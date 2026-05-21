A sessão desta quinta-feira está a trazer novos aumentos nos preços do petróleo, impulsionados por preocupações não só quanto às perspetivas de paz entre os EUA e o Irão, mas também quanto à durabilidade do cessar-fogo. A última onda de notícias suscita mais motivos de preocupação do que fornece respostas. Segundo relatos, o Irão rejeitou categoricamente as exigências de entrega de materiais cindíveis e mantém a sua posição, exigindo o reconhecimento do seu controlo sobre o estreito (bem como o direito de cobrar taxas). O diretor da AIE, Fatih Birol, alertou que, em julho ou agosto, o mercado poderá entrar numa «zona vermelha» se a situação no Médio Oriente não melhorar. O problema reside na colisão entre um pico sazonal na procura de combustível e as exportações limitadas da região, a par da queda dos stocks. A OPEP+ está a tentar aliviar as tensões. O grupo deverá aumentar a sua meta de produção para julho em cerca de 188 mil barris por dia. Em circunstâncias normais, isto seria um sinal estabilizador; no entanto, dada a situação atual, trata-se de um gesto simbólico, em vez de uma pressão real para a descida dos preços. A situação não é ajudada por relatos vindos da Rússia, onde, para além de novas questões sobre as intenções do regime à luz dos reveses na frente de batalha, observa-se outra onda de ataques a infraestruturas. Desta vez, drones ucranianos atingiram instalações ao longo do Volga, incluindo a refinaria em Syzran. As expectativas de subida dos preços do petróleo já não se limitam ao público em geral. O UBS elevou a sua previsão para o preço do Brent em setembro para 105 dólares e a do WTI para 97 dólares. O banco observa que os riscos a curto prazo apontam para uma subida. Num cenário extremo, o Brent poderia, segundo o UBS, ultrapassar os 150 dólares por barril. É importante referir que as empresas petrolíferas norte-americanas não estão atualmente a sinalizar um aumento agressivo da produção, mesmo apesar da crescente escassez de oferta e de um prémio geopolítico elevado nos preços do petróleo. As prioridades das empresas são o fluxo de caixa, os dividendos, a recompra de ações e a manutenção da rentabilidade, não a maximização dos volumes de produção. Se as perturbações logísticas ou geopolíticas implicarem um prémio nos preços do crude, os próximos trimestres poderão trazer um aumento significativo da rentabilidade para o setor petrolífero. Petróleo (D1) No gráfico do preço do petróleo, é possível observar uma tendência para subidas cada vez mais acentuadas, apesar das correções pontuais. Fonte: xStation5

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