Como começar a investir na Cardano?

Tempo estimado de leitura: 14 minuto(s)

A Cardano é bem conhecida como a criptomoeda do 'Ethereum-killer'. Alguns peritos acreditam que esta cripto tem o potencial de ultrapassar a Ethereum graças à sua tecnologia avançada.

O mercado das criptomoedas compreende vários milhares de projetos, cada um deles afirmando ter múltiplas utilizações e tecnologia inovadora. Entretanto, porém, dos muitos milhares de criptos, é provável que apenas uma pequena proporção consiga encontrar o seu lugar no mercado. Uma das criptos que tem ganho mais popularidade entre investidores e instituições de retalho é a Cardano.

A principal missão da tecnologia blockchain é redefinir a "confiança", eliminando potencialmente os intermediários que, neste momento, as sociedades têm de reconhecer como autoridade. O preço das criptos é apenas uma peça especulativa do puzzle geral e a adoção generalizada das recentes soluções tecnológicas proporcionam eliminar um enorme número de fraudes e erros no sistema financeiro.

Os criadores da Cardano são conhecidos pelo seu profissionalismo e atenção aos detalhes da melhorada blockchain. O nome do símbolo ADA na blockchain Cardano é uma homenagem a Ada Lovelace, uma matemática que viveu no século XIX e considerada a primeira programadora feminina da história. A cripto Cardano, segundo a visão do seu inventor Charles Hoskinsons, pretende ser a plataforma mais melhorada do mercado e por detrás de cada um dos "marcos" no seu desenvolvimento estão a investigação científica e meses de testes.

Ao mesmo tempo, aplicações descentralizadas, projetos do mundo do Metaverse, plataformas play-to-earn ou o mercado NFT estão a ser desenvolvidos na blockchain da Cardano. Os criadores certificam-se de que a criptomoeda segue as novas tendências sem negligenciar os seus fundamentos tecnológicos. Isto tem permitido que a criptomoeda Cardano chegue ao mercado top10, onde tem estado durante anos.

Será que a Cardano irá realmente ultrapassar a Ethereum e convencer na sua popularidade? No artigo seguinte explicaremos como funciona Cardano e que aplicações tem este ambicioso projeto. Também tentaremos responder o que afeta a valorização do preço da Cardano e como começar a negociá-la.

O que é a Cardano?

Cardano é uma plataforma de blockchain de terceira geração e o seu criador é o programador Charles Hoskinson, que, juntamente com Vitalik Buterin, co-autor da criptomoeda Ethereum, atualmente mais popular. Os dois criadores separaram-se, e Hoskinson decidiu criar uma criptomoeda de acordo com a sua visão, sem as falhas e limitações da Ethereum, que na sua opinião estava subdesenvolvido. Assim, em 2015, Hoskinson começou a trabalhar na plataforma Cardano e a criptomoeda finalmente chegou ao mercado em 2017.

A Cardano fazia parte desde o início de um grupo de criptos conhecidas como "Ethereum killers", projetos que deveriam destronar a popularidade crescente da ficha ETH graças às vantagens tecnológicas. Os criadores da Cardano negaram repetidamente esta interpretação do projeto, sinalizando que o mercado de criptos é suficientemente grande para que Ethereum e Cardano coexistam e se complementem mutuamente. Os criadores da Cardano já provaram a sua capacidade de assumir revoluções tecnológicas e de fazer delas um sucesso. O modelo de “proof-of-stake” ecológico foi aplicado pela primeira vez com sucesso precisamente na blockchain da Cardano.

A Cardano sofre regularmente novas modificações como parte da evolução da sua blockchain, alcançando as chamadas eras através da implementação de mais melhorias avançadas na blockchain. Cada marco é nomeado em homenagem a um famoso descobridor ou cientista, e os criadores da criptomoeda querem que a tecnologia da blockchain faça parte de uma revolução social e financeira nos países africanos, entre outros. As ambições dos criadores da Cardano são elevadas, em última análise Cardano pretende tornar-se a blockchain mais rápida do mercado com 1.000.000 transações possíveis por segundo, graças ao protocolo "Hydra".

Características e uso da Cardano

A criptomoeda Cardano funciona apoiando-se na investigação científica e nas provas que dela provêm para alcançar progressos mais rápidos no desenvolvimento da tecnologia nativa de tokens ADA e blockchain. Um dos principais objetivos da plataforma blockchain Cardano é fornecer serviços financeiros (semelhantes ou mesmo à frente da banca) aos habitantes que não usam serviços bancários neste planeta e que vivem em países pobres ou em desenvolvimento. As principais características da plataforma da Cardano são:

Oferta limitada

A oferta de Cardano é limitada semelhante à Bitcoin, o que significa que chegará uma altura em que não serão criados mais tokens ADA. O número total de tokens será de cerca de 45 mil milhões e há quase 35 mil milhões atualmente em circulação.

Modelo de aprovação de transações com “proof of stake” e amigo do ambiente

A Cardano opera com base no modelo de Ouroboros, cuja implementação foi precedida por investigação científica avançada. Graças a ele, a Cardano consome anualmente tanta eletricidade como 300 lares americanos, enquanto que o consumo de eletricidade da Bitcoin é comparável ao da Argentina e o de Ethereum a países como a Suíça.

Transações com alta velocidade

A rede Cardano é atualmente capaz de processar 250 transações por segundo, mas este número deverá aumentar para 1.000.000 graças ao trabalho dos promotores nas próximas fases de desenvolvimento. Em comparação, a Ethereum processa atualmente 15 transações por segundo e a Bitcoin cerca de 5.

Custos de transação baixos

As taxas no sistema Cardano dependem do tamanho da transação e do custo ADA por byte. Os custos atuais são de 0,16 ADA por transação ou aproximadamente $0,10.

Controlo e desenvolvimento descentralizados

A Fundação Cardano dá destaque ao desenvolvimento mundial, cria oportunidades de aplicação através de marketing e transferência de conhecimentos, e envolve-se com os reguladores e universidades. A IOHK está envolvida nos projetos de tecnologia e software que compõem o sistema Cardano. A empresa também promove a educação sobre tecnologia da blockchain, conduzindo atividades de educação em África, entre outras, trabalhando com reguladores e instituições académicas. Graças a isto, utiliza as mais recentes investigações científicas, que tenta implementar na sua blockchain. EMURGO é uma entidade global e comercial que se dedica a divulgar a adoção da Cardano em ambientes empresariais através da integração da rede de empresas.

Descentralização e acesso a centenas de 'dApps’

Existem atualmente várias centenas de aplicações descentralizadas construídas em Cardano, que permitem a utilização de trocas DEX descentralizadas, operações financeiras ou mesmo empréstimos dentro da blockchain.

Os smart contracts e as novas tendências

Graças à linguagem de programação Plutus em Cardano, é possível construir 'contratos inteligentes', que são processos financeiros avançados que simplificam e eliminam os riscos e limitações das transações com bancos ou em dinheiro. O funcionamento de contratos inteligentes online é possível a partir do Outono de 2021, mas Cardano está também a desenvolver plataformas de play-to-earn para jogadores como Cardano Warriors e Dracards. Cardano também lançou como parte da tendência do Metaverse um jogo chamado Pavia, que lhe permite construir uma identidade digital e criar o seu próprio avatar virtual, ou seja, equivalente a uma personagem digital.

“Eras” da Cardano

O projeto Cardano tem 5 fases, cujo objetivo é tornar-se uma plataforma descentralizada completa, utilizando ledgers de vários ativos e contratos inteligentes. Todas as fases são nomeadas com base numa figura histórica significativa. O Cardano encontra-se agora logo após a era Gaugane (implementando os 'contratos inteligentes'):

Fundação (era Byron)

Descentralização (era Shelley)

Contratos inteligentes (era Gaugane)

Escalada (era do Basho)

Governação (era Voltaire)

Casos de utilização da Cardano

A criptomoeda Cardano tem muitas aplicações e algumas delas estão ainda por descobrir. A criptomoeda provou ser uma tecnologia eficaz através de projetos em África onde tem ajudado a indústria e a educação, entre outros. A solução que está a ser construída a partir da Cardano, chamada Atala PRISM, irá criar sistemas nacionais de registo das realizações, monitorizar o desempenho escolar e estimular o desenvolvimento da educação que serão registadas no sistema. Charles Hoskinson diz que em 2023 Cardano irá aumentar o seu envolvimento em África, disponibilizando produtos financeiros avançados, tais como empréstimos a africanos.

Automatizar as transações financeiras através de "contratos inteligentes" sem risco e sem o chamado "fator humano";

Racionalização do processo de troca de bens e comércio nos países subdesenvolvidos;

Gestão e identificação do perfil de identidade digital;

Verificação e simplificação dos processos de recolha de dados a partir de múltiplas fontes;

Controlo do processo de fabrico e rastreabilidade do produto, verificação da origem e originalidade do produto, melhoria do funcionamento das cadeias de abastecimento;

Combate a vários tipos de contrafação e fraude;

Plataformas "play-to-earn" que permitem ganhos on-line através da troca de bens ou serviços virtuais;

Identidade digital e "avatar" nos mercados virtuais do Metaverse e NFT (parcelas virtuais, obras de arte, etc.)

Catalisadores para o disparo de preço da Cardano

A Cardano tem sido até agora conhecida pela sua sustentabilidade e alguns investidores têm acusado os criadores de uma evolução lenta da blockchain. Afinal de contas, os investidores estão principalmente interessados no crescimento do preço simbólico. Se a tecnologia avançada e as ambições dos criadores não forem seguidas pelo preço da criptomoeda - o projeto pode ter problemas.

Evidentemente, os instrumentos financeiros CFD alavancados, que também permitem colocar posições e obter lucros com a queda dos preços, são aqui uma vantagem. Em vez disso, vejamos o que pode potencialmente afetar os movimentos de preços da Cardano.

Rally do preço da Bitcoin

A Bitcoin tem sido tratada há muito tempo como o denominador da saúde do mercado de criptos, e um aumento no seu preço tende a aumentar o sentimento em torno do mercado de criptomoedas como um todo. Uma vez que a criptomoeda é por vezes vista como "ouro digital", o sentimento de muitos investidores mudou, e reduções especulativas na moeda Bitcoin. Além disso, instituições como a KPMG ou a Wells Fargo permitem investir criptos e aprovam a tecnologia da blockchain.

Procura Institucional

Muitas criptos estão à espera que apareçam "grandes investidores", o que geralmente significa interesse por parte das instituições financeiras. No entanto, para que tais instituições se interessem por um projeto, precisam de ter bases sólidas e normalmente provar a sua posição através do desempenho do mercado.

Evolução da tecnologia da Blockchain

O desenvolvimento da tecnologia está agora a ser defendido por muitas das maiores empresas tecnológicas do mundo, como a Nvidia ou a Intel. No contexto do sentimento positivo dos gigantes, a adoção da tecnologia blockchain pode vir mais rapidamente do que o mercado espera. Ao mesmo tempo, há especulações sobre aumentos brutais de preços para criptos em desenvolvimento.

Crescimento da tendência no Metaverse e nos NFTs

Um estudo indica que 16% dos americanos dizem ter alguma vez interagido com criptos através da sua negociação, investimento nelas ou utilização da indústria. Ao mesmo tempo, quase 3% dos americanos possuem tokens NFT não transferíveis. Estas são tendências que são particularmente populares entre os jovens, pelo que os possíveis efeitos bons da sua adoção na indústria só serão provavelmente visíveis daqui a muitos anos, embora estejamos atualmente a assistir a mudanças muito rápidas na tecnologia da blockchain.

Adoção dos smart contracts

A tecnologia dos smart contracts tem o potencial de transformar o mercado financeiro e o seu volume de transações está a crescer de forma constante. A Cardano pode desempenhar um papel nisto. Sendo uma conhecida e largamente reconhecida blockchain que fornece contratos inteligentes, pode atrair muitas instituições e clientes interessados nesta forma de troca de bens. Isto equivaleria a comprar mais Cardano e a aumentar o preço desta criptomoeda.

Adoção da Cardano em África

Os países do terceiro mundo podem estar onde o Cardano desempenhará um papel particular, causando uma procura crescente da criptomoeda (que é, afinal, limitada em quantidade). Ao mesmo tempo, África tem atualmente a população mais jovem de todos os continentes, que demonstra interesse nas novas tecnologias e na mudança dos estilos de vida.

Ganhar vantagem perante as outras criptos

A criptomoeda tem uma concorrência poderosa, mas Charles Hoskinson está confiante no sucesso da Cardano, que supostamente reside no trabalho fundamental dos criadores e no lento desenvolvimento, baseado na investigação científica. Se a indústria da blockchain crescer, é provável que alguma cripto domine o mercado ou ganhe uma parte significativa. O "destronamento" da atual rainha das criptos, Bitcoin, que serve principalmente como reserva de valor puma vez que as suas funções tecnológicas não são competitivas em relação a novos projetos, também é possível. Se tudo o que os criadores Cardano dizem sobre o seu projeto se confirmar, é possível que a concorrência desapareça perante a força da ADA.

Riscos

Os maiores riscos para o projeto continuam, naturalmente, a ser:

Concorrência crescente (Ethereum, Luna, Solana, etc.)

Regulamentos cada vez mais rigorosos para as criptomoedas

Atividade em declínio na blockchain da Cardano

Queda do preço da Bitcoin

Vale a pena ter em mente que o mercado de criptos ainda é fortemente influenciado pelo sentimento global do investidor e pela saúde da economia. Se os investidores sentirem medo, podem estar relutantes em comprometer capital para o mercado de criptos, o que se reflete na queda do preço. A Bitcoin continua a ser a maior criptomoeda, quando o preço da Bitcoin baixa, normalmente, todo o mercado de criptos sofre ainda mais.

Negociar Cardano

Existe a opção de negociar Cardano na plataforma xStation como um instrumento CFD.

A negociação de Cardano é especulativa e apenas os movimentos do preço são relevantes. Pode começar a negociar a criptomoeda entrando em transações com CFDs sobre Cardano (contratos por diferença) e utilizando a alavancagem financeira. Este tipo de contrato é um contrato financeiro que paga as diferenças no preço de liquidação entre as negociações abertas e fechadas sem qualquer fornecimento físico de instrumento negociado.

Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais

A negociação de Cardano está a interessar os investidores e especuladores conscientes do risco ainda mais do que qualquer outro instrumento CFD uma vez que a flutuação de preços no mercado desta criptomoeda é enorme, mesmo sem alavancagem. A alavancagem financeira dá uma oportunidade aos investidores, mas também pode causar maiores perdas.

Os CFDs sobre criptomoedas na xStation proporcionam as vantagens de zero taxas e comissões, baixo spread, e possibilidade de utilizar alavancagem financeira. Os únicos custos são os pontos de swap, que são calculados para o resultado da posição aberta todos os dias após as 23:00 da noite.

Graças à alavancagem, a negociação do preço da Cardano requer apenas uma certa percentagem de toda a posição. Por exemplo, a utilização de alavancagem 1:2 dá-lhe a oportunidade de abrir um contrato de 10 000 USD, utilizando apenas uma margem de 5000 USD.

Os CFDs sobre Cardano dão-lhe exposição ao preço atual de mercado da criptomoeda sem necessidade de criar uma conta especial numa Exchange de criptomoedas e sem métodos complicados de depósito de fundos.

Negociar CFDs sobre Cardano também dá a oportunidade de abrir posições curtas, nas quais os investidores ganham dinheiro quando o preço está em queda e o mercado de cripto está no vermelho. Isto permite-lhe implementar muitas estratégias diferentes durante as sessões de negociação, dependendo do preço da Cardano. Também fornecemos muitos indicadores diferentes na nossa plataforma de negociação como o RSI 'Índice de força relativa' ou níveis de Fibonacci e muitos mais. Todos eles podem tornar a sua negociação ainda mais eficiente.

A forma tradicional de comprar e investir em Cardano é nas exchanges, mas a crescente frequência de ataques de pirataria, falência de bancos, falência de exchanges e dificuldades nos levantamentos leva os investidores a preferir a negociação com a XTB.

Preços da Cardano

O mercado cripto é muito volátil e os preços até mesmo dos melhores projetos podem mudar facilmente em muito como 10% no espaço de minutos. É por isso que é tão importante manter o foco no preço. Na xStation, fornecemos cotações em tempo real para a Cardano permitindo a negociação ativa a qualquer hora do dia ou da noite.

Horário de Negociação

Esta informação é especialmente importante para os investidores diurnos. O trading de Cardano (ADA) está disponível 7 dias por semana 24 horas por dia com um intervalo técnico na sexta-feira, que começa das 00:05 CET às 04:30 CET na sexta-feira à noite de sábado. O preço é estático quando o mercado está fechado. Em todas as outras ocasiões, os preços estão constantemente a flutuar.

Naturalmente, a melhor altura para negociar o Cardano é durante períodos de alta liquidez, quando a volatilidade do mercado é maior.

Quando há um elevado volume de negócios no mercado e o volume de negociação aumenta, a volatilidade também aumenta. Isto pode ser influenciado pela publicação de notícias importantes sobre as criptomoedas, regulamentos, informações da imprensa ou mesmo a queda ou subida do preço da Bitcoin.