O Russell 2000 é um índice essencial para os investidores que procuram acompanhar o desempenho das ações de pequena capitalização dos EUA. Fornece um retrato claro das empresas mais pequenas e mais centradas no mercado interno que impulsionam a economia dos EUA. Com o seu reequilíbrio anual e diversidade setorial, o Russell 2000 oferece oportunidades de investimento únicas, mas exige uma análise cuidadosa do risco. Quer seja um principiante ou um investidor experiente, explorar o Russell 2000 pode ajudar a diversificar a sua carteira e a captar o crescimento no sector das pequenas empresas.
O índice Russell 2000 é um barómetro importante para o mercado de ações dos EUA, proporcionando aos investidores uma visão do desempenho das ações de pequena capitalização. Como parte do índice mais vasto Russell 3000, o Russell 2000 representa as 2.000 empresas mais pequenas cotadas na bolsa, oferecendo um retrato da saúde e das tendências dos segmentos mais pequenos da economia. Embora muitas vezes ofuscado por índices maiores, como o S&P 500, o Russell 2000 desempenha um papel fundamental na compreensão do pulso de inovação, crescimento e risco nos mercados dos EUA. Quer seja um investidor experiente ou esteja apenas a começar a explorar o mundo das ações, o Russell 2000 oferece uma perspetiva única sobre o espírito empreendedor da América e o potencial das empresas mais pequenas.
Antes de começar, o que precisa saber sobre o Russell 2000
O Russell 2000 é um índice do mercado de ações dos EUA que acompanha o desempenho das 2.000 empresas mais pequenas do Russell 3000, que representa aproximadamente 95% da capitalização bolsista total do mercado de ações dos EUA.
Criado em 1984 pela Frank Russell Company e atualmente gerido pela FTSE Russell, o Russell 2000 é amplamente utilizado para avaliar a saúde das empresas mais pequenas dos EUA e da economia em geral, uma vez que estas empresas estão normalmente mais dependentes do desempenho interno do que as grandes empresas.
O índice é ponderado pela capitalização bolsista, o que significa que as empresas com capitalizações bolsistas mais elevadas têm um maior impacto no seu desempenho. As empresas mais pequenas podem ter um potencial de crescimento significativo, mas também tendem a ser mais voláteis.
A representação setorial no Russell 2000 é diversificada, com pesos notáveis nos setores industrial, financeiro e da saúde. Outros sectores incluem a tecnologia, o consumo discricionário e a energia.
O índice passa por um reequilíbrio anual em junho, em que as empresas são adicionadas ou removidas com base na sua capitalização bolsista, ajudando a garantir que o índice continua a refletir o sector das pequenas empresas dos EUA.
Os investidores podem valorizar a exposição ao Russell 2000 através do investimento direto em ações individuais ou investindo em ETFs que replicam o índice, oferecendo uma abordagem mais diversificada. Os especuladores também estão interessados em negociar futuros arriscados do Russell 2000, como o US2000
Embora o investimento no Russell 2000 possa proporcionar oportunidades de crescimento, apresenta uma maior volatilidade em comparação com os índices de grande capitalização como o S&P 500, o que torna essencial que os investidores avaliem a sua tolerância ao risco antes de investirem.
O que é o Russell 2000?
O Russell 2000 é um índice de ações dos EUA que faz parte de um índice maior, o Russell 3000, que representa cerca de 95% do mercado de ações dos EUA. Criado pela Frank Russell Company em 1984 e atualmente gerido pela FTSE Russell, o índice é composto pelas 2.000 empresas mais pequenas do Russell 3000. Serve para avaliar o desempenho das empresas mais pequenas nos EUA. Como tal, muitos investidores concentram-se neste índice para avaliar a situação económica do país, uma vez que, ao contrário das grandes empresas que têm operações internacionais, estas empresas mais pequenas são mais dependentes da economia dos EUA.
Embora ambos os índices tenham em comum a ação de cerca de 66% das mesmas empresas, o Russell 2000 representa cerca de 8% da capitalização bolsista do Russell 3000, devido ao forte peso das grandes empresas tecnológicas no índice mais vasto. Os sectores presentes no Russell 2000 incluem o industrial, o da saúde, o financeiro e o tecnológico, entre outros.
Como é que o Russell 2000 funciona?
O Russell 2000 é medido pela capitalização de mercado, o que significa que nem todas as empresas que o compõem têm a mesma ponderação. O índice é composto por 2.000 empresas de vários sectores e é atualizado regularmente para refletir as alterações no mercado dos EUA.
Ao contrário de outros índices, como o Dow Jones ou o Nasdaq 100, a composição do Russell 2000 não é decidida por um comité, mas sim com base na capitalização de mercado das empresas do Russell 3000, concentrando-se nas 2000 empresas mais pequenas. Para ser incluída no Russell 2000, uma empresa deve cumprir vários critérios:
Localização: A empresa deve ter a sua sede nos EUA.
Capitalização de mercado: A empresa deve estar entre as 2.000 empresas mais pequenas por capitalização bolsista no Russell 3000.
Liquidez: As ações da empresa devem ser suficientemente líquidas, o que significa que devem ter um determinado volume de negociação diário.
Ações: A empresa deve ter ações ordinárias publicamente disponíveis, com um free float mínimo de 5%.
Que empresas fazem parte do Russell 2000?
O Russell 2000 é um índice diversificado, composto pelas 2.000 empresas mais pequenas do Russell 3000. Estas empresas abrangem vários setores, incluindo:
Industrial
Financeiro
Saúde
Consumo discricionário
Tecnologia
Energia
Imobiliário
Materiais básicos
Consumo essencial
Setor público
Telecomunicações
Entre as empresas mais notáveis do índice estão a Super Micro Computer (SMCI US), a Comfort Systems USA (FIX US) e a Abercrombie & Fitch (ANF US). Ao investir neste índice, é importante notar que as empresas mais pequenas do Russell 2000 tendem a ter um desempenho melhor do que as empresas maiores quando os governos decidem baixar os impostos sobre o rendimento.
Outra caraterística destas empresas é o seu nível de endividamento. As pequenas empresas tendem a ter uma maior alavancagem e a sua dívida a taxas variáveis é tipicamente mais elevada do que a das grandes empresas, que muitas vezes têm uma maior parte da sua dívida a taxas fixas. Esta diferença torna-se evidente quando os bancos centrais fazem alterações na política monetária. Por exemplo, se a Reserva Federal reduzir as taxas de juro, o custo da dívida diminui, beneficiando normalmente mais as empresas mais pequenas do que as grandes.
Como é que se pode investir no Russell 2000?
O Russell 2000 é um índice muito atrativo para os investidores, mas é importante notar que pode ser algo volátil. Esta volatilidade significa que o índice pode ser afetado tanto por movimentos mais amplos do mercado como pelo desempenho das empresas que inclui. Por conseguinte, é essencial que os investidores definam claramente os seus objectivos de investimento e a sua tolerância ao risco antes de se comprometerem com qualquer investimento.
Os investidores podem valorizar o Russell 2000 de várias formas, sendo as duas opções mais populares as acções e os ETFs:
Ações: Uma forma de investir no Russell 2000 é através da compra de ações de empresas individuais dentro do índice, tais como Microstrategy, Carvana, ou GEO Group.
ETFs: Outra forma de valorizar a exposição a todo o Russell 2000 é investir em ETFs que replicam o desempenho do índice. Esta abordagem permite aos investidores valorizarem a exposição indireta, reduzindo tanto o risco como os potenciais retornos.
Russell 2000 - horário de negociação
Tal como a maioria dos índices dos EUA, o Russell 2000 é transaccionado de segunda a sexta-feira, das 9:30 às 16:00 (hora de Leste dos EUA). Os investidores também devem estar cientes dos feriados dos EUA, durante os quais o índice não estará aberto para negociação. Os dias em que o Russell 2000 está fechado incluem:
Dia de Ano Novo
Dia de Martin Luther King
Dia do Presidente
Sexta-feira Santa
Dia do Memorial
Dia da Independência
Dia do Trabalhor
Dia de Ação de Graças
Dia de Natal
Top 10 ações no Russell 2000
Super Micro Computer (SMCI)
Um fornecedor líder de soluções de servidores de alto desempenho e com eficiência energética, a Super Micro Computer projecta e fabrica sistemas de servidores para centros de dados, computação em nuvem e mercados empresariais.
Comfort Systems USA (FIX)
A Comfort Systems USA oferece serviços de instalação, manutenção e reparação de HVAC, visando principalmente os mercados comerciais e industriais nos Estados Unidos.
Abercrombie & Fitch (ANF)
Um retalhista global conhecido pela sua marca de roupa casual e estilo de vida, a Abercrombie & Fitch opera lojas e pontos de venda online que oferecem vestuário para jovens adultos e adolescentes.
Hanesbrands (HBI)
A Hanesbrands é um fabricante líder de vestuário de marca, especializado em roupa interior, roupa ativa e meias para homens, mulheres e crianças através de marcas como Hanes, Playtex e Champion.
Cal-Maine Foods (CALM)
A Cal-Maine Foods é o maior produtor e comerciante de ovos com casca dos Estados Unidos, conhecido pelos seus ovos de alta qualidade e pela sua forte presença nos mercados de ovos convencionais e especiais.
Mosaic Co. (MOS)
A Mosaic é líder mundial na produção de fertilizantes à base de potássio e fosfato, fornecendo nutrientes essenciais para apoiar a agricultura e aumentar o rendimento das colheitas em todo o mundo.
Revolve Group (RVLV)
O Revolve Group é um retalhista de moda online líder, dirigido aos millennials e à Geração Z, que oferece vestuário, calçado e acessórios modernos de uma vasta gama de marcas.
Universal Display Corporation (OLED)
A Universal Display é uma empresa tecnológica que desenvolve e fornece tecnologias de díodos orgânicos emissores de luz (OLED) para ecrãs e iluminação, servindo indústrias como a eletrónica de consumo e a automóvel.
Crocs Inc. (CROX)
A Crocs é uma marca global de calçado conhecida pelos seus icónicos tamancos de espuma, que oferecem conforto e durabilidade numa variedade de estilos que satisfazem os mercados de vestuário casual e de estilo de vida.
Vail Resorts (MTN)
A Vail Resorts opera estâncias de esqui e destinos de férias em toda a América do Norte, proporcionando experiências de montanha de classe mundial e atividades de lazer para os entusiastas do ar livre.
Empresas que já fizeram parte do Russell 2000 no passado
Muitas empresas começam no Russell 2000 antes de crescerem para índices maiores, como o S&P 500 e o Nasdaq 100. Eis alguns exemplos de empresas que fizeram esta transição.
Tesla (TSLA): A Tesla fazia parte do Russell 2000 antes de entrar no Nasdaq 100 e, mais tarde, no S&P 500.
Netflix (NFLX): A Netflix já pertenceu ao Russell 2000 antes de ser adicionada ao Nasdaq 100 e ao S&P 500.
Nvidia (NVDA): A Nvidia passou do Russell 2000 para fazer parte do Nasdaq 100 e do S&P 500 devido ao seu notável crescimento no sector da tecnologia.
Amazon (AMZN): A Amazon, atualmente uma das maiores empresas do mundo, pertencia ao Russell 2000 antes de se juntar ao S&P 500 e ao Nasdaq 100.
Microsoft (MSFT): Embora a Microsoft seja uma das maiores empresas tecnológicas a nível mundial, fazia inicialmente parte do Russell 2000 antes de passar para o Nasdaq 100 e o S&P 500.
Adobe (ADBE): A Adobe passou do Russell 2000 para o Nasdaq 100, beneficiando do crescimento do software e dos media digitais.
Salesforce (CRM): A Salesforce, líder em software de CRM, passou do Russell 2000 para o S&P 500, à medida que crescia significativamente no sector da computação em nuvem.
Illumina (ILMN): A Illumina, uma empresa do sector da saúde centrada na genómica, fazia inicialmente parte do Russell 2000 antes de entrar no S&P 500.
Baidu (BIDU): A Baidu, muitas vezes referida como a “Google da China”, passou do Russell 2000 para o Nasdaq 100 à medida que a sua atividade se expandia a nível mundial.
Electronic Arts (EA): A Electronic Arts, uma importante empresa de jogos de vídeo, passou do Russell 2000 para o S&P 500, à medida que crescia a sua proeminência no sector dos jogos.
Aspetos interessantes
Nascimento do Russell 2000 (1984): O índice Russell 2000 foi criado em 1984 pela Frank Russell Company para dar aos investidores uma forma de acompanhar o desempenho das empresas mais pequenas dos EUA. Tornou-se parte do Russell 3000, que inclui as 3.000 maiores empresas nas bolsas dos EUA.
Reequilíbrio anual: Todos os anos, o Russell 2000 é objeto de um reequilíbrio em junho. Este processo envolve a adição e remoção de empresas com base na sua capitalização de mercado, garantindo que o índice permanece representativo das ações mais pequenas dos EUA. O evento de rebalanceamento resulta frequentemente num aumento da volatilidade do mercado, o que o torna um foco fundamental para os investidores.
O impacto do boom tecnológico (década de 1990): Embora o Russell 2000 acompanhe principalmente as empresas mais pequenas, o boom tecnológico da década de 1990 teve um grande impacto. Muitas das empresas tecnológicas mais pequenas subiram, fazendo com que o Russell 2000 superasse os índices maiores como o S&P 500 durante um período, ilustrando como as ações de pequena capitalização podem beneficiar da inovação tecnológica.
A crise financeira de 2008: Durante a crise financeira de 2008, o Russell 2000 foi duramente atingido, tal como muitos índices de pequena capitalização. No entanto, mostrou a sua resiliência quando recuperou mais rapidamente do que os índices de grande capitalização, sublinhando a natureza cíclica das ações de pequena capitalização que podem ter um bom desempenho durante as fases de recuperação económica.
Russell 2000 e o “Small-Cap Rally”: O índice é frequentemente associado à “corrida das pequenas empresas ”, em que as empresas mais pequenas superam as grandes, especialmente quando há otimismo económico. Por exemplo, após a recessão provocada pela pandemia de COVID-19 em 2020, o Russell 2000 liderou a recuperação, uma vez que os investidores se dirigiram para empresas com elevado potencial de crescimento.
Uma referência para investimentos em ações de pequena capitalização: Desde a sua criação, o Russell 2000 tem sido usado como referência para fundos mútuos e ETFs de pequena capitalização, o que o torna um dos índices mais seguidos nos EUA. É uma ferramenta crucial para quem procura investir ou analisar o desempenho de ações de pequena capitalização, fornecendo informações sobre tendências económicas e condições de mercado.
Investir no Russell 2000: 10 dicas
Investir no índice Russell 2000 pode ser uma forma interessante de valorizar as ações de pequena capitalização com um potencial de crescimento substancial. No entanto, como em todos os investimentos, é essencial abordá-lo com uma mentalidade estratégica. Asempresas de pequena capitalização podem ser voláteis e propensas a oscilações significativas do mercado, mas também oferecem oportunidades excepcionais de subida. Aqui estão dez dicas para ajudar a orientar a sua jornada de investimento no Russell 2000.
1. Entenda o equilíbrio entre risco e recompensa
As ações de pequena capitalização, que compõem o Russell 2000, normalmente têm um risco maior em comparação com as ações de grande capitalização. São mais vulneráveis às flutuações do mercado, às mudanças económicas e às questões de liquidez. No entanto, com um risco mais elevado vem o potencial para maiores retornos. Avalie a sua tolerância ao risco e invista em conformidade, sabendo que algumas acções do Russell 2000 podem sofrer grandes oscilações de preço.
2. Concentre-se no potencial de crescimento a longo prazo
Embora o Russell 2000 possa ser volátil a curto prazo, é o lar de empresas com potencial de crescimento significativo a longo prazo. As empresas de pequena capitalização têm muitas vezes mais espaço para crescer do que as suas congéneres de maior dimensão. Procure empresas com fortes perspectivas de crescimento, produtos ou serviços inovadores e um plano sólido de expansão nos respectivos sectores.
3. Diversifique dentro do índice
Embora o Russell 2000 represente 2.000 ações de pequena capitalização, ainda é uma boa ideia diversificar os seus investimentos dentro do índice. Espalhe os seus investimentos por diferentes sectores para reduzir o impacto das quedas específicas do sector. Muitas ações de pequena capitalização estão concentradas em setores como tecnologia, saúde, bens de consumo e energia, cada um dos quais pode ter uma dinâmica de mercado variável.
4. Utilize ETFs para uma exposição eficiente
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) que acompanham o Russell 2000, como o iShares Russell 2000 ETF (IWM), oferecem uma forma eficiente de investir em todo o índice. Permitem-lhe valorizar uma ampla exposição a ações de pequena capitalização sem ter de escolher empresas individuais, proporcionando diversificação a um custo relativamente baixo.
5. Fique atento às condições económicas
O desempenho do Russell 2000 é frequentemente mais sensível a alterações nas condições económicas do que os índices de grandes empresas. As pequenas empresas podem ter dificuldades durante períodos de recessão económica ou de taxas de juro mais elevadas. Acompanhe os principais indicadores económicos, como o crescimento do PIB, as taxas de desemprego e a inflação, para compreender o ambiente de mercado mais amplo que pode afetar as ações de pequena capitalização.
As ações de pequena capitalização podem ser mais sensíveis às mudanças de liderança e às estratégias implementadas pelas suas equipas de gestão. Pesquise cuidadosamente as empresas do Russell 2000, prestando muita atenção à sua liderança, modelo de negócio e historial de desempenho. Uma liderança forte e visionária pode muitas vezes ser a diferença entre a ascensão ou a queda de uma empresa de pequena capitalização.
7. Procure empresas com baixo endividamento
As empresas de pequena capitalização são frequentemente mais vulneráveis ao aumento das taxas de juro ou a perturbações no mercado de crédito devido às suas menores reservas financeiras. Ao avaliar as acções do Russell 2000, dê prioridade a empresas com balanços sólidos e baixos níveis de dívida. As empresas que estão altamente alavancadas podem ter dificuldades em manter a rentabilidade se o ambiente económico se tornar desfavorável.
8. Esteja preparado para uma elevada volatilidade
O Russell 2000 é conhecido pela sua volatilidade. Embora isso ofereça enormes oportunidades, também significa que terá de estar preparado para rápidas flutuações de valor. Se for avesso ao risco ou preferir uma carteira estável, o Russell 2000 pode não ser a escolha certa. Mas se estiver preparado para os altos e baixos e conseguir ultrapassar a turbulência a curto prazo, pode capitalizar o potencial de crescimento a longo prazo.
9. Procure jóias subvalorizadas
Apesar da volatilidade das ações de pequena capitalização, o Russell 2000 também oferece oportunidades para encontrar ações subvalorizadas com forte potencial de crescimento. Procure empresas que estejam subvalorizadas pelo mercado devido a contratempos temporários ou ao sentimento geral do mercado, mas que tenham os fundamentos para recuperar e ter sucesso ao longo do tempo. Estas “jóias escondidas” podem proporcionar retornos muito elevados quando o mercado se aperceber do seu verdadeiro valor.
10. Mantenha-se informado e ativo
Investir no Russell 2000 requer vigilância e monitorização ativa. Ao contrário das ações de grande capitalização, que tendem a ser amplamente cobertas por analistas e meios de comunicação financeiros, as ações de pequena capitalização podem passar despercebidas. Mantenha-se informado sobre as empresas do Russell 2000, siga os relatórios de ganhos, as tendências do mercado e quaisquer notícias relevantes sobre os sectores que lhe interessam. Quanto mais informação tiver, mais bem equipado estará para tomar decisões de investimento sólidas.
Vale a Pena Investir no Índice Russell 2000?
O índice Russell 2000 oferece exposição a 2.000 das menores empresas do Russell 3000, cobrindo setores como tecnologia, saúde e indústria. Investir no Russell 2000, seja através de ações individuais ou ETFs, permite aceder ao potencial de crescimento de empresas mais pequenas e ágeis, ao mesmo tempo que ajuda a diversificar e gerir o risco. Para investidores que procuram oportunidades em ações de pequena capitalização nos EUA, o Russell 2000 continua a ser uma referência essencial.
O Russell 2000 é um índice do mercado de ações dos EUA que faz parte de um índice maior, o Russell 3000, que inclui cerca de 95% da capitalização bolsista total do mercado de acções dos EUA. Criado pela Frank Russell Company em 1984 e atualmente gerido pela FTSE Russell, este índice acompanha as 2.000 empresas mais pequenas do Russell 3000 e é utilizado para avaliar o desempenho das empresas mais pequenas nos EUA.
O Russell 2000 é um índice ponderado pela capitalização bolsista, o que significa que nem todas as empresas do índice têm o mesmo peso. Quanto maior for a capitalização bolsista de uma empresa, maior será a sua ponderação e impacto no índice, e vice-versa.
Ao contrário de outros índices, a composição do Russell 2000 não é determinada por um comité, mas sim pela capitalização bolsista das empresas no Russell 3000, concentrando-se nas 2.000 mais pequenas por dimensão. No entanto, há certos parâmetros que as empresas devem cumprir para serem incluídas no Russell 2000:
Localização: A empresa deve estar sediada nos Estados Unidos.
Capitalização de mercado: A empresa deve estar entre as 2.000 mais pequenas por capitalização de mercado no Russell 3000.
Liquidez: As ações da empresa devem ser suficientemente líquidas, o que significa que devem ter um certo volume de atividade de negociação diária.
Ações: A empresa deve ter ações ordinárias disponíveis para o público em geral, sendo que pelo menos 5% do seu capital deve ser constituído por ações flutuantes.
O índice Russell 2000 é diversificado, composto pelas 2.000 empresas mais pequenas por capitalização de mercado dentro do Russell 3000. Estas empresas pertencem aos seguintes sectores:
Industrial
Financeiro
Saúde
Consumo Discricionário
Tecnologia
Energia
Imobiliário
Materiais básicos
Bens de consumo
Setor público
Telecomunicações
Algumas das empresas mais notáveis do índice incluem a Super Micro Computer (SMCI.US), a Comfort Systems USA (FIX.US) e a Abercrombie & Fitch (ANF.US).
Existem várias opções para investir no Russell 2000, sendo que dois instrumentos principais são particularmente populares: ações e ETFs.
Ações: Uma forma de investir no Russell 2000 é comprando ações de empresas que fazem parte do índice, como a Microstrategy, a Carvana ou o GEO Group.
ETFs: Outra forma de valorizar a exposição a todo o índice Russell 2000 é investir em ETFs que acompanham o seu desempenho. Isto permite aos investidores investir indiretamente no índice, reduzindo o risco e, ao mesmo tempo, limitando potencialmente os ganhos.
