Negociação de Emissões - Como investir em CO2

Países e regiões de todo o mundo estão agora a desenvolver esquemas de comércio de emissões de carbono como uma forma de atribuir um preço às emissões de gases com efeito de estufa. Estes sistemas de comércio de emissões estão atualmente a funcionar na Europa, América do Norte e partes da Ásia, e estão a ser considerados para eventual introdução a nível mundial.

Dada a dificuldade de chegar a acordo sobre as medidas de mitigação das alterações climáticas nas negociações internacionais, é evidente que o ímpeto se deslocou do nível internacional para o nível dos Estados-nação e regiões mais pequenas.

Uma dinâmica particularmente forte é evidente nas economias em rápido desenvolvimento, onde novos esquemas de comércio de emissões estão a ser discutidos ou já foram estabelecidos na China, Índia, Coreia do Sul e mesmo no Brasil. A nível mundial, 39 jurisdições nacionais e 23 jurisdições subnacionais implementaram ou planeiam implementar instrumentos de fixação de preços de carbono, incluindo esquemas de comércio de emissões e impostos.

O maior mercado mundial de emissões de carbono é o Sistema Europeu de Comércio de Emissões (RCLE-UE) e no artigo seguinte iremos explicar o que é o RCLE-UE e como é que funciona a negociação de emissões de carbono.

O que é o EU ETS?

O European Union Emissions Trading System ou, abreviando, EU ETS, é um instrumento para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

O Sistema de Negociação de Emissões da União Europeia (EU ETS) é o primeiro e até agora o maior sistema de "cap-and-trade" do mundo para reduzir as emissões de CO 2 para a atmosfera. O sistema foi concebido para ajudar a União Europeia a atingir os seus objectivos de redução de CO 2 , promovendo a redução de emissões de uma forma rentável e economicamente eficiente para as empresas, estados e outras entidades económicas. O RCLE-UE é um dos instrumentos de descarbonização e luta contra as alterações observadas, desfavoráveis para as alterações climáticas da Terra.

As principais características do RCLE-UE são o limite de emissões, ou seja, o limite máximo de quantidade, e a negociação de licenças de emissão da UE (EUAs). O limite garante que as emissões totais são mantidas a um nível pré-determinado (não podem aumentar enquanto o limite for válido). As instalações sujeitas ao limite devem entregar EUAs (Licenças de emissão da União Europeia) por cada tonelada de CO 2 equivalente emitida para a atmosfera durante o ano.

As EUAs são atribuídas gratuitamente ou leiloadas. O sistema de negociação oferece flexibilidade às empresas abrangidas, uma vez que estas podem optar por tomar medidas ou comprar EUAs dependendo do preço dos EUA, o que proporciona uma oportunidade de negociação.

Desta forma, aqueles que emitem CO 2 cujos custos de redução são inferiores ao preço são encorajados a tomar medidas. Por outro lado, aqueles que emitem CO 2 a custos de redução elevados podem comprar EUAs e adiar as suas próprias ações, cumprindo assim os requisitos da União Europeia em matéria de GEE a um preço mais baixo do que seriam capazes de fazer se todos os emissores tivessem as mesmas restrições.

A fim de acompanhar com precisão as EUAs, os participantes no EU ETS devem abrir uma conta especial junto da União Europeia. Qualquer titular de tal conta pode comprar e vender EUAs independentemente de estarem ou não abrangidos pelo RCLE-UE. A negociação não requer intermediários e pode ser realizada diretamente por compradores e vendedores através de bolsas organizadas ou através de intermediários.

Apto para 55

O aperto da meta geral de emissões da UE para -55% de redução em relação a 1990 sob o European Green Deal requer o aperto da atual meta de redução do EU ETS para 2030 para -43% em relação a 2005.

A Comissão da UE propõe no seu pacote "Fit for 55" aumentar a meta de redução do EU ETS para 2030 para -61% em relação a 2005.

Uma meta tão restritiva do EU ETS aumentará ainda mais a escassez de EUA e, portanto, os preços dos EUA. Estudos de modelação estimam preços do carvão na ordem dos 90-130 euros/tCO 2 para 2030.

A Comissão da UE também propõe incluir as emissões do transporte marítimo no EU ETS. Novo Esquema de Comércio de Emissões para o Setor de Transporte; No seu pacote Fit for 55, a Comissão Europeia propôs um esquema de comércio de emissões totalmente novo para distribuição de combustível em transporte rodoviário e edifícios.

Este sistema funcionará independentemente do EU ETS e deverá começar a operar em 2025, com um limite de emissões a ser definido a partir de 2026. Este novo sistema upstream regulará os fornecedores de combustível.

O limite do novo ETS será reduzido anualmente para atingir uma redução de 43% nas emissões em 2030 em relação a 2005. 25% da receita do novo sistema de comercialização irá para o Fundo Social do Clima, onde será investido eficiência energética em edifícios, transporte limpo e também poderá ser usado para ajudar diretamente as famílias que lutam com custos mais altos de gasolina ou aquecimento.

Alguns membros da UE estão preocupados que a implementação completa do programa FIT to 55 possa resultar em preços mais altos para: licenças de emissão, passagens aéreas, eletricidade, aquecimento (gás, carvão), combustíveis (gasolina, óleo) e transporte. Os aumentos de preços nesses setores podem afetar muitas indústrias.

Medir a emissão total de carbono nem sempre mostra a imagem mais precisa da contribuição de um país, se a população de Jeri não for considerada.

Por exemplo: Embora a China seja o maior emissor de CO 2 , o americano médio é responsável por produzir mais toneladas de CO 2 por pessoa em comparação com as toneladas de um cidadão chinês. Veja os maiores emissores de carbono per capita.

A história dos EU ETS

As origens do EU ETS remontam a 1992, quando 180 países concordaram em evitar níveis perigosos de aquecimento global causados pelo homem e assinaram a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Em 1997, foi estabelecido o Protocolo de Kyoto, que introduziu dois princípios necessários para o estabelecimento do EU ETS.

O protocolo incluía metas quantitativas absolutas de emissão para países industrializados e um conjunto dos chamados mecanismos flexíveis que permitiam a troca de créditos de emissão entre países sob o esquema internacional de comércio de emissões.

Vários países estavam a introduzir políticas nacionais de redução de emissões (como o apoio às energias renováveis), mas outros aguardavam a introdução de políticas e medidas comuns e coordenadas em toda a UE. A Comissão Europeia começou então a trabalhar numa proposta para um esquema de comércio de emissões da UE para lidar com as emissões de setores-chave da economia - energia e indústria.

Como resultado dessas considerações, o EU ETS foi estabelecido como uma das principais medidas políticas para atingir as metas climáticas estabelecidas pelo Protocolo de Quioto. Abrange agora 28 Estados-Membros e, desde 2008, também a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega. O EU ETS está organizado em períodos de negociação, dos quais quatro são atualmente fixos.

2005-2007

O Parlamento Europeu adotou a lei que estabelece o EU ETS em outubro de 2003. A primeira fase do EU ETS foi uma fase inicial destinada a testar o sistema. Os estados membros eram livres para decidir quantos European Union Allowances ( EUAs ) alocar no total, e para cada instalação no seu território, através da elaboração de planos nacionais de alocação. Quase todos os EUAs foram alocados gratuitamente e foram baseados em emissões históricas. Nesta fase foram contempladas as emissões de CO 2 das instalações de produção de electricidade e calor e de setores industriais intensivos em energia como o ferro, aço, cimento, refinação de petróleo, etc. A multa aplicada às empresas pelo incumprimento das restrições foi de 40€ por tonelada de CO2.

Essa fase inicial conseguiu estabelecer um preço para EUAs, livre comércio em toda a UE e uma infraestrutura para monitorização, relatório e verificação (MRV) das emissões reais das instalações cobertas. O ETS reduziu cerca de 200 milhões de toneladas de CO 2 , ou 3% do total de emissões verificadas, a custos nominais de transação. No primeiro ano de operação do sistema, os reguladores concluíram que muitas EUAs haviam sido alocadas para empresas, o que levou a um excesso de oferta de EUAs. A consequência foi a queda do seu preço, que acabou por ir a zero.

2008-2012

Este período estava diretamente relacionado ao período de compromisso anterior sob o Protocolo de Quioto. A UE impôs um limite rígido de emissões ao reduzir a quantidade total de EUAs em quase 7% em relação a 2005. O escopo foi alterado para incluir o óxido nitroso da produção de ácido nítrico nos países membros. A partir de 2012, o esquema também cobria voos dentro dos países EU ETS. Até 10% das permissões poderiam ser leiloadas pelos estados membros em vez de alocação gratuita. A multa por incumprimento aumentou para 100€ por tonelada de CO 2 . As empresas foram autorizadas a usar créditos do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e Implementação Conjunta do Protocolo de Quioto, o que levou a um total de quase 1,5 biliões de toneladas de créditos equivalentes a CO 2 no mercado. A mudança foi projetada para oferecer às empresas opções de mitigação com boa relação custo-benefício e tornou o EU ETS um importante impulsionador do mercado internacional de emissões.

A crise económica de 2008 fez com que as empresas da UE reduzissem as suas emissões, o que mais uma vez levou a um grande excedente de licenças de EUA e mais uma vez resultou na queda do preço de 30€ para menos de 7€.

2013-2020

A Comissão Europeia reviu o EU ETS para a implementação da terceira fase. Os motivos para as mudanças foram muitos.

A queda dos preços das EUAs na segunda fase prejudicou significativamente a credibilidade do EU ETS. Em segundo lugar, o EU ETS não levou a transformações significativas ou mudanças em direção a setores de energia renovável ou tecnologias de baixo carbono na medida esperada.

Em terceiro lugar, o sistema provou ser ineficiente em termos de custo. O sistema também foi sujeito a fraudes em várias ocasiões. Para resolver os pontos fracos do sistema, as mudanças introduzidas nesta fase incluem, em particular, um limite de emissões aplicado uniformemente em toda a UE para atingir a meta de redução de GEE de forma mais eficaz. O limite está a diminuir 1,74% ao ano, em 2020 reduziu as emissões em 21% em relação a 2005.

O principal método de alocação foi alterado para vendas no mercado. As plataformas de negociação para o EU ETS estão disponíveis para todos os países que participam do sistema. O processo de leilão é supervisionado pelo Regulamento de Leilões do EU ETS para garantir que são conduzidos de maneira transparente e regulamentada. A Diretiva EU ETS revista afirma que os leilões devem cumprir critérios como previsibilidade, custo-benefício e acesso justo aos leilões e acesso simultâneo a informações relevantes para todos os operadores.

A atribuição gratuita aplica-se a instalações industriais que não sejam de produção de eletricidade com base em benchmarks (BM). O índice BM determina o número de licenças EUA gratuitas com base na produção da instalação. Existe um BM para cada produto, por ex. para aço, cimento e cal. Este nível será reduzido anualmente. As indústrias com risco de vazamento de carbono recebem 100% de alocação durante todo o período de comercialização.

O principal desafio no último período comercial oi o excesso de licenças de EUA transitadas de 2008-2012, o que levou à queda dos preços das EUA. Por isso, a União Européia decidiu adiar o leilão de 900 milhões de EUAs para o final do período de negociação (o chamado backloading polémico). A Comissão Europeia propôs a introdução de uma reserva de estabilidade de mercado no próximo período comercial, que deve equilibrar a oferta e procura ajustando o tamanho do leilão.

Como começar a negociar CFDs sobre emissões?

A negociação de carbono está disponível na nossa plataforma de negociação xStation e pode iniciar a negociação de emissões de carbono entrando em transações de CFDs (contratos por diferença) no instrumento EMISS e usar a alavancagem.

Ao negociar contratos de emissão, poderá aproveitar a volatilidade do mercado e abrir posições durante movimentos de preço muito rápidos. A alavancagem é muito arriscada, mas pode multiplicar os lucros de um day trader. A negociação de CFDs sobre o EMISS é direcionada a traders ativos que gostam de risco e volatilidade de preços.

Graças à alavancagem de 1:5, precisará apenas de uma margem de 20% para abrir uma posição. Por exemplo, usando 1000 USD, abrirá um contrato no valor de 5000 USD. Devido ao facto dos CFDs serem alavancados, o lucro potencial é elevado mas também a perda potencial é possivelmente maior.

Saiba mais sobre CFDs e alavancagem financeira neste artigo.

A negociação de CFDs sobre o EMISS é especulativa e, para os traders ativos, apenas as flutuações de preços importam neste instrumento. Este tipo de contrato é um acordo financeiro que paga a diferença no preço de liquidação entre a transação aberta e fechada sem qualquer entrega física do instrumento negociado.

A volatilidade da EMISS pode ser uma desvantagem para alguns traders. Ao negociar contratos de emissões, poderá aproveitar a volatilidade do mercado e abrir posições durante movimentos de preços muito rápidos, caso tenha apetência pelo risco. A alavancagem é um instrumento de alto risco, mas pode multiplicar os lucros de um day trader. As únicas taxas incorridas neste caso são o spread (a diferença entre o preço de compra ASK e o preço de venda BID) e os pontos de swap. O spread é muito pequeno e custa centavos dependendo do tamanho da posição. Os pontos de swap são os custos que a corretora incorre ao financiar posições alavancadas; os swaps são cobrados diariamente na posição aberta no instrumento EMISS.

Melhor altura para começar a negociar

O dióxido de carbono, muitas vezes abreviado como CO 2 , é um gás de efeito estufa incolor criado pela queima de combustíveis fósseis. O dióxido de carbono é uma parte natural e importante da atmosfera, mas os níveis são mais altos hoje do que em qualquer altura nos últimos 800.000 anos, de acordo com a Associação Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA.

O aumento das emissões de CO 2 prendeu o calor na atmosfera, aumentando assim a temperatura média da Terra e causando eventos climáticos extremos, historicamente raros, e mudanças climáticas muito rápidas e perigosas que podem levar a desastres, mas também à fome ou destruição de colheitas.

Esperava-se que a redução global nos transporte e no movimento humano causada pela pandemia do COVID 19 reduzisse significativamente as emissões globais de CO 2 , mas elas caíram apenas alguns por cento e estão a aumentar novamente, apesar da descarbonização, restrições de políticas verdes e confinamentos em algumas partes do mundo.

Reduzir para metade as emissões de gases com efeito de estufa até 2030 e alcançar a neutralidade carbónica até 2050 são os dois objetivos em que a política da União Europeia se centra atualmente.

A descarbonização é um dos objetivos climáticos mais importantes para a UE e para o mundo. Também está prevista a aceleração do mecanismo de ajuste dos limites de emissão de carbono, para o qual é necessária a participação dos grandes emissores nas cotas de carbono.

As alterações climáticas e o combate à insegurança energética são temas em debate na Europa. As instituições da UE vão debater o programa Fit for 55 e o European Green Deal nos próximos meses. Informações sobre possíveis apagões e falta de segurança energética tornam os combustíveis fósseis, como o carvão, ainda muito populares, apesar das recomendações da UE, elevando os preços do EMISS.

A Comissão Europeia pretende, em última análise, substituir os combustíveis fósseis, promovendo a madeira no setor da construção e a produção de eletricidade usando bioenergia. No entanto, as soluções baseadas na natureza não podem ser ampliadas indefinidamente, e a UE também desejará influenciar a redução das emissões de CO 2 com novas tecnologias.

Embora essas soluções tecnológicas ainda sejam muito recentes e precisem de tempo, elas são promissoras - a remoção de CO 2 é sustentável. Até 2030, 5 milhões de toneladas de CO 2 devem ser removidas da atmosfera a cada ano na UE e armazenadas permanentemente usando soluções tecnológicas modernas.

Outra maneira de reduzir as emissões é transformar o CO 2 de um resíduo num recurso e usá-lo como matéria-prima para produzir produtos químicos, plásticos ou combustíveis, por exemplo. a produção de metanol a partir do CO 2 pode abrir caminho para os plásticos verdes.

Até 2030, pelo menos 20% do carbono usado nas indústrias química e de plásticos deve vir de fontes não fósseis, de acordo com a estratégia da UE. Agora, no entanto, em tempos de crise de energia, a Comissão pode ter problemas para fazer cumprir todas as disposições, mantendo intacto o setor de energia de cada estado membro.

O preço do carvão na Europa pode chegar a US$ 113 a tonelada até o final de 2021, dizem os analistas, depois de subir quase 50% desde o início de novembro. A crise energética, o aumento dos preços do gás e a aproximação da data de expiração das opções, podem tornar as emissões de carbono ainda maiores do que agora.

O sistema de comércio de emissões (ETS), que exige que fabricantes, empresas de energia e companhias aéreas paguem por cada tonelada de dióxido de carbono que emitem, é fundamental para os esforços da União Europeia para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

Economistas consultados pela Reuters informaram que o sistema exige preços de cerca de US$ 100 por tonelada para encorajar as empresas a mudar para combustíveis e tecnologias mais limpas para reduzir as emissões de acordo com as metas do acordo climático de Paris de 2015 e do Protocolo de Kyoto.

As soluções verdes ainda são relativamente caras e, para muitas empresas, usá-las é um grande obstáculo para otimizar os lucros. Usinas movidas a carvão devem comprar mais licenças de carbono para contabilizar as suas emissões muito altas. Quanto mais combustíveis "sujos" como o carvão forem usados, mais altos serão os preços de EMISS que os investidores podem esperar.

Os contratos de gás estão a subir devido às previsões de um inverno frio, manutenção das principais infraestruturas de gás e tensões entre a Rússia produtora de gás e os países ocidentais e os EUA (gasoduto NordStream 2)

O Reino Unido lançou o seu próprio ETS nacional em 2021, depois de deixar o sistema da União Europeia após o Brexit, onde o carvão está a ser negociado logo abaixo das avaliações da UE.

O UK ETS possui um mecanismo de contenção de custos que permite que os reguladores britânicos interfiram nos preços domésticos. As ações da Grã-Bretanha podem levar os países europeus a pedir à UE que tome medidas semelhantes, de acordo com investidores.

Em suma, os próximos anos parecem ser um grande momento para negociar ativamente contratos de emissão EUA devido à alta volatilidade de preços, extraordinária liquidez deste instrumento e de inúmeros eventos políticos, decisões e problemas energéticos atualmente debatidos dentro da União Europeia.

Graças às informações regulares e à crise energética, os investidores podem formar a sua própria opinião sobre os preços dos contratos de CO 2 e implementar as suas estratégias de investimento. Os contratos de carbono são um instrumento de risco com alta volatilidade de preços e os investidores interessados ​​em negociá-los devem acompanhar as últimas notícias sobre as políticas climáticas e energéticas da UE para ajustar as suas posições aos próximos eventos de mercado. A nossa oferta de negociação de carbono, devido à sua volatilidade e popularidade, também permite que traders ativos que não estão interessados ​​em ler notícias negociem apenas na ação do preço do instrumento com base em indicadores de análise técnica que fornecemos na nossa plataforma de negociação ou procurem vantagens temporárias de preço para abrir posições.

Horário de negociação das EMISS

E as horas de negociação EMISS disponíveis? Esta informação é especialmente importante para os day traders. A negociação de emissões está disponível 5 dias por semana, das 8:05 CET às 18:00 CET, de segunda a sexta-feira.

A negociação de emissões de carbono não está disponível durante os finais de semana na nossa plataforma. O preço à vista da EMISS é estático quando o mercado está fechado. Em todos os outros momentos, os preços estão constantemente a flutuar.