com as estimativas de consenso.

A Alphabet continua a ser a maior contribuinte para o crescimento dos lucros do S&P 500 no segundo trimestre, enquanto a Amazon passou para o segundo lugar na sequência da divulgação dos seus resultados.

Excluindo a Alphabet e a Amazon, a taxa de crescimento dos lucros projetada para o S&P 500 cairia de 47,4% para 28,8% em termos homólogos.

Mesmo sem estas duas empresas, o índice continuaria a caminho de registar o seu segundo trimestre consecutivo de crescimento dos lucros superior a 20% e o seu sétimo trimestre consecutivo de crescimento dos lucros de dois dígitos.

As empresas com maior exposição internacional estão a registar um crescimento dos lucros mais forte

Apesar da força contínua do dólar norte-americano, as empresas que geram a maior parte das suas receitas fora dos Estados Unidos estão a registar um crescimento dos lucros e das receitas substancialmente mais forte do que as empresas focadas principalmente no mercado interno. Os dados da FactSet sugerem que a exposição global não tem prejudicado o desempenho das empresas, tendo-se, pelo contrário, tornado um dos principais motores desta época de divulgação de resultados.

As empresas que geram mais de 50% das suas receitas fora dos EUA estão a registar um crescimento dos lucros de 74,7% em termos homólogos, em comparação com 35,5% para as empresas que geram a maior parte das suas vendas no mercado interno.

O mesmo padrão é evidente no crescimento das receitas, com as empresas com exposição internacional a registarem um crescimento de 20,5%, contra 12,0% para as empresas focadas no mercado interno.

A taxa de crescimento global combinada dos lucros do S&P 500 no segundo trimestre de 2026 situa-se atualmente nos 47,4% em termos homólogos.

A Alphabet, a Exxon Mobil e a Chevron são as três empresas que mais contribuem para o forte desempenho dos lucros das empresas com exposição internacional.

Excluindo estas três empresas, o crescimento projetado dos lucros das empresas com exposição internacional diminuiria de 74,7% para 27,5%, enquanto o crescimento das receitas cairia de 20,5% para 16,0%.

Os dados indicam que esta época de divulgação de resultados continua a ser impulsionada, em grande medida, pelas maiores empresas globais com operações substanciais fora dos Estados Unidos.