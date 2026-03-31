Estes cenários foram elaborados para fins educativos e os níveis mencionados não constituem níveis-alvo.

Atualmente, a maioria dos participantes no mercado vê-se obrigada a ter em conta a evolução potencial a curto prazo da situação no Irão na fixação dos preços dos ativos. A dimensão, os objetivos e o horizonte temporal das operações militares de ambos os lados terão um impacto real nos mercados. No entanto, há uma questão que se impõe: nenhuma guerra dura para sempre.

O que acontecerá quando ela terminar?

Os conflitos armados são empreendimentos de soma negativa. A enorme escala de destruição e o volume de recursos consumidos para os sustentar impõem um horizonte temporal limitado a tais guerras. O mesmo se aplica ao conflito em curso no Golfo Pérsico. Os Estados Unidos enfrentam uma pressão crescente dos preços dos combustíveis e dos fertilizantes, enquanto a inflação e as eleições intercalares pairam cada vez mais sobre a administração do Presidente Donald Trump. Do lado iraniano, a situação é ainda pior. A economia atrasada e negligenciada de um Estado desértico superpovoado não pode sobreviver em condições de bombardeamento contínuo e em grande escala por parte dos Estados Unidos e de Israel. O bloqueio do Estreito de Ormuz significa também que tanto os países europeus como os asiáticos, apesar da sua falta de envolvimento direto no conflito, têm um interesse vital na sua desescalada ou, no mínimo, na reabertura do estreito.

À luz de toda a informação disponível e com base em previsões cautelosas, já é possível, nesta fase do conflito, identificar uma série de cenários que parecem ser os mais prováveis e analisar como estes poderão afetar os mercados financeiros.

Cenário 1. Forçar a abertura do estreito e a normalização parcial

Por enquanto, este parece ser o cenário base para o qual ambas as partes se estão a preparar. Embora seja possível uma invasão em grande escala do Irão, contrariamente à opinião de muitos observadores, isso não significa que seja necessária. Os Estados Unidos não precisam de conquistar o Irão. Precisam de neutralizar o programa nuclear iraniano e reabrir o Estreito de Ormuz. Este cenário pressupõe um desembarque numa ou em várias ilhas do estreito, a sua tomada e o controlo da costa através de fogo naval. O Irão carece da capacidade para defender posições avançadas ao longo da costa do Golfo Pérsico, e os drones que utiliza para atacar petroleiros não são capazes de atingir alvos em movimento a partir do interior do país. Paralisar a capacidade do Irão de bloquear o estreito acabaria, com o tempo, por eliminar as principais restrições do lado americano e privar o Irão da sua alavanca mais importante. Isto não significaria, de forma alguma, a queda do governo da República Islâmica, mas, com o tempo, poderia forçar o Irão a aceitar alguma forma de cessar-fogo ou mesmo uma capitulação limitada, mas ainda assim funcional.

Reação do mercado:

Apoio aos preços do petróleo, principalmente a longo prazo. Tal operação poderia durar muitos meses e o Irão, mesmo que derrotado, continuaria a ser perigoso. Para além dos custos de reconstrução e da normalização das cadeias de abastecimento, isto implicaria um prémio de risco persistente a longo prazo associado à possibilidade de um novo conflito no estreito. Uma subida a curto prazo do Brent para cerca de 120 a 140 dólares por barril Seguida de uma descida gradual para cerca de 80 dólares por barril, com um prémio de risco a longo prazo de 5 a 10 dólares

A escalada também poderia sustentar os preços do ouro e as valorizações das empresas do setor de defesa.

É possível um aumento de 5 a 7% nos preços do ouro no curto a médio prazo, devido à escalada.

Isso também exerceria pressão sobre as moedas dos mercados emergentes.

É igualmente provável uma queda de longo prazo, mas moderada, nas ações asiáticas e em partes do mercado europeu.

Cenário 2. Escalada total e uma paz frágil

Esta é a «opção máxima» lógica, representando uma extensão do primeiro cenário. Pressupõe uma tentativa genuína de destruir o regime iraniano na sua forma atual e de assinar algum tipo de «acordo» com o que restar dele. É importante recordar que ambas as partes, embora os Estados Unidos em maior medida, continuam a limitar a escala dos seus ataques e o perfil dos seus alvos. Os Estados Unidos poderiam combinar um ataque terrestre com ataques a infraestruturas críticas. Os danos nas infraestruturas utilizadas para a produção de energia e o abastecimento de água no Irão conduziriam a uma crise humanitária de uma dimensão difícil de imaginar. Uma dimensão que tornaria impossível ao regime continuar as operações militares e a resistência organizada. Em retaliação, o Irão tentaria atacar, com todos os meios que lhe restassem, as infraestruturas de dessalinização, bem como os ativos de extração e refinação nos Estados do CCG. O Irão não possui a capacidade de provocar um colapso total dos sistemas de energia e água do outro lado do Golfo. No entanto, a destruição poderia ser suficientemente grave para forçar a evacuação de parte da população da área, enquanto os danos nas infraestruturas poderiam deixar as instalações fora de serviço durante muitos meses após o fim do conflito.

Nem as forças armadas iranianas nem o IRGC são capazes de repelir um ataque terrestre americano determinado, caso este ocorra. A combinação de ataques irrestritos ao Irão e de uma invasão terrestre limitada na região, por exemplo no Cuzistão ou em Bandar Abbas, daria aos Estados Unidos margem para estabelecer uma base de operações avançada para incursões das forças especiais destinadas a neutralizar o programa nuclear do Irão e/ou a apoiar quaisquer movimentos antigovernamentais. Tal cenário conduziria, com um custo enorme para todas as partes, à neutralização parcial ou total do Irão enquanto ameaça para a região.

Reação do mercado:

O aumento dos preços do petróleo seria maior e mais violento, embora seja difícil prever como os preços se comportariam a longo prazo, dada uma mudança tão significativa no equilíbrio de poder regional. O preço do Brent poderia inicialmente atingir valores entre 160 e 180 dólares por barril

Os preços do ouro também poderiam subir. Um regresso aos 5.100 dólares estaria ao alcance.

O conflito provavelmente alastraria geograficamente ainda mais, o que poderia empurrar as ações das companhias aéreas para níveis ainda mais baixos. Dever-se-ia esperar outra onda de vendas de cerca de 6 a 10%.

O dólar poderia voltar a registar ganhos extraordinários, semelhantes aos observados em 2022. Os níveis possíveis situar-se-iam em torno de 1,18-1,2 para o EUR/USD e de 3,8 a 3,9 para o USD/PLN

As ações do setor da defesa atingiriam provavelmente novos máximos.

Cenário 3. «TACO» ao estilo iraniano

A escalada é, neste momento, o cenário mais provável, mas não é o único. Embora seja, sem dúvida, difícil, Donald Trump poderá decidir tentar retirar os Estados Unidos do conflito sem chegar a uma resolução definitiva. Um cenário que envolva a desescalada e a retirada dos EUA do estreito em termos próximos dos desejados pelo Irão é menos provável, não só porque representaria uma derrota em termos de reputação para os Estados Unidos, mas também devido à influência informal, difícil de ignorar, que Israel exerce sobre a política externa americana. Isso não significa, contudo, que seja impossível. Uma derrota militar, uma crise política ou uma crise económica poderia forçar os Estados Unidos a aceitar algum tipo de compromisso que, na perspetiva de Washington, equivaleria a uma derrota. Tal compromisso poderia ser mais ou menos formal e acabaria por envolver algum tipo de alívio das sanções em troca de um certo grau ou tipo de desarmamento por parte do Irão.

Reação do mercado:

No cenário mais favorável ao Irão, surgiria a possibilidade de o país se reintegrar no mercado global. A médio e longo prazo, isto implicaria um colapso nos preços do petróleo. Após a assinatura de um cessar-fogo, o petróleo poderia cair rapidamente para cerca de 75 dólares por barril e, ao longo de vários trimestres, poderia mesmo atingir a faixa dos 50 dólares.

Uma diminuição do risco geopolítico exerceria pressão sobre o dólar e as ações do setor da defesa. Seria possível um regresso gradual do EUR/USD para cerca de 1,10 - 1,12.

Apesar da diminuição do risco, o ouro deverá continuar a ter um desempenho relativamente bom devido ao risco de inflação e à procura por parte dos bancos centrais. Isso não se aplicaria, no entanto, à prata ou à platina.

Seria também possível uma recuperação das criptomoedas e das ações das empresas mais fortemente afetadas pelo conflito, tais como companhias aéreas, fabricantes de automóveis e o setor do turismo. Os ganhos poderiam variar entre vários e até cerca de uma dúzia de pontos percentuais.

Isto representaria também uma derrota em termos de reputação, e não apenas em termos de reputação, para os Estados Unidos. A curto prazo, isto poderá não ter um efeito significativo na alocação de capital, mas a longo prazo poderá conduzir a uma deslocação do centro de gravidade económico e de mercado, afastando-se dos Estados Unidos e dirigindo-se para a Europa e a Ásia.

Kamil Szczepański

Analista Júnior de Mercados Financeiros, XTB