A melhor plataforma para trading de Forex e CFD

Tempo estimado de leitura: 14 minuto(s)

O sucesso no mercado Forex e CFD é influenciado por muitos fatores. Um deles é a plataforma de negociação, uma ferramenta essencial para os investidor. A plataforma de negociação também é chamada de plataforma comercial, de transações e investimentos. A escolha da plataforma mais adequada, que corresponde às preferências individuais do investidor, deve ser eficiente, rápida e confiável, oferecendo acesso a vários instrumentos e várias funcionalidades adicionais que facilitam análises mais precisas.

Antes de avaliarmos qual é a melhor plataforma de negociação para Forex e CFDs, é importante compreender em que consiste o mercado Forex e como participar neste vasto mercado. Só assim será possível definir os critérios adequados para escolher o corretor certo e a plataforma de negociação mais adequada ao perfil de cada investidor.

Mercado Forex

O maior mercado do mundo é o mercado de câmbio, isto é, o mercado Forex. Este mercado caracteriza-se por uma elevada liquidez, fácil acesso, rápida execução de pedidos e aplicação de alavancagem financeira.

Opera 24 horas por dia, 5 dias por semana. Este mercado massivo, tem diversos grandes participantes como corporações internacionais, bancos comerciais, bancos centrais, fundos de investimento e, claro, também clientes individuais.

Como começar a negociar em CFDs com base nas taxas de câmbio do par de moedas?

Só precisa de encontrar uma empresa que lhe forneça acesso ao mercado Forex. Essas empresas são corretoras e outras instituições financeiras que lidam com o mercado de moedas.

Os corretores desempenham um papel fundamental na negociação de moeda, atuando como intermediários entre o mercado e o investidor. Por que é que encontrar um corretor pode ser difícil (mas, obviamente, não precisa ser)? Porque existem vários e, como é normal, a diversidade de informações e de ofertas tentadoras pode dificultar a escolha.

É aconselhável selecionar entidades diferenciadas com uma condição de mercado estável, vários anos de histórico nos mercados, fiscalizado por reguladores competentes, com permissões ou licenças de operação.

E, acima de tudo, entidades cuja oferta atenda às expectativas do investidor. Um bom corretor é aquele que cuida do bem-estar do cliente, desenvolve-se continuamente para oferecer produtos de ponta, inovadores e confiáveis ​​e oferece uma ampla gama de serviços de alto padrão.

O que é a plataforma Forex e CFD?

Antes de tudo, deve-se explicar que as plataformas de câmbio não são realmente usadas para compras e vendas físicas de moedas, pois não operam como casas de câmbio. A base da atividade das plataformas de câmbio para clientes de retalho é conceder acesso a contratos por diferença (CFD) para pares de moedas. CFD refere-se a um contrato para uma diferença de taxa de câmbio.

CFD é um tipo específico de acordo entre duas partes da transação, obrigado a reconciliar um valor que é a diferença entre o preço de abertura e fecho da posição. O CFD é um instrumento financeiro derivado que tira proveito da alavancagem financeira e possibilita a negociação tanto na subida quanto na descida do preço do instrumento financeiro ou par de moedas em que se baseia.

As plataformas cambiais contemporâneas oferecem muito mais que CFDs com base em pares de moedas: índices, matérias-primas, ações, ETFs ou criptomoedas. Além disso, eles permitem comprar ações reais de todo o mundo ou unidades de fundos ETF extremamente populares, acessíveis a partir de uma única plataforma.

O que realmente é uma plataforma de negociação?

Uma plataforma de negociação nada mais é do que uma software de computador ou telemóvel disponibilizado pelas corretoras, que permite a negociação nos mercados financeiros via conexão online.

Graças a uma plataforma de negociação, o cliente tem a possibilidade de comprar e vender instrumentos financeiros oferecidos pela corretora, em tempo real, nos mercados de câmbio e de balcão. Os gráficos dos instrumentos oferecidos são exibidos com base em cotações em tempo real.

Boas plataformas de negociação

As corretoras competem entre si através de ofertas de plataformas cada vez mais apelativas, eficientes e tecnologicamente avançadas. Por isso, é fundamental que garantam o desenvolvimento contínuo das suas empresas e trabalhem constantemente na melhoria da sua oferta.

A satisfação dos clientes, expressa em opiniões publicadas em fóruns especializados ou em rankings do setor, representa um indicador de sucesso importante. Nestes espaços, qualquer pessoa pode avaliar e conhecer a experiência de outros clientes, traders ou investidores ao utilizarem a plataforma.

Ferramentas e funcionalidades

Boas plataformas de negociação devem oferecer uma série de ferramentas e funções que facilitem a análise. Entre outras, tais ferramentas devem ser: índices de análise técnica, ferramentas de desenho no gráfico, informações mais atualizadas do mercado, acesso a análises e estatísticas.

Além disso, frequentemente é oferecido aos utilizadores a possibilidade de configurar funções de plataforma altamente sofisticadas, como a possibilidade de implementar as suas próprias soluções não padronizadas, além de usar e testar estratégias de investimento automáticas.

As corretoras devem ainda oferecer aos utilizadores das plataformas de negociação acesso constante a materiais didáticos, como cursos ou tutoriais. Uma forma interessante de assistência aos investidores é o acesso a consultas de investimento individuais com especialistas do mercado.

Características essenciais de uma boa plataforma

A plataforma de negociação é a ferramenta básica e uma das mais importantes para os investidores, independentemente do seu nível de experiência. É necessário tanto para iniciantes quanto para traders experientes, para que eles possam enviar pedidos livremente, executar transações, analisar gráficos ou gerir as suas carteiras de ativos.

Começar a aventurar-se no mercado Forex e de CFDs

Cada investidor deve escolher a corretora, a conta de negociação mais adequada e a plataforma de negociação que melhor se alinhe com as suas expectativas e preferências individuais. Para quem está a iniciar-se no investimento, a escolha da plataforma correta é particularmente importante.

Esta decisão pode parecer mais difícil devido à inexperiência, já que nem sempre é claro quais as funcionalidades das plataformas de negociação mais relevantes e úteis.

As empresas de Forex estendem uma “mão útil” para iniciantes (e não apenas), oferecendo contas demo gratuitas, onde os utilizadores podem familiarizar-se com a aparência, funções e ferramentas disponíveis na plataforma de negociação real. Graças a essa solução, o utilizador não apenas tem a oportunidade de conhecer a plataforma, mas também de testar as suas habilidades e ver como se sentiria como um verdadeiro investidor.

Qualquer investidor, seja ele iniciante ou experiente, deve lembrar-se de que a plataforma de negociação tem de ser funcional. Deve ser confiável, rápida e eficiente. Uma plataforma projetada para negociação de moedas, matérias-primas e outros instrumentos financeiros deve permitir a rápida tomada de posições, curtas e longas. Frequentemente, é importante agir no momento certo para investir. Os utilizadores apreciam que os produtos oferecidos não causem problemas e que sejam fáceis de operar.

Uma plataforma de negociação desejável é intuitiva, com uma interface amigável, de fácil acesso a opções específicas. Quanto mais extensa a gama de funções e ferramentas adicionais, mais análises avançadas podem ser executadas pelos investidores, o que é uma vantagem indiscutível.

As plataformas de negociação disponibilizadas pelas corretoras aos seus clientes podem ser divididas em dois tipos:

1. Plataformas desenvolvidas pela própria corretora, conhecidas como plataformas originais (como, por exemplo, a xStation);

2. Plataformas criadas por terceiros especializados, disponibilizadas às corretoras através de licenças (como o MetaTrader 4).

Uma plataforma desenvolvida internamente pela corretora pode ser especialmente atrativa, pois é concebida para responder de forma mais direta às necessidades e expectativas dos seus clientes.

Sem dúvida, as tecnologias desenvolvidas por iniciativa das corretoras criam uma vantagem competitiva sobre outros fornecedores de sistemas de negociação em termos de qualidade do sistema e permitem oferecer aos clientes produtos e serviços mais competitivos em termos de preço. Essas plataformas podem ser personalizadas para um grupo específico de utilizadores, levando em consideração as suas preferências individuais.

Já as plataformas de negociação fornecidas por terceiros contêm soluções universais que podem não estar totalmente adaptadas às necessidades dos clientes e à ampla oferta da corretora. As atualizações tecnológicas e outras inovações podem ser um pouco mais lentas, o que, no entanto, não é uma desvantagem, pois o próprio software pode ser bom.

As corretoras oferecem plataformas em 3 versões: na forma de software instalado no computador, na forma exibida num navegador da Internet e na forma de um aplicativo de dispositivo móvel.

O software do computador envolve o download do arquivo de instalação no computador, prosseguindo com o processo de instalação e iniciando a plataforma. Esta solução permite operar a plataforma de maneira mais estável, rápida e confiável. Às vezes, no entanto, a desvantagem pode ser que todas as configurações da plataforma estejam acessíveis apenas a partir de um computador específico. No mundo móvel de hoje, portanto, esta solução está a perder popularidade entre os investidores de retalho.

envolve o download do arquivo de instalação no computador, prosseguindo com o processo de instalação e iniciando a plataforma. Esta solução permite operar a plataforma de maneira mais estável, rápida e confiável. Às vezes, no entanto, a desvantagem pode ser que todas as configurações da plataforma estejam acessíveis apenas a partir de um computador específico. No mundo móvel de hoje, portanto, esta solução está a perder popularidade entre os investidores de retalho. Plataforma num navegador da Internet , a nova tendência - especialmente na era do rápido desenvolvimento tecnológico, permitindo a exibição de uma quantidade crescente de dados, além de diminuir a carga para o navegador. Graças a isso, essas plataformas tecnologicamente avançadas podem ser exibidas facilmente na janela de um navegador da Internet, com os dados e as configurações salvas na nuvem. Isso permite o acesso à conta e a todas as configurações de qualquer dispositivo após o login.

, a nova tendência - especialmente na era do rápido desenvolvimento tecnológico, permitindo a exibição de uma quantidade crescente de dados, além de diminuir a carga para o navegador. Graças a isso, essas plataformas tecnologicamente avançadas podem ser exibidas facilmente na janela de um navegador da Internet, com os dados e as configurações salvas na nuvem. Isso permite o acesso à conta e a todas as configurações de qualquer dispositivo após o login. Aplicativos móveis estão rapidamente a ganhar popularidade; graças a eles, os investidores podem ter acesso à sua conta bastando levar a mão ao bolso. Obviamente, do ponto de vista dos programadores, a dificuldade reside em colocar todas as funções das plataformas de forma intuitiva e de fácil visualização, num aparelho pequeno como, por exemplo. em um smartphone. Em regra, os aplicativos são usados para visualizar a situação do mercado ou a transação aberta e não para realizar análises avançadas.

A melhor plataforma de negociação no mercado Forex e CFD deve ser rápida, fácil de operar, sempre com informação atualizadas e oferecer as funções e ferramentas necessárias. A plataforma de negociação mais popular em todo o mundo, permitindo a negociação no mercado Forex e em CFDs, é o MetaTrader 4.

A popular plataforma MetaTrader 4

A plataforma de negociação MetaTrader 4 está disponível no mercado há muitos anos (desde 1 de julho de 2005) e está entre as plataformas de mercado de moedas usadas com mais frequência. É disponibilizada por muitas corretoras através do MetaQuotes Software. A empresa russa é especializada no desenvolvimento de software para negociação de moeda.

A plataforma MetaTrader 4 é aprovada por profissionais e investidores inexperientes, pois é muito simples de usar, legível e intuitiva. Esta não é uma plataforma enriquecida com inúmeras funções avançadas, mas concentra-se em ferramentas básicas disponíveis instantaneamente.

Outro motivo subjacente à popularidade da plataforma é o fato de que, usando a linguagem de programação MQL simples, qualquer pessoa pode criar um autómato de negociação. Existem muitos disponíveis na Internet que, na opinião de muitos, deve-se melhorar ou automatizar o processo de tomada de decisão. O autómato identificado como Expert Advisor (EA) toma decisões de compra / venda, com base num algoritmo predefinido.

Plataforma xStation original

xStation 5

Uma das plataformas mais populares para negociação nos mercados Forex e CFD é a xStation. Trata-se de uma plataforma original, cuja primeira versão foi lançada em 2011 pela Dom Maklerski X-Trade Brokers (XTB), amplamente reconhecida e apreciada pelos utilizadores. Esta plataforma de última geração tem sido distinguida com diversos prémios e distinções.

A xStation oferece aos seus utilizadores acesso a um vasto conjunto de ferramentas de análise técnica, análises de mercado, comentários especializados, calendário macroeconómico e estatísticas detalhadas. Inclui ainda um sistema avançado de pesquisa de ações e um scanner de ETFs, que permite filtrar milhares de instrumentos disponíveis em apenas alguns segundos, com base em parâmetros populares.

A plataforma está disponível em três versões: instalação para computador, plataforma web e aplicação móvel. A xStation destaca-se pela sua inovação, múltiplas funcionalidades avançadas, sistema de janelas dinâmico e elevado nível de personalização.

Os criadores da xStation oferecem assim uma plataforma de negociação moderna e intuitiva — verdadeiramente à altura do século XXI — que cada utilizador pode adaptar às suas próprias preferências e necessidades.

Parâmetros chave na escolha de uma plataforma de trading de Forex e CFDs

As empresas do mercado Forex e CFD oferecem aos seus clientes várias plataformas de negociação. Podem ser plataformas próprias das corretoras ou disponibilizadas por terceiros. Os dois tipos de plataforma são projetados para atingir o mesmo objetivo: permitir que os investidores participem do mercado.

As plataformas de negociação atuais têm funções e ferramentas semelhantes e diferem principalmente em termos tecnológicos, na interface e nos detalhes, o que geralmente determina o seu sucesso. Uma plataforma de negociação projetada adequadamente deve antecipar as expectativas até dos clientes mais exigentes.

A ferramenta deve ser desenvolvida e aprimorada, levando em consideração as necessidades dos investidores e caracterizada com transparência, inovação e, acima de tudo, facilidade de uso. A seleção da melhor plataforma de investimento, próxima aos requisitos e necessidades individuais, é determinada por critérios como velocidade e confiabilidade, funcionalidade e facilidade de operação, diversidade de ferramentas, funções adicionais gratuitas, acesso a uma ampla oferta e mobilidade de produtos.

Operações rápidas e confiáveis

Em muitos casos, as decisões no mercado financeiro devem ser tomadas instantaneamente. Portanto, é necessário garantir que a plataforma funcione de forma rápida e confiável. Em muitos casos, de facto, o sucesso ou o fracasso são determinado pela tomada de decisões certeiras, sem que a operação seja injustificadamente atrasada pela plataforma de negociação. Um parâmetro importante que determina a seleção de uma plataforma específica pode ser a disponibilidade de vários tipos de pedidos - de ordens instantâneas ou ordens em espera, ordens de take profit e de stop loss - e se oferece ou não a possibilidade de enviar e modificar pedidos diretamente nos gráficos.

Funcionalidade e operacionalidade

A facilidade nas operações faz com que o utilizador sinta-se confortável. É por isso que os criadores da plataforma procuram garantir um aspeto apetecível e intuitivos. Nada é mais irritante do que procurar funções simples que deveriam estar "à mão" e perder tempo com isso. O cliente espera não ter que se preocupar em conhecer a plataforma e aprender as suas funcionalidades.

Ferramentas

Realizar uma análise de mercado sem as ferramentas apropriadas na plataforma é impossível. As corretoras fazem o possível para garantir que o cliente tenha acesso, acima de tudo, às ferramentas de análise técnica.

Desenho de linhas de tendência, canais de tendência, retrações ou expansões de Fibonacci, são as ferramentas mais comuns. No entanto, uma boa plataforma de negociação deve fornecer ainda mais ferramentas, pois cada investidor tem preferências específicas. Alguns aproveitarão as ondas Elliott, algumas das ferramentas de Gann, enquanto outros desejam ter acesso a padrões harmónicos já rotulados e medidos.

Funções adicionais gratuitas

O acesso à plataforma demonstrativa deve ser gratuito. Hoje em dia, uma boa corretora com uma boa plataforma de negociação deve oferecer todos os serviços aos clientes gratuitamente. Portanto, não importa se as ferramentas utilizadas na negociação, os comentários, as análises ou os recursos educativos estão interligados; tudo isso deve estar integrado num único pacote, disponível para cada cliente.

Acesso a uma ampla oferta de produtos

A oferta da corretora será tanto mais tentadora para o cliente quanto maior for espectro de produtos e serviços disposto para sua consideração. Se o cliente obtém tudo o que precisa num só lugar, isto é, acesso a vários instrumentos do mercado Forex e CFD de todo o mundo a um preço acessível, já não vai precisar de andar a procurar mais.

Mobilidade

Atualmente, é valorizado, ou quase obrigatório, que, além da versão no computador, a plataforma de negociação também esteja disponível noutros dispositivos, como o telemóvel ou tablet com conexão permanente à Internet. O intuito será dar as condições necessárias ao utilizador para confortavelmente gerir o seu portfólio.

Conclusão

Ao escolher a melhor plataforma de negociação, é fundamental ter em conta os parâmetros que analisámos. No entanto, deve, antes de mais, considerar as suas próprias preferências, gostos e expectativas em relação ao produto. O conforto do utilizador é um fator essencial. Afinal, a plataforma é apenas uma ferramenta, mas uma ferramenta capaz de oferecer uma vantagem significativa para o seu sucesso enquanto trader.