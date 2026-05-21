As ações do Walmart registaram hoje uma queda superior a 7 %, apesar de os resultados financeiros parecerem sólidos à primeira vista. O Walmart não é um retalhista comum. A capitalização bolsista da empresa mantém-se próxima da marca de um trilião de dólares. A dimensão do seu negócio significa que os resultados do Walmart são considerados um dos barómetros mais importantes da saúde do consumidor norte-americano, especialmente no segmento dos bens essenciais. Principais indicadores A empresa registou 177,8 mil milhões de dólares em receitas no primeiro trimestre, acima da estimativa consensual de 174,83 mil milhões de dólares.

O resultado por ação ajustado situou-se nos 0,66 dólares, em linha com as expectativas do mercado.

As vendas globais de comércio eletrónico aumentaram 26% e o negócio de publicidade cresceu 37%. O mercado reagiu negativamente, principalmente às previsões. A Walmart espera um EPS ajustado para o segundo trimestre de 0,72–0,74 dólares, enquanto o consenso era de 0,75 dólares.

A empresa manteve também a sua previsão de EPS para o ano inteiro em 2,75/2,85 dólares, cujo valor médio fica abaixo das expectativas dos analistas de 2,92 dólares. A mensagem do relatório é, portanto, ambígua. Por um lado, o consumidor continua a comprar: as vendas LFL do Walmart aumentaram 4,1% e o número de transações cresceu 3,0%.

Por outro lado, a própria empresa demonstra que a pressão sobre os custos continua a ser real. O crescimento do lucro operacional foi reduzido em 250 pontos base devido aos custos mais elevados do combustível na distribuição e no processamento de encomendas. Isto significa que mesmo o maior retalhista do mundo, beneficiando de uma escala massiva e da tendência dos clientes para compras mais baratas, não está imune à inflação dos custos. Na teleconferência sobre os resultados, o Walmart continua a apontar para um consumidor resiliente, mas já não demonstra resiliência nos lucros; e quanto mais se estendem estas previsões, menos certas se tornam as perspetivas de rentabilidade. WMT.US (D1) Fonte: xStaton5 A queda após a divulgação dos resultados financeiros apagou quase todos os ganhos deste ano (cerca de 15%), levando a ação de volta para perto da mínima local registada em março. A queda parou no nível de Fibonacci de 78,6%, onde também se situa o limite superior do canal ascendente anterior, sugerindo que esta poderá ser uma zona de forte resistência. Dado o momentum da MME ainda fortemente otimista, o cenário base poderá ser uma transição para uma consolidação entre 120 e 130 dólares.

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