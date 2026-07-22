Wall Street tem medo que o pico dos resultados tenha sido atingido. O que podemos esperar?

Há anos que Wall Street espera das empresas de semicondutores mais do que apenas resultados recorde — procura um ritmo cada vez mais acelerado de crescimento das receitas e dos lucros. No entanto, um número crescente de sinais sugere que o setor dos semicondutores poderá estar a aproximar-se do pico do seu atual ciclo de crescimento de lucros e receitas. Isso, por sua vez, poderá enfraquecer gradualmente o forte dinamismo de mercado normalmente observado durante os principais ciclos de alta do mercado. Paradoxalmente, mesmo os resultados financeiros recorde da TSMC e as perspetivas excepcionalmente positivas para a IA podem não ser suficientes se os investidores concluírem que o crescimento mais rápido do setor já ficou para trás.

Pontos-chave

Wall Street espera que as empresas do S&P 500 apresentem um crescimento dos lucros de aproximadamente 23,6% em termos homólogos no segundo trimestre, embora, historicamente, a taxa de crescimento final tenha frequentemente atingido quase 29%.

O setor dos semicondutores continua a ser o líder em termos de crescimento dos lucros, mas as previsões atuais sugerem que o segundo trimestre de 2026 poderá marcar o pico do ciclo atual.

A TSMC divulgou resultados trimestrais recorde e reviu em alta as suas previsões para o terceiro trimestre, confirmando uma procura excecionalmente forte por chips avançados de IA.

Apesar dos fundamentos robustos, a reação do mercado tem sido mista, o que sublinha que os investidores estão cada vez mais focados nas taxas de crescimento futuras, em vez de se limitarem apenas aos lucros recorde.

Lucros recorde podem já não ser suficientes

A época de divulgação de resultados nos EUA começou de forma muito forte. De acordo com a FactSet, os analistas esperam atualmente que as empresas do S&P 500 registem um crescimento dos lucros de 23,6% em termos homólogos no segundo trimestre. Se o padrão histórico de surpresas positivas nos lucros se mantiver, a taxa de crescimento final poderá ultrapassar os 29% — o melhor desempenho trimestral desde o final de 2021.

Ao mesmo tempo, 89% das empresas que divulgaram os seus resultados até ao momento superaram as estimativas de EPS. O desafio, no entanto, reside no facto de os mercados já terem descontado um cenário excepcionalmente otimista. As expectativas estão especialmente elevadas nos setores que impulsionam a maior parte do crescimento dos lucros do índice — em particular, o dos semicondutores.

Consequentemente, mesmo um crescimento dos lucros de 30% poderá desiludir os investidores, caso estes acreditem que a dinâmica de crescimento do setor está a começar a atingir o seu pico. As previsões de Wall Street sugerem atualmente que o crescimento dos lucros no setor dos semicondutores poderá atingir o seu ponto máximo no segundo trimestre de 2026.

Embora os analistas continuem a esperar que os fabricantes de chips registem um crescimento dos lucros de aproximadamente 114% em termos homólogos, prevê-se que os trimestres subsequentes apresentem um abrandamento gradual. Isto não implica uma deterioração dos fundamentos, mas reflete sim comparações cada vez mais difíceis na sequência do boom impulsionado pela IA. Os investidores irão, por conseguinte, centrar-se não só em saber se as empresas superam as expectativas, mas também se conseguem, mais uma vez, elevar as previsões para os trimestres futuros.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P., Apollo Global Management

A TSMC demonstra a força da IA — mas também eleva as expectativas

Na semana passada, o maior fabricante mundial de chips por contrato demonstrou mais uma vez porque continua a ser um dos maiores beneficiários do boom global da IA. A TSMC aumentou a receita do segundo trimestre em 36% em relação ao ano anterior, para 40,2 mil milhões de dólares, enquanto o resultado líquido registou um aumento de 77%. A administração também elevou as previsões para o terceiro trimestre, prevendo uma receita de 44,6 a 45,8 mil milhões de dólares e uma margem bruta de 65 a 67%.

O CEO da TSMC salientou ainda que se espera que a procura pelos chips de IA mais avançados se mantenha muito forte, pelo menos até 2029–2030. Fundamentalmente, continuam a existir poucos sinais de qualquer abrandamento no desempenho operacional da empresa.

Ironicamente, porém, tais resultados excecionais elevam também a fasquia para toda a indústria de semicondutores. Quanto melhor for o desempenho dos líderes de mercado, mais difícil se torna, nos trimestres futuros, proporcionar surpresas positivas significativas.





A ASML e a TSMC demonstram que a IA continua a impulsionar os fundamentos do setor

Os resultados da TSMC confirmam igualmente que as receitas de maior valor do setor continuam a provir das suas tecnologias de fabrico mais avançadas. O processo de 3 nm já representa cerca de 30% das receitas da empresa, enquanto as tecnologias inferiores a 7 nm geram aproximadamente 77% das vendas totais. Ao mesmo tempo, a TSMC começou a implementar o seu processo de 2 nm, que se prevê que se torne outro importante motor de crescimento nos próximos anos — demonstrando ainda mais que a procura de IA continua a traduzir-se em resultados comerciais tangíveis.

Um quadro semelhante emerge dos resultados da ASML. A líder em equipamentos de litografia continua a ser um fornecedor essencial para a indústria global de semicondutores, beneficiando de uma procura recorde de equipamentos utilizados para fabricar os chips de IA mais avançados do mundo. Tanto a ASML como a TSMC continuam a salientar que a principal limitação do setor já não é a procura, mas sim a velocidade a que a capacidade de produção pode ser expandida.

Os dados sugerem, portanto, que os fundamentos do setor dos semicondutores continuam excepcionalmente sólidos. No entanto, os mercados estão cada vez mais a recompensar as empresas não apenas por apresentarem melhores resultados, mas por manterem taxas de crescimento extraordinárias ao longo de vários anos. Essa distinção poderá determinar quais as empresas que continuarão a liderar o mercado em alta da IA — e quais começarão a perder dinamismo no mercado. Vale também a pena recordar que as ações da Cisco registaram uma descida na sequência da bolha das «dot-com» de 2000, mesmo quando a empresa continuava a apresentar receitas e lucros recorde, o que ilustra que fundamentos excecionais nem sempre se traduzem num aumento dos preços das ações.

Ações da TSMC (TSM.US, intervalo D1)

Fonte: xStation5

Eryk Szmyd, Analista de Mercados Financeiros da XTB