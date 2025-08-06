Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Notícias dos mercados

Dólar enfraquece com nova escalada comercial 🔴

6 de agosto de 2025

O presidente Donald Trump intensificou as tensões comerciais ao aumentar as tarifas sobre produtos indianos para 50%, citando como motivo as importações contínuas de petróleo russo pelo país. A nova tarifa acrescenta 25% às tarifas anteriormente anunciadas,...

McDonald's recupera das quedas recentes após os resultados apresentados 📊

6 de agosto de 2025

A McDonald's publicou os seus resultados para o segundo trimestre de 2025, que foram, em grande parte, melhores do que as expectativas consensuais. A empresa registou um crescimento nas vendas impulsionado por novas parcerias, incluindo com o filme Minecraft, que ajudou a reacender o interesse pela...

Destaques das matérias-primas - Oil, Gold, Natgas, Coffee 05.08.2025)

5 de agosto de 2025

  Petróleo A OPEP+ concordou em aumentar a produção de petróleo bruto em quase 550 000 barris por dia (bpd) em setembro, restaurando totalmente a produção dos cortes voluntários anteriores. É importante notar que a produção...

