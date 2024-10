Investimento verde - como investir num futuro mais verde?

Tempo estimado de leitura: 16 minuto(s)

O investimento ecológico é uma tendência mundial crescente. Cada vez mais países e fundos de investimento sustentáveis estão a optar por aderir a esta tendência. Os investimentos em energia verde podem ser interessantes para pessoas com consciência ambiental que querem apoiar a tendência enquanto ganham com ela. Neste guia para principiantes, vamos explorar o que significam os investimentos verdes, que tipos de investimentos verdes estão disponíveis na XTB e como escolher a opção de investimento correta. Também analisaremos o impacto destes investimentos. Se estiver interessado em investir em empresas de energia verde, ETFs ou apenas em negociar CFDs, continue a ler!

O que são Investimentos Verdes?

Os investimentos verdes referem-se a instrumentos financeiros que apoiam projetos amigos do ambiente. Trata-se principalmente de ações de empresas como a Tesla ou a FirstSolar e de ETFs que apoiam de alguma forma a transição energética. As suas actividades podem incluir, por exemplo:

Fontes de energia limpas e renováveis (solar, eólica, hidrogénio ou urânio)

Agricultura sustentável

Transportes ecológicos (carros elétricos)

Assim, os investidores podem iniciar investimentos verdes através da compra de ações de empresas que estejam envolvidas nesta tendência. Podem também escolher ações de empresas que prestam atenção às questões ambientais, sociais e de governação (ESG) e que consideram as questões ecológicas como muito importantes para a sua atividade. Muitos bancos e fundos de investimento, entre outros, a maior gestora de fundos de investimento do mundo, a BlackRock, estão agora a prestar atenção às políticas das empresas nesta matéria. Algumas empresas não podem contar com o envolvimento de capital estrangeiro de investidores se não tiverem uma política ambiental correta. As empresas passam assim a ser analisadas em termos da chamada governação social ambiental (ESG).

Esta tendência de investimento ESG pode ser atractiva para os investidores que vêem nela um valor ético adicional. Os investimentos verdes cresceram rapidamente na última década. É provável que esta tendência se mantenha, uma vez que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com os efeitos das alterações climáticas na Terra. No entanto, é importante lembrar que, tal como acontece com qualquer outra oportunidade de investimento, os investimentos verdes apresentam riscos. Falaremos disso mais adiante neste artigo.

Definição de “Investimento Verde”

Já sabemos que os chamados investimentos verdes se referem a investimentos responsáveis que dão prioridade à sustentabilidade ambiental e à responsabilidade social:

Podem incluir empresas que produzem energia limpa, produtos amigos do ambiente ou práticas sustentáveis.

Os investimentos verdes dão prioridade à sustentabilidade ambiental e à responsabilidade social, considerando o impacto a longo prazo na sociedade e oferecendo bons retornos financeiros.

Em comparação com as instituições tradicionais, os investimentos verdes têm em conta os impactos ambientais e sociais a longo prazo, bem como os retornos financeiros.

O ênfase é colocado no investimento em empresas com boas classificações ESG, em vez de se concentrar apenas nos retornos a curto prazo.

Muitas instituições financeiras começaram a oferecer vários produtos de investimento, por exemplo, ETFs, baseados em investimentos ESG e verdes. Tudo isto para satisfazer a procura crescente de investidores que querem investir eticamente e obter lucros participando na tendência ESG ou, mais amplamente, em carros elétricos e energias renováveis. A XTB dispõe de uma vasta gama de ações de empresas e de ETFs para satisfazer até os maiores adeptos dos investimentos verdes.

Investimento verde na XTB

Os investimentos em energia verde, em princípio, podem ser divididos em duas categorias: investimentos em empresas e investimentos em ETFs. A XTB permite o investimento em ambos os tipos de ativos. Proporciona aos investidores uma negociação sem comissões em ações e ETFs, até 100 000 EUR de negociação por mês (depois comissão 0,2%, min. 10 EUR).

E a oportunidade de comprar ações de centenas de empresas "verdes" cotadas na bolsa. Os investidores podem escolher ações de uma vasta gama de sectores, desde a energia eólica à energia nuclear, passando por investimentos em energia solar, água ou hidrogénio. Para além das empresas cotadas, a plataforma da XTB também inclui ETFs importantes e ações de fundos verdes e sustentáveis, conhecidos pelo investimento ESG.

Eólica: Vestas (VWK.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT), Brookfield Renewable (BEPC.US), Clearway Energy (CWEY.US)

Energia solar: First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Orsted (ORSTED.DK), Nordex (NDX1.DE),

Nuclear: Cameco (CCJ.US), Uranium Energy Corp (UEC.US), Energy Fuels (UUUU.US), NexGen Energy (NGX.US), Kazatomprom (KAP.UK)

Veículos elétricos: Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US), Lucid (LUCD.US), Nikola (NKLA.US), Fisker (FSR.US), Arrival (ARvL.US)

Hidroeléctricas: Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US), L&G Hydrogen Economy UCITS (HTWO.UK), Bloom Energy (BE.US)

Água: American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US), United Utilities (UU.UK), Pennon Group (PNN.UK), Veolia (VIE.FR)

Serviços de eletricidade: Constellation Energy Corp (CEG.US), Electricite de France (EDF.FR), NextEra Energy (NEE.US), Greenvolt Energias (GVOLT.US), Eversource Energy (ES.US), Linde (LDE.DE)

Fundos de investimento ESG: Brookfield Asset Management (BAM1.US), Liontrust Asset Management (LIO.UK)

O "Stocks scanner" incorporado na plataforma XTB pode facilitar a análise fundamental das ações de milhares de empresas.

Existem algumas empresas verdes de crescimento rápido, como a Tesla (TSLA.US) ou a First Solar (FLSR.US), mas também existem empresas onde a volatilidade é normalmente muito menor, como a Linde ou a American Water Works. Fonte: XTB Research

Os ETF (Exchange-Traded Funds) podem incluir na sua carteira algumas, dezenas ou centenas de empresas de um determinado sector. O seu preço é o resultado de uma média ponderada de todas as ações das empresas que o acompanham. Os ETF ajudam a construir uma carteira diversificada e podem reduzir o risco de investimento. São também uma escolha comum de investimento para investidores que optam por uma abordagem mais passiva. O portfólio de cada ETF pode ser verificado através do site do emitente do ETF. Podem também acompanhar o preço de matérias-primas ou outras classes de ativos. Cada ETF permite-lhe ter exposição a um sector de mercado específico.

Alguns exemplos de ETFs: Amundi CAC40 ESG UCITS (C40.FR), iShares MSCI EMU ESG Screened (SASU.UK), Invesco Solar Energy (RAYS.UK), iShares Global Clean Energy UCITS (INRG.UK), iShares Global Waters UCITS (IQQQ.US), L&G Clean Water (GGG.UK), iShares MSCI EMU ESG Enhanced (EDM4.DE), iShares MSCI USA ESG Screened (SASU.UK)

A plataforma da XTB também disponibiliza um "ETF scanner", que o ajuda a selecionar o ETF mais adequado para si, ao mesmo tempo que este é acompanhado por uma classificação emitida pela Morningstar que avalia o risco do mesmo.

Investimento verde na ótica do Trading

O investimento em ações ou ETFs é popular sobretudo entre os investidores de longo prazo. No entanto, para quem procura ter uma postura mais ativa e a curto prazo (trading), muitos utilizam instrumentos derivados como os CFD. Estes também lhe permitem ganhar dinheiro com as descidas do preço das ações ou dos ETF através do chamado “short-selling”. Antes de começar a negociar, familiarize-se com o funcionamento dos derivados:

Os CFDs são mais arriscados, uma vez que são instrumentos alavancados. A alavancagem tanto pode multiplicar os lucros como agravar as perdas nas posições;

Na XTB, cada trader pode encontrar dezenas de CFDs sobre petróleo, cobre, bitcoin ou índices dos EUA, mas também CFDs sobre acções de empresas cotadas ou ETFs;

Os contratos de CFD sobre ações e ETFs acompanham os preços reais das acções, em tempo real

São utilizados apenas para especulação sobre os preços - um investidor que os negoceia não compra ações de uma empresa. Estão disponíveis na plataforma XTB, nos separadores "Stocks CFD" e "ETFs CFD".

Por exemplo, se quiser investir 1 000 euros em ações de uma empresa cujas ações custam 100 euros, comprará 10 dessas ações. Mas se negociar acções CFD, e a alavancagem atribuída a estas acções for de 1:2 - comprará um contrato CFD para 20 acções investindo apenas 1000 euros.

Assim, adequadamente, se o preço de uma ação subir 60 euros, ganhará mais porque tem duas vezes mais contratos do que ações que poderia comprar com os seus fundos. Mas se o preço cair 60 euros, também perderá mais. Se quiser saber mais sobre os instrumentos CFD, visite a nossa plataforma educativa, aqui.

Exemplo de trading em Ações através de CFDs

Na XTB, os ETFs também estão disponíveis como CFDs. Isto faz com que não tenha de procurar instrumentos completamente separados das ações para começar a negociar. Pode negociar ações de empresas "verdes" e ETFs. Vamos demonstrar-lhe isto com um exemplo.

Um investidor tem 2500 euros e compra 10 ações da Tesla (TSLA.US), a um preço de 240 euros.

Se o preço subir 10%, ganhará 24 euros em cada uma delas, o que lhe dará um lucro total de cerca de 240 euros. Se o preço cair 10% desde o momento da compra, o investidor registará uma perda de 240 euros.

O investidor tem 2500 euros e compra CFDs sobre ações da Tesla (TSLA.US), a um preço de 240 euros. A alavancagem é de 1:5. O investidor irá, portanto, comprar 50 CFDs sobre ações da Tesla.

Se o seu preço subir 10%, o investidor ganhará 24 euros em cada um dos 50 contratos, o que lhe dará um lucro de 1240 euros. Se o preço descer 10%, o investidor sofrerá uma perda de 1240 euros.

Se o investidor não tiver fundos de reserva na conta para além dos investidos em ações da Tesla, esta situação pode implicar um mecanismo automático de stop out. O nível da margem aproximar-se-á perigosamente dos 50%, abaixo dos quais ocorre a liquidação (dos 2500 euros detidos, o investidor perdeu quase metade - 1240 euros). Abaixo está a fórmula para calcular o nível da margem - para evitar o mecanismo de Stop Out, o nível não pode ser inferior a 50%.

Porquê investir em sustentabilidade?

As empresas de energias renováveis (eólica, hidroelétrica, solar) são excelentes exemplos de investimentos verdes. Contribuem para um ambiente mais sustentável e ecológico. Podem também oferecer potenciais retornos aos investidores que dão prioridade às questões relacionadas com as práticas ESG (ambientais, sociais e governança). Mas porquê investir em energia verde?

Investir em energia verde pode trazer crescimento, mantendo o aspeto ético do investimento

Investir em energia verde através da compra de ações de empresas ou fundos "ecológicos" permite-lhes expandir o seu negócio e continuar a tendência global

Algumas destas empresas criam soluções tecnológicas inovadoras. Algumas empresas são fundamentais para o mercado da energia ou dos serviços públicos. Podem ter um acesso mais fácil ao capital - muitas podem contar com o apoio do governo e classificações institucionais positivas

A inovação em tecnologias limpas é também um domínio em que os investidores podem encontrar oportunidades inteiramente novas. As start-ups bi sector dos veículos eléctricos, como a Fisker e a Arrival, podem servir de exemplo de inovações que abordam questões ambientais prementes, ao mesmo tempo que oferecem potencial de crescimento. É claro que, mesmo com investimentos ESG, vale sempre a pena lembrar que nem todas as inovações trazem lucro e sucesso empresarial.

Bancos e outras instituições financeiras reconheceram a importância desse tipo de investimento e criaram produtos que respondem às necessidades e à imaginação dos investidores. Entre eles estão os ETFs iShares da BlackRock ou as ações de fundos de investimento. Lembre-se que investir envolve sempre um risco. O lendário investidor Howard Marks diz: "Não é o que você compra, mas o que você paga". É o que paga". Isto significa que um investidor deve avaliar cuidadosamente a forma como o preço atual das ações se relaciona com os fundamentos e as perspectivas da empresa.

Benefícios do investimento em energia verde

Ao investir em ações de empresas "verdes" ou em fundos centrados em ESG, os investidores estão a ajudar a criar um futuro melhor para si próprios e para a sociedade em geral

Potencial de crescimento e rentabilidade a longo prazo - as empresas com fortes práticas ambientais, sociais e de governação (ESG) podem ter um melhor desempenho a longo prazo devido à tendência global para soluções ecológicas.

O investimento em empresas ecológicas pode alinhar-se com os seus valores pessoais e com o seu empenhamento na sustentabilidade. E tem um impacto positivo nas questões ambientais porque cada investidor apoia a empresa cujas ações compra.

Os investimentos verdes oferecem a oportunidade de apoiar empresas que dão prioridade à responsabilidade social, ao mesmo tempo que geram retornos financeiros.

Procurar oportunidades de investimento no sector da sustentabilidade

Compreender os diferentes tipos de investimentos verdes, identificar empresas e indústrias com foco na sustentabilidade e avaliar os potenciais riscos e retornos dos investimentos verdes são passos cruciais na procura de oportunidades de investimento verde. Aqui estão algumas dicas para ter em mente:

Considere o rating ESG (Environmental, Social & Governance) da empresa

Pesquise relatórios de sustentabilidade das empresas

Avalie riscos e retornos

Analise as tendências do mercado

Considere as políticas governamentais que afetam os investimentos verdes

Ao compreender estes elementos-chave da investigação sobre investimento verde, estará mais bem equipado para tomar decisões informadas sobre a sua carteira. Lembre-se de que cada investimento tem um risco inerente; no entanto, uma escolha sensata pode levar a ganhos financeiros e, no final, a um impacto ambiental positivo. Cada empresa tem um modelo de negócio e um risco diferentes, que podem afetar o valor das ações.

Riscos e desafios dos investimentos Verdes

Investir em ativos verdes pode ser um empreendimento arriscado devido à falta de normalização na medição do "verde" e à inconsistência dos regulamentos governamentais que afetam o retorno dos investimentos. Este facto torna difícil para os investidores determinar quais as empresas que são verdadeiramente responsáveis do ponto de vista ambiental. A falta de capital ou o elevado nível de endividamento da empresa podem levar a potenciais perdas. Além disso, o investimento em produtos de base ecológica, como as fontes de energia com emissões zero, apresenta riscos de volatilidade, uma vez que dependem fortemente da flutuação dos preços dos produtos de base.

Para mitigar estes riscos e desafios dos investimentos verdes, é essencial fazer a sua pesquisa sobre factores ambientais, sociais e de governação (ESG) antes de investir. Na plataforma XTB, o departamento de Investigação cobre diariamente as notícias do mercado - pode inspirar-se e conhecer sempre o risco atual do mercado.

Impacto do investimento

Com os investimentos verdes, o seu dinheiro investido pode ter um impacto positivo significativo no ambiente. Ao investir em empresas que dão prioridade ao investimento sustentável e à proteção ambiental, os investidores podem ajudar a impulsionar a inovação para tecnologias e práticas mais ecológicas. Isto, por sua vez, pode levar à redução das emissões de carbono, a um ar e água mais limpos e a um planeta mais saudável para as gerações futuras.

O investimento em iniciativas ecológicas também traz benefícios financeiros. As empresas que dão prioridade à sustentabilidade tendem a ser mais resistentes às perturbações do mercado causadas pelas regulamentações relativas às alterações climáticas ou pela pressão pública para a ação ambiental. Além disso, conseguem frequentemente atrair consumidores socialmente conscientes que preferem produtos fabricados por empresas ambientalmente responsáveis.

Como a procura de produtos e serviços sustentáveis continua a aumentar a nível mundial, espera-se que os retornos dos investimentos verdes se mantenham fortes ao longo do tempo, contribuindo positivamente para o bem-estar da nossa sociedade e atenuando os impactos das alterações climáticas.

Impacto Ambiental

Reduzir a nossa pegada de carbono é essencial para proteger o planeta. Ao investir em energia verde e reduzir os resíduos, podemos contribuir para um ambiente mais saudável para todos. A promoção de práticas sustentáveis, como a reciclagem e a utilização de fontes de energia renováveis, são também passos fundamentais para um futuro mais verde.

A proteção da biodiversidade é crucial para manter um ecossistema saudável. Investir em empresas que dão prioridade a esforços de conservação pode ter um impacto significativo na preservação de espécies ameaçadas e dos seus habitats. Como investidores, temos o poder de apoiar empresas que dão prioridade à responsabilidade para com o ambiente.

Ao fazer investimentos verdes, podemos ter um impacto positivo tanto no ambiente como nas nossas carteiras. É importante pesquisar empresas que se alinham com os seus valores e investir naquelas que estão a dar verdadeiros passos em direção à sustentabilidade ambiental.

Impacto Social

A melhoria da saúde da comunidade é um impacto social significativo dos investimentos ecológicos. Os investimentos em energias renováveis e em práticas sustentáveis podem conduzir a um ar, água e solo mais limpos, reduzindo simultaneamente a prevalência de doenças causadas pela poluição. Tudo isto pode ser designado por investimento ético ou investimento socialmente responsável.

Além disso, o apoio a práticas empresariais éticas através de investimentos amigos do ambiente pode melhorar as condições de trabalho dos empregados, contribuindo para a saúde geral da comunidade.

Proporcionar o acesso à energia limpa é outro aspeto vital do impacto social que os investimentos verdes oferecem. O investimento em fontes renováveis, como a energia solar ou eólica, não só reduz as emissões de carbono, como também proporciona às comunidades uma fonte fiável de eletricidade.

Este acesso permite que os indivíduos satisfaçam as suas necessidades básicas, como iluminar e cozinhar, ao mesmo tempo que impulsiona o desenvolvimento económico através da criação de emprego. Em última análise, os investimentos verdes têm um vasto potencial para criar mudanças sociais positivas, tanto a nível local como global.

Resumo

Diversificar a sua carteira de investimentos com investimentos ecológicos não só beneficia o ambiente, como também pode ter um impacto financeiro positivo. Ao investir em fundos e empresas amigas do ambiente, pode potencialmente obter lucros a longo prazo, contribuindo simultaneamente para soluções sustentáveis para o nosso planeta.

Além disso, a inclusão de investimentos verdes na sua carteira pode atrair investidores centrados em ESG (Environmental, Social and Governance) que dão prioridade à sustentabilidade quando tomam as suas próprias decisões de investimento. Investir em ações verdes ou de energias renováveis pode proporcionar retornos mais elevados do que os investimentos tradicionais. Os investimentos verdes oferecem estabilidade face às flutuações do mercado devido à procura crescente de produtos e serviços com consciência ambiental. A inclusão de ativos ecológicos na sua carteira diversifica o risco, distribuindo-o por diferentes indústrias e sectores.