Na era do avanço tecnológico muitas corretoras têm optado por disponibilizar o acesso aos seus serviços a partir de uma aplicação móvel. Neste guia, ajudamos-te a escolher a melhor aplicação móvel para o mercado Forex.

Com uma aplicação móvel, podemos investir e gerir as nossas transações a partir de qualquer lugar. É, deste modo, crucial que a ferramenta seja completa e disponibilize todas as funcionalidades necessárias para realizar transações e poder acompanhar a situação do mercado.

Quando estamos à procura da melhor aplicação móvel, devemos prestar atenção aos seguintes aspetos:

Segurança - verificar se a aplicação móvel é oferecida por uma corretora regulada;

Estabilidade e resposta em tempo útil - é fundamental para um sistema de negociação uma vez que a função de uma aplicação móvel é auxiliar o utilizador de forma a conseguir responder atempadamente às situações do mercado em constante mudança;

Disponibilidade de instrumentos - possuir uma ampla gama de instrumentos financeiros suportados pelo corretor;

Usabilidade - é crucial para uma operação eficiente;

Gráficos de leitura fácil - são necessários para monitorizar a volatilidade do mercado;

Alertas e notificações automáticas - é uma funcionalidade muito útil que oferece uma atualização sobre os principais desenvolvimentos e sobre os níveis de preço corrente, sem existir a necessidade de monitorizar constantemente a situação na aplicação.

Transferência de fundos – possibilidade de realizar depósitos e levantamentos diretamente da aplicação móvel.

xStation - a melhor aplicação móvel para investir no mercado Forex em CFD

A XTB é uma corretora em constante desenvolvimento que se diferencia pela tecnologia inovadora que possui. Desenvolvemos o sistema exclusivo de negociação xStation, profissional e intuitivo, que permite aos nossos clientes realizarem análises de mercado relevantes de modo a conseguirem gerir, com facilidade e rapidez, os seus investimentos.

A aplicação móvel xStation é uma plataforma única de investimentos em mais de quatro mil instrumentos, como por exemplo: CFD em moedas, índices, matérias-primas, criptomoedas, ações e ETF. Com esta completa ferramenta de negociação, para além de podermos gerir as transações e analisar os mercados, podemos também acompanhar os principais desenvolvimentos macroeconómicos que possam desencadear movimentos mais amplos de preços, ter acesso a recursos didáticos e realizar transferência de fundos.

A aplicação móvel xStation apresenta um design moderno e intuitivo desenvolvida a partir de uma extensa pesquisa qualitativa e quantitativa. Atualmente, clientes de mais de cem países em seis continentes estão a usar esta aplicação, com uma garantia de alta qualidade e estabilidade de ligação.

Aplicação móvel xStation - Funcionalidades fundamentais

Após efetuar o login, verá cinco separadores:

Trading,

Portfolio,

Sentimentos,

Calendário e Mais.

Trading

Neste separador é exibida uma lista de instrumentos selecionados. É de salientar que é possível ser adaptada às necessidades de cada um. Trata-se do cesto onde são colocados os instrumentos favoritos - os itens que representam maior interesse podem se monitorizados sem terem de ser procurados na lista completa de instrumentos, a cada acesso. De modo a criar um grupo personalizado, selecione ‘+’, encontre o símbolo de ticker do seu interesse e carregue em ‘+’, de novo, para confirmar a adição desse instrumento aos favoritos.

Uma visão rápida destes instrumentos faculta as informações mais relevantes sobre as cotações correntes, juntamente com os preços mais baixos e mais altos diários, bem como a variação percentual diária.

Clique num instrumento para que mais detalhes sejam exibidos:

Gráfico - a visualização pode ser expandida para ecrã inteiro apenas com um clique ou colocando o telemóvel na posição horizontal. Nesta posição são oferecidas ferramentas adicionais de análise técnica, tais como: cruz, índices, osciladores, linhas, formas ou níveis de Fibo.

Submissão de ordem - execução instantânea e ordem pendente. A janela da ordem possui uma calculadora incorporada que efetua os cálculos, automaticamente, de todos os principais valores de transação: a margem/margem livre, o spread, o valor do pip, o valor do contrato, a comissão e o swap diário. Aqui podem ser definidas ordens de take profit, de stop loss e de trailing stop. Assim que determinarmos o nível de preço, esta calculará a distância em pips e o valor nominal. Para ordens pendentes, é possível definir uma data limite.

Alertas de preço - ao definir alertas de preço, evita negligenciar níveis interessantes que poderão ser relevantes, como por exemplo a sua análise técnica.

Estatísticas - com esta funcionalidade, pode ser analisado um determinado instrumento selecionado, a partir das flutuações do preço diário, dos sentimentos de mercado e das variações diárias, semanais e mensais.

Portfolio

Esta é uma área muito importante onde podemos controlar as nossas posições abertas. Com esta visualização, estas podem ser modificadas a partir da definição de ordens de defesa, tais como take profit ou stop loss. Podem ser aplicadas globalmente a todas as ordens abertas que estão a ser modificadas para um determinado símbolo de ticker, como por exemplo o mesmo instrumento. As ordens exibidas neste separador podem também ser fechadas de forma completa ou de forma parcial.

Nesta secção, é possível visualizar: ordens pendentes, que podem ser modificadas ou apagadas, uma lista de posições fechadas com a informação completa nos parâmetros da ordem e transações em numerário.

Sentimentos

Os sentimentos do mercado são uma ferramenta que permite acompanhar como os clientes da XTB, a nível mundial, gerem as suas posições em diferentes instrumentos financeiros. Exibe também a percentagem de investidores em posições curtas e longas, em diferentes ativos. Com o auxílio dos filtros podemos ordenar os ativos pelo seu tipo ou procurar um único instrumento.

Calendário

Com o calendário económico incorporado, que é atualizado em tempo real, é possível monitorizar a situação macroeconómica corrente e acompanhar a publicação de relatórios que possam ser relevantes para o mercado.

O calendário pode ser filtrado por países ou pela magnitude do efeito da informação sobre os movimentos de preços.

Mais

Nesta secção, é possível encontrar funcionalidades úteis adicionais.

Além das informações sobre os macroeventos exibidos no calendário de eventos económicos, merece a pena acompanhar as notícias do mercado preparadas pela equipa de analistas da XTB. Estas incluem comentários sobre a conjuntura atual a partir da perspetiva de dados macro, bem como informações relevantes do ponto de vista da análise técnica. As notificações automáticas no smartphone mantêm os utilizadores atualizados sobre os desenvolvimentos importantes.

A maior tabela de variações é outra funcionalidade que presta auxílio à análise de mercado. A tabela exibe os mercados com as suas maiores flutuações de preço durante o período selecionado. Desde o início das suas operações que a formação dos investidores e a construção de uma consciência de investimento tem sido o foco da XTB. Para esse propósito, temos preparado, em colaboração com especialistas de mercado financeiro, uma extensa base de conhecimento que inclui, por exemplo, o recurso a diversos vídeos disponíveis na aplicação, concebidos tanto para traders principiantes como para traders experientes.

Na aplicação podemos, facilmente, realizar depósitos ou levantamentos de fundos e, ainda, transferi-los internamente, entre contas.

A aplicação móvel xStation está disponível gratuitamente para todos os dispositivos Android e iOS. A nossa aplicação é suportada pelos dispositivos mais recentes que utilizam as versões mais atualizadas dos sistemas operativos.

A autenticação biométrica, com impressão digital, foi implementada na aplicação como uma medida de controlo de acesso. Essa solução ajuda igualmente a melhorar a segurança, detetando documentos falsificados ou roubados.

A funcionalidade da alternância entre os modos escuro e claro é controlada pelo sistema de configurações do smartphone. A mesma também pode ser definida nas opções da aplicação.

A abertura de uma conta de investimento leva apenas alguns minutos e todo o processo encontra-se online. Atualmente, mais de 50% (percentagem que tem vindo a aumentar) dos clientes XTB estão a usar a aplicação móvel xStation.

Conclusão

Com uma aplicação móvel, podemos investir e gerir os nossos investimentos a partir de qualquer lugar. Podemos responder atempadamente e de forma simplificada a uma situação de mercado em constante mudança e estarmos atualizados sobre eventos importantes que possam ter efeito num potencial aumento de volatilidade. Todo o trader, de CFD ou de títulos, de mercado Forex, que valorize a alta qualidade, a resposta atempada, a estabilidade e soluções de última geração, deve ter esta ferramenta instalada no seu smartphone.