Wall Street tenta travar as quedas com a subida do petróleo 🚩

A sessão de quinta-feira em Wall Street é novamente marcada por novas quedas nos índices, enquanto os preços do petróleo permanecem elevados, no contexto de uma nova escalada do conflito que envolve o Irão. O Dow Jones desce cerca de 290 pontos, ou 0,7%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq caem 0,8% e 0,6%, respetivamente.

Para além das tensões geopolíticas no Médio Oriente, as acções são também pressionadas pelos dados de ontem sobre a inflação na produção e pelos baixos pedidos de subsídio de desemprego de hoje. Estas publicações reforçam o tom mais hawkish das projecções da Fed, com os mercados a considerarem cada vez mais um cenário de estagflação nos E.U.A. - uma combinação de crescimento económico mais fraco e inflação persistentemente elevada.

Nas matérias-primas, destaca-se o petróleo Brent, que subiu 3% para 111 dólares por barril, enquanto o WTI subiu 1% para 97 dólares. A escala do movimento sugere que os investidores estão cada vez mais a avaliar o risco de interrupções prolongadas no fornecimento de energia no Médio Oriente.

O aumento dos preços do petróleo foi impulsionado por uma série de ataques às infra-estruturas regionais de gás, incluindo o ataque do Irão a um importante terminal de exportação de GNL no Qatar e um anterior ataque israelita ao campo de gás iraniano de South Pars. A subsequente retaliação de Teerão contra os activos energéticos do Qatar aumentou o prémio de risco geopolítico e aumentou as preocupações quanto a uma nova escalada.

Uma declaração conjunta dos líderes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Japão, manifestando a sua disponibilidade para garantir uma passagem segura através do Estreito de Ormuz, deve ser vista como uma tentativa de estabilizar o sentimento do mercado. Ao mesmo tempo, esta coordenação põe em evidência os riscos materiais para o comércio mundial de energia.

A fraqueza do mercado acionista foi exacerbada pela forte venda de quarta-feira, com o Dow Jones a atingir um novo mínimo anual de fecho e a quebrar abaixo da sua média móvel de 200 dias. Os preços dos futuros sugerem que os mercados atribuem uma probabilidade de cerca de 75% de que as taxas permanecerão inalteradas em 2026, aumentando a pressão sobre as avaliações.

Entre os nomes individuais, as acções da Micron caíram 2%, apesar dos fortes resultados apoiados por uma oferta apertada de memória, com o movimento atribuído em grande parte à realização de lucros. Entretanto, a atualização da Eli Lilly sobre o seu medicamento de próxima geração para a obesidade, retatrutide - potencialmente o melhor da sua classe - foi recebida com uma reação silenciosa do mercado.

US500 e US100

Um sinal técnico importante é a queda do S&P 500 (US500) abaixo da sua média móvel de 200 dias pela primeira vez desde 23 de maio. Isto reforça as preocupações de que o mercado possa estar a entrar numa fase de correção mais profunda, em vez de estar a passar por um recuo temporário.

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As ações mineiras estão a registar quedas fortes hoje, impulsionadas por uma forte venda de metais, enquanto as empresas de petróleo e gás estão a ganhar. O sentimento no sector tecnológico continua fraco.

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Resultados fracos da Alibaba

A Alibaba apresentou resultados trimestrais para o período que terminou a 31 de dezembro de 2025, que ficaram abaixo das expectativas e confirmaram que a empresa se encontra numa fase de transição difícil. As receitas atingiram 284,8 mil milhões de yuan contra os 290,7 mil milhões de yuan esperados, enquanto o rendimento líquido caiu 66% em relação ao ano anterior para 15,6 mil milhões de yuan, desencadeando uma reação negativa no comércio dos EUA.

Do ponto de vista do investidor, a fraqueza reflecte uma estratégia de investimento agressiva e não uma questão pontual. A Alibaba está a aumentar as despesas em comércio rápido, experiência do utilizador e tecnologia, o que pesa sobre a rentabilidade a curto prazo, mas visa reconstruir a competitividade a longo prazo. A escala do declínio do lucro operacional destaca que o custo da transformação é maior do que o previsto anteriormente.

O principal motor de crescimento continua a ser a nuvem e a inteligência artificial. O segmento Cloud Intelligence aumentou as receitas em 36% em relação ao ano anterior, para 43,3 mil milhões de yuans, com os produtos relacionados com a IA a registarem um crescimento de três dígitos pelo décimo trimestre consecutivo.

Ao mesmo tempo, a administração está a elevar a fasquia estratégica, visando 100 mil milhões de dólares em receitas anuais de nuvem e IA no prazo de cinco anos. Isto implica manter um crescimento de cerca de 35% ao ano, sublinhando tanto a oportunidade como o desafio da execução.

Na prática, a Alibaba está a acelerar a sua mudança de uma plataforma de comércio eletrónico para uma empresa de tecnologia orientada para a IA, posicionando-se como um dos líderes da China neste espaço. A questão fundamental continua a ser se estes investimentos avultados se traduzirão numa melhoria sustentada do desempenho financeiro de todo o grupo. Atualmente, os ADR da empresa caíram mais de 7% e estão quase 40% abaixo dos máximos recentes.

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