VIX recua e futuros sobem com alívio geopolítico
O sentimento durante a sessão de sexta-feira é claramente mais construtivo. O índice de volatilidade VIX corrigiu quase 10% em relação às suas máximas locais e caiu cerca de 5% desde a meia-noite. Os futuros do US500 subiram mais de 0,7%, enquanto o US100 ganhou cerca de 1,3%.
- Os mercados asiáticos recuperaram a estabilidade após quedas iniciais na sexta-feira, embora os investidores tenham permanecido notavelmente cautelosos em relação ao setor de tecnologia. As ações da Amazon inicialmente caíram cerca de 11% no mercado pós-negociação dos EUA, mas a queda diminuiu para cerca de 7%. A empresa planeia gastar $200 mil milhões em inteligência artificial este ano e apresentou uma previsão de lucros e receitas que os investidores consideraram abaixo do esperado.
- A geopolítica também parece estar a dar algum fôlego aos mercados. Os Estados Unidos continuaram as negociações com o Irão em Omã, e os investidores estão a tratar o próprio facto de as negociações estarem em curso como um sinal encorajador, reduzindo o posicionamento agressivo em torno do risco de um confronto militar entre os EUA e Teerão.
- Na frente europeia, o Kremlin indicou que as discussões recentes envolvendo a Ucrânia e a Rússia foram significativas e construtivas. O presidente Zelensky disse que a próxima rodada de negociações poderá ocorrer nos Estados Unidos, o que pode sugerir que os dois lados estão se aproximando de um acordo, talvez pelo menos em uma questão fundamental.
US500 e VIX (D1)
Os futuros do S&P 500 recuaram para cerca de 100 pontos abaixo da MME de 50 dias (linha laranja). A queda em relação às máximas ainda é relativamente modesta, e o índice permanece cerca de 300 pontos abaixo dos níveis recordes.
Temporada de resultados financeiros nos EUA (dados da FactSet no dia 4 de fevereiro)
Apesar da recente retração, o S&P 500 continua a apresentar o que normalmente sustenta um mercado em alta: crescimento de lucros de dois dígitos, agora a caminho do quinto trimestre consecutivo (até o momento). Só na última semana, o crescimento combinado do EPS do quarto trimestre saltou de 8,2% para 11,9%. Se esse número se mantiver, será a primeira vez desde o quarto trimestre de 2017 até o quarto trimestre de 2018 que o índice regista cinco trimestres consecutivos de crescimento de dois dígitos nos lucros em relação ao ano anterior.
É importante ressaltar que essa melhoria vem consolidando há meses:
- Em 30 de setembro, o crescimento dos lucros no quarto trimestre foi estimado em cerca de 7,2%
- Em 31 de dezembro, foi de 8,3%
- Hoje, a taxa combinada está em 11,9%
Em outras palavras, a temporada elevou consistentemente o padrão do índice.
De onde vem o aumento dos lucros?
A aceleração no crescimento dos lucros concentra-se em três setores de alto impacto:
Tecnologia da Informação, Indústrias e Serviços de Comunicação, os principais impulsionadores da atualização desde o final do ano.
- Indústria: a maior mudança narrativa, mas com um componente pontual significativo. O crescimento combinado dos lucros do setor oscilou de -0,3% para +25,6% desde 31 de dezembro, impulsionado em grande parte por duas surpresas importantes:
- Boeing: $9,92 contra $-0,44 esperado
- GE Vernova: $13,48 contra $2,93 esperado Uma nuance importante: ambos os resultados foram fortemente influenciados por itens pontuais (um grande ganho na venda de ativos para a Boeing e um benefício fiscal considerável para a GE Vernova). Isso impulsiona as estatísticas da temporada, mas não se traduz totalmente em força subjacente.
- Tecnologia da informação: suporte de alta qualidade para o índice. A tecnologia elevou o crescimento combinado dos lucros de 25,8% para 29,8% em relação ao ano anterior, com contribuições significativas de:
- Apple: US$ 2,84 contra US$ 2,67
- Microsoft: 4,14 dólares contra 3,91 dólares
- Serviços de comunicação: a Meta está mais uma vez a fazer a diferença. A taxa de crescimento do setor melhorou de 6,2% para 10,2%, liderada por:
- Meta Platforms: 8,88 dólares contra 8,21 dólares
Perspetivas
Os mercados continuam a prever um crescimento contínuo dos lucros na casa dos dois dígitos para além do quarto trimestre. As projeções consensuais para os próximos quatro trimestres permanecem ambiciosas, reforçando a ideia de que os fundamentos, pelo menos em termos de lucros, continuam a ser o principal fator determinante das avaliações. Até ao momento, o quarto trimestre está a corresponder às expectativas.
- 1.º trimestre de 2026: 11,7%
- 2.º trimestre de 2026: 14,9%
- 3.º trimestre de 2026: 15,2%
- 4.º trimestre de 2026: 15,4%
Resumo diário: Euforia em Wall Street; Prata recupera 10%
Três mercados a serem observados na próxima semana (09.02.2026)
US100 ganha após o relatório da UoM🗽Nvidia sobe 5%
Briefing geopolítico (06.02.2026): O Irão ainda é um fator de risco?
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.