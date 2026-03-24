O sentimento no mercado bolsista norte-americano continua frágil, à medida que os investidores tentam antecipar uma ampla gama de possíveis desfechos relacionados com o conflito no Médio Oriente, ao mesmo tempo que recebem sinais diplomáticos contraditórios de Washington. Os futuros do S&P 500 registam uma queda de 0,8%, após terem oscilado anteriormente entre ganhos e perdas, o que sublinha a incerteza persistente. A ausência de uma distensão entre os EUA, Israel e o Irão aumenta os riscos de recessão, enquanto um acordo rápido poderia desencadear uma recuperação de alívio. As ações do setor tecnológico estão sob pressão notável, com vendas acentuadas visíveis em todo o setor de software, pesando sobre o sentimento geral do mercado acionista. As taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA subiram , com a taxa de 2 anos a subir para 3,88% (+3 pb), sugerindo uma procura limitada por ativos de refúgio, apesar das tensões geopolíticas.

, com a taxa de 2 anos a subir para 3,88% (+3 pb), sugerindo uma procura limitada por ativos de refúgio, apesar das tensões geopolíticas. Os preços do petróleo voltaram a subir acima dos 90 dólares por barril , recuperando parte das perdas anteriores, à medida que os mercados continuam a precificar potenciais perturbações no abastecimento na região.

, recuperando parte das perdas anteriores, à medida que os mercados continuam a precificar potenciais perturbações no abastecimento na região. O dólar americano valorizou-se 0,2%, enquanto o ouro se manteve relativamente estável , apontando para uma fuga para a segurança seletiva, em vez de generalizada.

, apontando para uma fuga para a segurança seletiva, em vez de generalizada. O otimismo inicial em torno de potenciais negociações de paz esmoreceu rapidamente , depois de o Irão ter negado relatos de negociações substantivas com os EUA, apesar dos comentários anteriores de Donald Trump.

, depois de o Irão ter negado relatos de negociações substantivas com os EUA, apesar dos comentários anteriores de Donald Trump. O sentimento deteriorou-se ainda mais na sequência de notícias de que os aliados do Golfo Pérsico poderão envolver-se, aumentando o risco de uma escalada regional mais ampla.

na sequência de notícias de que os aliados do Golfo Pérsico poderão envolver-se, aumentando o risco de uma escalada regional mais ampla. A vasta gama de cenários possíveis está a impulsionar uma elevada volatilidade nos mercados globais.

nos mercados globais. As ações europeias subiram ligeiramente 0,1% , com a Puig Brands a destacar-se, registando uma subida de até 17% na sequência de notícias sobre negociações de aquisição com a Estée Lauder.

, com a Puig Brands a destacar-se, registando uma subida de até 17% na sequência de notícias sobre negociações de aquisição com a Estée Lauder. O ouro anulou os ganhos anteriores depois de a Turquia ter sinalizado que poderá utilizar as suas reservas de ouro para apoiar a sua moeda.

depois de a Turquia ter sinalizado que poderá utilizar as suas reservas de ouro para apoiar a sua moeda. Os investidores continuam preocupados com os efeitos económicos duradouros , mesmo que o conflito se acalme rapidamente. De acordo com o UBS, é provável que a volatilidade se mantenha elevada porque: os stocks de petróleo terão de ser reconstituídos, as cadeias de abastecimento poderão continuar interrompidas, as economias continuarão a sentir os efeitos de segunda ordem do choque de oferta.

, mesmo que o conflito se acalme rapidamente. De acordo com o UBS, é provável que a volatilidade se mantenha elevada porque: O UBS mantém uma posição defensiva na Europa, reduzindo a exposição a setores cíclicos, incluindo os bancos. O conflito militar no Médio Oriente intensifica-se A situação militar continua tensa e a agravar-se: o Irão lançou ataques durante a noite contra alvos israelitas e bases norte-americanas, a Arábia Saudita interceptou drones, o Kuwait comunicou danos nas infraestruturas energéticas e também foram acionadas sirenes no Bahrein. A QatarEnergy declarou força maior nas entregas de GNL à Itália, Bélgica, Coreia do Sul e China, agravando as preocupações com o abastecimento energético global.

à Itália, Bélgica, Coreia do Sul e China, agravando as preocupações com o abastecimento energético global. As infraestruturas energéticas no Irão também foram afetadas , incluindo instalações em Isfahan e um gasoduto que abastece a central elétrica de Khorramshahr.

, incluindo instalações em Isfahan e um gasoduto que abastece a central elétrica de Khorramshahr. Os mercados permanecem em «alerta máximo», com os investidores à espera da confirmação de negociações formais entre os EUA e o Irão que possam fornecer uma orientação mais clara. US500 (D1): volatilidade elevada, com a pressão de baixa a dominar as últimas sessões. Fonte: xStation5 Perspetiva setorial: o petróleo continua a sua tendência de alta, enquanto a Microsoft e outras empresas do setor das tecnologias da informação prolongam as quedas. Fonte: xStation5 Notícias empresariais Os futuros das ações norte-americanas recuperaram as perdas registadas anteriormente após a abertura do mercado à cotação à vista , embora a volatilidade continue elevada; os contratos do S&P 500 mantiveram-se praticamente estáveis.

, embora a volatilidade continue elevada; os contratos do S&P 500 mantiveram-se praticamente estáveis. O Jefferies Financial Group (JEF) valorizou 9,5% nas negociações pré-mercado , após o Financial Times ter noticiado que o Sumitomo Mitsui Financial Group está a considerar uma potencial aquisição, com os investidores a precificarem um possível prémio de aquisição.

, após o Financial Times ter noticiado que o Sumitomo Mitsui Financial Group está a considerar uma potencial aquisição, com os investidores a precificarem um possível prémio de aquisição. A JFrog (FROG) subiu 2% antes da abertura , na sequência de uma revisão em alta por parte do UBS (neutro → comprar), com os analistas a destacarem fundamentos resilientes, apesar da recente fraqueza do preço das ações.

, na sequência de uma revisão em alta por parte do UBS (neutro → comprar), com os analistas a destacarem fundamentos resilientes, apesar da recente fraqueza do preço das ações. A Ralph Lauren (RL) subiu 1,7% nas negociações pré-mercado , depois de o Citi ter reclassificado a ação para «comprar», citando a valorização bem-sucedida da marca e a melhoria do desempenho operacional.

, depois de o Citi ter reclassificado a ação para «comprar», citando a valorização bem-sucedida da marca e a melhoria do desempenho operacional. A Trian Fund Management e o General Catalyst Group alteraram os termos do seu acordo definitivo para adquirir a Janus Henderson.

do seu acordo definitivo para adquirir a Janus Henderson. O Ares Strategic Income Fund comunicou pedidos de recompra de ações que totalizam 11,6% das ações em circulação , significativamente acima do seu limite de 5% previsto no quadro regulamentar.

, significativamente acima do seu limite de 5% previsto no quadro regulamentar. A Apollo Global Management está a limitar os resgates de um dos seus maiores fundos de crédito privado não negociados para investidores de retalho, num contexto de pedidos de levantamento elevados.

de um dos seus maiores fundos de crédito privado não negociados para investidores de retalho, num contexto de pedidos de levantamento elevados. A Netgear (NTGR) subiu 16% nas negociações pré-mercado, depois de a FCC ter tomado medidas para proibir as importações de novos routers de consumo fabricados no estrangeiro, o que poderá melhorar o panorama competitivo para os produtores nacionais. Netgear (NTGR) - D1 Fonte: xStation5

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