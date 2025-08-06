USDindex sobrevive e pode voltar aos máximos
As previsões para o resultado das eleições eram de que os democratas podiam recuperar a câmara dos representantes e os republicanos...
Notícias dos mercados
O presidente Donald Trump intensificou as tensões comerciais ao aumentar as tarifas sobre produtos indianos para 50%, citando como motivo as importações contínuas de petróleo russo pelo país. A nova tarifa acrescenta 25% às tarifas anteriormente anunciadas,...
A McDonald's publicou os seus resultados para o segundo trimestre de 2025, que foram, em grande parte, melhores do que as expectativas consensuais. A empresa registou um crescimento nas vendas impulsionado por novas parcerias, incluindo com o filme Minecraft, que ajudou a reacender o interesse pela...
Petróleo A OPEP+ concordou em aumentar a produção de petróleo bruto em quase 550 000 barris por dia (bpd) em setembro, restaurando totalmente a produção dos cortes voluntários anteriores. É importante notar que a produção...
As bolsas reagem em alta às eleições intercalares nos EUA, depois de eliminada a incerteza e de os resultados sairem em linha com...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par AUDUSD A agência recomenda posições longas com ordem...
Abertura dos mercados Por Carla Santos, Senior broker Os mercados reagem em alta depois das eleições intercalares nos EUA e depois...
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par GBPUSD nos seguintes niveis. O banco recomenda uma posição de compra...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par EURUSD A agencia recomenda posições de compra no par nos seguintes...
Democratas assumem o controlo da Camara nas eleições nos EUA, uma desilusão para Trump Dólar corrige , acçoes...
Mercados accionistas pressionados na sessão Europeia mas desde a abertura do mercado norte americano que são os altistas a dominar o mercado....
Abertura dos mercados Por Carla Santos, Senior broker Hoje os mercados seguem a negociar mistos, a aguardar os resultados das eleições...
Resumo: USDZAR recupera de um nivel crucial ,teste de uma LTA de curto prazo Bons dados nos EUA suportam Yields mais elevadas Orçamento...
A bolsa europeia...
A libra têm estado sobre grande pressão com toda a incerteza em torno do Brexit Mercados não esperam aumentos antes do verão...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os investidores aguardam ansiosos as divulgações dos...
Resumo: Trump e a China aliviaram o sentimento de mercado O dólar Australiano é das divisas que mais beneficiou, qualquer...
XTB - Market Update 29 de outubro de 2018 Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a...
