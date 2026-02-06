VIX recua e futuros sobem com alívio geopolítico

O sentimento durante a sessão de sexta-feira é claramente mais construtivo. O índice de volatilidade VIX corrigiu quase 10% em relação às suas máximas locais e caiu cerca de 5% desde a meia-noite. Os futuros do US500 subiram mais de 0,7%, enquanto o US100 ganhou cerca de 1,3%.

Os mercados asiáticos recuperaram a estabilidade após quedas iniciais na sexta-feira, embora os investidores tenham permanecido notavelmente cautelosos em relação ao setor de tecnologia. As ações da Amazon inicialmente caíram cerca de 11% no mercado pós-negociação dos EUA, mas a queda diminuiu para cerca de 7%. A empresa planeia gastar $200 mil milhões em inteligência artificial este ano e apresentou uma previsão de lucros e receitas que os investidores consideraram abaixo do esperado.



A geopolítica também parece estar a dar algum fôlego aos mercados. Os Estados Unidos continuaram as negociações com o Irão em Omã, e os investidores estão a tratar o próprio facto de as negociações estarem em curso como um sinal encorajador, reduzindo o posicionamento agressivo em torno do risco de um confronto militar entre os EUA e Teerão.



Na frente europeia, o Kremlin indicou que as discussões recentes envolvendo a Ucrânia e a Rússia foram significativas e construtivas. O presidente Zelensky disse que a próxima rodada de negociações poderá ocorrer nos Estados Unidos, o que pode sugerir que os dois lados estão se aproximando de um acordo, talvez pelo menos em uma questão fundamental.

US500 e VIX (D1)

Os futuros do S&P 500 recuaram para cerca de 100 pontos abaixo da MME de 50 dias (linha laranja). A queda em relação às máximas ainda é relativamente modesta, e o índice permanece cerca de 300 pontos abaixo dos níveis recordes.

Fonte: xStation5

Temporada de resultados financeiros nos EUA (dados da FactSet no dia 4 de fevereiro)

Apesar da recente retração, o S&P 500 continua a apresentar o que normalmente sustenta um mercado em alta: crescimento de lucros de dois dígitos, agora a caminho do quinto trimestre consecutivo (até o momento). Só na última semana, o crescimento combinado do EPS do quarto trimestre saltou de 8,2% para 11,9%. Se esse número se mantiver, será a primeira vez desde o quarto trimestre de 2017 até o quarto trimestre de 2018 que o índice regista cinco trimestres consecutivos de crescimento de dois dígitos nos lucros em relação ao ano anterior.

É importante ressaltar que essa melhoria vem consolidando há meses:

Em 30 de setembro , o crescimento dos lucros no quarto trimestre foi estimado em cerca de 7,2%

, o crescimento dos lucros no quarto trimestre foi estimado em cerca de Em 31 de dezembro , foi de 8,3%

, foi de Hoje, a taxa combinada está em 11,9%

Em outras palavras, a temporada elevou consistentemente o padrão do índice.

De onde vem o aumento dos lucros?

A aceleração no crescimento dos lucros concentra-se em três setores de alto impacto:

Tecnologia da Informação, Indústrias e Serviços de Comunicação, os principais impulsionadores da atualização desde o final do ano.

Indústria: a maior mudança narrativa, mas com um componente pontual significativo. O crescimento combinado dos lucros do setor oscilou de -0,3% para +25,6% desde 31 de dezembro, impulsionado em grande parte por duas surpresas importantes: Boeing: $9,92 contra $-0,44 esperado GE Vernova: $13,48 contra $2,93 esperado Uma nuance importante: ambos os resultados foram fortemente influenciados por itens pontuais (um grande ganho na venda de ativos para a Boeing e um benefício fiscal considerável para a GE Vernova). Isso impulsiona as estatísticas da temporada, mas não se traduz totalmente em força subjacente.

Tecnologia da informação: suporte de alta qualidade para o índice. A tecnologia elevou o crescimento combinado dos lucros de 25,8% para 29,8% em relação ao ano anterior, com contribuições significativas de: Apple: US$ 2,84 contra US$ 2,67 Microsoft: 4,14 dólares contra 3,91 dólares

suporte de alta qualidade para o índice. A tecnologia elevou o crescimento combinado dos lucros de em relação ao ano anterior, com contribuições significativas de: Serviços de comunicação: a Meta está mais uma vez a fazer a diferença. A taxa de crescimento do setor melhorou de 6,2% para 10,2% , liderada por: Meta Platforms: 8,88 dólares contra 8,21 dólares

a Meta está mais uma vez a fazer a diferença. A taxa de crescimento do setor melhorou de , liderada por:

Perspetivas

Os mercados continuam a prever um crescimento contínuo dos lucros na casa dos dois dígitos para além do quarto trimestre. As projeções consensuais para os próximos quatro trimestres permanecem ambiciosas, reforçando a ideia de que os fundamentos, pelo menos em termos de lucros, continuam a ser o principal fator determinante das avaliações. Até ao momento, o quarto trimestre está a corresponder às expectativas.

