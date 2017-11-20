Saiba como funcionam e como ler os padrões de preços Double tops e bottoms.

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Double tops e bottoms são um dos padrões de preços mais frequentemente usados.

e são um dos padrões de preços mais frequentemente usados. Constituem padrões de reversão dos preços, que indicam a possibilidade de reversão da tendência.

Podem ser aplicados em todas as janelas temporais e a todos os activos de mercado. Double Top (“Máximos duplos”) O padrão de preços double top também é conhecido por padrão “M” devido à sua forma. É composto de dois máximos, sendo o segundo geralmente inferior ao primeiro. Um “M” perfeito é composto por dois máximos situados exactamente no mesmo nível, mas como os mercados não são perfeitos é portanto raro encontrar este padrão perfeito. Este padrão forma-se quando o mercado se desloca para formar um primeiro máximo local, após o qual se inicia um movimento de correcção e posterior formação de um segundo máximo. O mínimo que se estabelece entre ambos os máximos constitui um nível de suporte relevante. Quando o nível de suporte é quebrado pelo mercado, é então gerado um sinal de venda que implica uma elevada probabilidade da perda de valor do mercado. A quebra do nível de suporte define o nível de entrada para o trader. O que é interessante acerca do padrão de preços double top é que este, em contraste com muitas outras ferramentas de análise técnica, define também um alvo. Após a quebra do nível de suporte, o mercado deverá cair, num deslocamento igual à distância observada entre o primeiro máximo e o mínimo situado entre os dois máximos (assinalada com um “X” na imagem acima). Double Bottom (“Mínimos duplos”) O padrão de preços double bottom é também conhecido por padrão “W”, devido à sua forma. É constituído por dois mínimos sendo o segundo geralmente superior ao primeiro. Este padrão forma-se quando o mercado se desloca para formar um primeiro mínimo, após o qual se inicia um movimento de correcção e posterior formação de um segundo mínimo. O máximo local que se estabelece entre ambos os mínimos constitui um nível de suporte relevante. Quando o nível de suporte é quebrado pelo mercado, é então gerado um sinal de compra que implica uma elevada probabilidade do aumento do valor do mercado. A quebra do nível de resistência define o nível de entrada para o trader. Tal como no caso do double top, o padrão de preços double bottom também define um alvo potencial. Após a quebra do nível de resistência, o mercado deverá subir, num deslocamento igual à distância observada entre o primeiro mínimo e o máximo local situado entre os dois mínimos (assinalada com um “X” na imagem acima). Quando negociar com base na análise técnica, deverá sempre ter em mente que a gestão de risco é um factor fundamental para alcançar o sucesso no mercado.

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Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.