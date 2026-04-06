- Assista à análise de Henrique Tomé, analista de mercados da XTB, e saiba mais sobre a pressão no preço do petróleo causada pelo conflito no Médio Oriente.
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O preço do petróleo continua sob pressão no Médio Oriente, impulsionado por paragens na produção, défices históricos e tensões geopolíticas. Assista à análise de Henrique Tomé, analista de mercados da XTB, e saiba como estes fatores podem manter o petróleo acima dos 100 dólares por barril e influenciar os mercados globais.
Défice de Petróleo Substitui Excesso de Oferta
Durante parte de 2024, 2025 e início de 2026, o mercado petrolífero registou um excesso histórico de oferta, provavelmente o maior de sempre fora do período da pandemia. No entanto, as reservas da OCDE não aumentaram de forma significativa, criando risco de um défice recorde. Os dados preliminares apontam para uma falta de cerca de 2 milhões de barris por dia, embora a realidade possa ser ainda mais grave.
O Impacto do Estreito de Ormuz nas Exportações
Atualmente, apenas alguns petroleiros iranianos e selecionados para a Índia ou Paquistão atravessam parcialmente o Estreito de Ormuz. Considerando outras rotas de exportação da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Iraque, a libertação de reservas e o petróleo russo e iraniano no mar (com sanções levantadas), estima-se que o défice proveniente do Médio Oriente seja de cerca de 7 milhões de barris por dia. Contudo, paragens na produção ascendem a 11 mbd, com 40% da capacidade de refinação e exportação danificada, segundo os serviços secretos franceses.
O excesso de oferta histórica, proveniente de petróleo sancionado e do Golfo Pérsico, desapareceu, dando lugar a um défice real que poderá manter os preços acima dos 100 dólares por barril durante vários meses. Mesmo que Donald Trump anuncie uma retirada do Irão, não é garantido que a produção e exportação regressassem totalmente, podendo o mercado retomar uma trajetória de subida dos preços, semelhante ao período pós-2011.
Nos EUA, as empresas petrolíferas, especialmente de xisto, têm canalizado recursos adicionais para reembolso de dívidas, dividendos e recompra de ações, em vez de expandirem a produção. A eficiência da extração aumentou significativamente nos EUA, mas o número de plataformas de perfuração ativas têm vindo a diminuir há vários anos.
Por quanto tempo poderá manter-se a tendência de alta do petróleo?
O mercado atual lembra a Guerra do Golfo de 1990, quando o mercado perdeu 4,5 mbd e sofreu embargos ao comércio com Kuwait e Iraque. Na altura, o mercado petrolífero global era de 60-65 mbd, correspondendo a um défice repentino de cerca de 7%.
Hoje, cerca de 20% do petróleo mundial saiu do mercado, reduzindo-se para 6-7% através da libertação de reservas e do levantamento de sanções sobre petróleo já no mar. As paragens atuais na produção já excedem 10 mbd, ou seja, cerca de 10% da oferta global. Nunca se registou uma crise desta magnitude na história recente do mercado petrolífero.
O petróleo apresentou um desvio claro em relação à média de um ano, ainda mais acentuado que em 2022. Apesar disso, comparando com a média de 5 anos, ainda há espaço para recuperação. Em março, o preço do petróleo bruto subiu 60%, com aumentos mensais comparáveis apenas na década de 1980.
Muitas vezes, após fortes aumentos, a tendência de alta continuou, podendo a situação atual assemelhar-se à década de 1990, quando decorreu a Operação Tempestade no Deserto no Iraque.
O fator geopolítico é, em teoria, o principal responsável pelo aumento do preço do petróleo. A Bloomberg estima que tenha representado cerca de 35 dólares por barril desde o início do ano, sugerindo que, sem este fator, o preço rondaria os 70 dólares. Mesmo com paz, o impacto geopolítico poderá continuar a pesar 5-10 dólares por barril.
Trump vai recuar ou abrir o Estreito de Ormuz à força?
Apesar de algumas declarações de Donald Trump, há poucos indícios de que os EUA venham a abandonar o estreito ou a permitir que o Irão mantenha a situação atual. Dentre os possíveis cenários, o conflito tende mais para uma escalada do que para uma resolução.
Se os EUA tentarem abrir o Estreito ou mesmo eliminar a influência do Irão na região, poderíamos assistir a uma catástrofe para Irão, EUA e mercados globais. Isso poderia provocar nova onda de aumentos nos preços das matérias-primas energéticas e um ressurgimento da inflação.
O cenário de escalada continua a ser o base, mas não o único. Declarações recentes de Trump sugerem o desejo de um fim rápido do conflito, embora ainda sob os termos dos EUA. Um acordo rápido exigiria alívio significativo ao Irão, principalmente através do levantamento de sanções, permitindo aumentar exportações e produção, dado que o país foi uma potência mundial em petróleo antes da revolução.
Independentemente do desfecho do conflito, os preços elevados do petróleo deverão persistir, podendo contribuir para um ressurgimento da inflação global em 2026. A comparação com a década de 1970, popular em 2022, começa a ganhar relevância, sinalizando que uma segunda vaga de inflação poderá efetivamente concretizar-se.
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