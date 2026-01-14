O Wells Fargo (WFC.US) divulgou os seus resultados para o quarto trimestre de 2025, que ficaram aquém das expectativas dos analistas. A receita foi de 21,29 mil milhões de dólares, contra uma previsão de 21,65 mil milhões de dólares, e o lucro por ação (EPS) foi de 1,62 dólares, contra uma expectativa de 1,67 dólares. No entanto, o lucro líquido aumentou de 5,08 mil milhões no ano anterior para 5,36 mil milhões, impulsionado por um aumento de 4% na receita de juros, para 12,33 mil milhões, que ficou abaixo da meta superior do próprio banco, de 12,4 a 12,5 mil milhões. Os resultados dinâmicos decorrem da expansão nos segmentos de consumo e comercial, onde o banco registou um crescimento impressionante. O CEO Charlie Scharf observou que as economias operacionais estão a financiar investimentos em infraestrutura e desenvolvimento, visíveis, entre outras coisas, num aumento de 20% nos novos cartões de crédito e de 19% nos empréstimos para automóveis. Após o limite de ativos (US$ 1,95 biliões) ter sido suspenso em junho, os ativos ultrapassaram US$ 2 biliões pela primeira vez, permitindo uma maior expansão. O banco encerrou sete ordens regulatórias relacionadas ao escândalo das contas fictícias, restando apenas uma de 2018. As ações da WFC, após um aumento de 32,7% em 2025, caíram cerca de 2% hoje antes da sessão. Principais resultados do quarto trimestre em comparação com as expectativas: Receita : US$ 21,29 mil milhões (abaixo da previsão de US$ 21,65 mil milhões)

: US$ 21,29 mil milhões (abaixo da previsão de US$ 21,65 mil milhões) Lucro líquido : 5,36 mil milhões de dólares (+5,5% a/a); excluindo itens não recorrentes: 5,8 mil milhões de dólares e EPS 1,76 dólares

: 5,36 mil milhões de dólares (+5,5% a/a); excluindo itens não recorrentes: 5,8 mil milhões de dólares e EPS 1,76 dólares Receita líquida de juros (NII) : 12,33 mil milhões de dólares (inferior aos 12,46 mil milhões de dólares esperados, mas próximo das metas do banco)

: 12,33 mil milhões de dólares (inferior aos 12,46 mil milhões de dólares esperados, mas próximo das metas do banco) Provisões para perdas de crédito: US$ 1,04 mil milhões (abaixo dos US$ 1,10 mil milhões no ano anterior)

ROE: 12,3%

Depósitos: US$ 1,38 biliões (acima dos US$ 1,36 biliões previstos)

Custo de reestruturação: US$ 612 milhões (US$ 0,14 por ação) para redução da força de trabalho. Previsões para 2026: Receita de juros (NII): +/- 50 mil milhões de dólares (aumento de aproximadamente 5% em relação aos 47,5 mil milhões de dólares em 2025; os analistas esperavam 50,21 mil milhões de dólares); excluindo o segmento de Mercados: +/- 48 mil milhões de dólares em comparação com 46,7 mil milhões de dólares em 2025

+/- 50 mil milhões de dólares (aumento de aproximadamente 5% em relação aos 47,5 mil milhões de dólares em 2025; os analistas esperavam 50,21 mil milhões de dólares); excluindo o segmento de Mercados: +/- 48 mil milhões de dólares em comparação com 46,7 mil milhões de dólares em 2025 Despesas totais : aproximadamente 55,7 mil milhões de dólares (estáveis ou com um aumento mínimo de 1-2% em relação a 2025, graças a poupanças e IA)

: aproximadamente 55,7 mil milhões de dólares (estáveis ou com um aumento mínimo de 1-2% em relação a 2025, graças a poupanças e IA) NII nos Mercados (divisão que abrange a negociação de ações, obrigações, moedas e commodities): +/- 2 mil milhões de dólares (aumento devido a custos de financiamento mais baixos e crescimento do balanço; em 2025, foi de apenas 700 milhões de dólares) O Wells Fargo entra em 2026 numa posição sólida, com foco na inteligência artificial para melhorar a eficiência. Previsões de taxas de juro do Wells Fargo acima. Fonte: Wells Fargo Resumo: O Wells Fargo anunciou os seus resultados do quarto trimestre de 2025, que desapontaram os analistas – a receita e o lucro por ação foram mais fracos do que o previsto, apesar do crescimento do lucro líquido ano a ano, graças ao aumento das receitas de juros. O banco elogiou a sua expansão no crédito ao consumo e comercial, ultrapassando o limite de 2 biliões de dólares em ativos após o levantamento do limite regulamentar e encerrando a maioria das ordens relacionadas com o escândalo das contas falsas. Os depósitos superaram as expectativas do mercado e as provisões para perdas com empréstimos diminuíram. Para 2026, a administração espera uma estabilização das despesas e um crescimento das receitas de juros, particularmente no segmento de mercados com negociação de ações e commodities. Fonte: xStation Embora as ações do banco estejam a perder terreno hoje antes da abertura de Wall Street, a longo prazo continuam a seguir uma tendência ascendente determinada pelas médias móveis exponenciais. Deve ser dada especial atenção à EMA de 100 dias (curva roxa), que repetidamente forneceu suporte de preço para as ações WFC.US em 2025.

