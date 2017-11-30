Entrar e sair em fases

A dimensão da posição e a saber quando a aumentar podem ser ferramentas valiosas para a gestão de risco de um trader, uma vez que tem a oportunidade de aumentar a dimensão da sua negociação à medida que a posição se move a favor do trader. Entrar em fases é uma estratégia que, como o nome indica, consiste em ir entrando numa negociação por fases, em vez de abrir a posição toda de uma vez. Mas o que significa isto, exatamente?

Nesta aula, vai aprender:

Como entrar em fases o pode ajudar a minimizar o risco e a maximizar lucros potenciais

Como sair em fases o pode ajudar a beneficiar de negociações lucrativas

Os prós e contras de ambas as estratégias

O que é entrar em fases (scaling in)?

A dimensão da posição e a saber quando a aumentar podem ser ferramentas valiosas para a gestão de risco de um trader, uma vez que tem a oportunidade de aumentar a dimensão da sua negociação à medida que a posição se move a favor do trader. Entrar em fases é uma estratégia que, como o nome indica, consiste em ir entrando numa negociação por fases, em vez de abrir a posição toda de uma vez. Mas o que significa isto, exatamente?

Imaginemos que quer abrir 10 lotes no par EUR/USD. No entanto, quer minimizar o seu risco. Um método que poderá aplicar é começar por abrir uma posição de dois lotes, e adicionar mais à medida que o par se move em linha com a sua expectativa. É por isso que se chama “entrar em fases”.

Há duas principais razões para os traders decidirem abrir posições apenas com uma parte do capital. A primeira de todas é que fazê-lo reduz o risco total de uma negociação. Ao entrar em fases, apenas está a comprometer uma parte do capital na abertura de uma posição longa ou curta. Fazê-lo faz com que arrisque perder muito menos dinheiro se o mercado se virar contra si logo de início. Em segundo lugar, entrar em fases permite que escolha o melhor ponto de entrada para a sua negociação. É muito provável que a sua análise da atual situação do mercado esteja correta, mas que não tenha escolhido o nível mais adequado para entrar na posição. O processo de entrar em fases dá-lhe tempo para reconsiderar o nível de entrada e de avaliar a situação. Mesmo que tenha deixado escapar o melhor ponto de entrada, não se preocupe – entrar em fases pode ajudá-lo a gerir esta situação.

Mas entrar em fases também tem desvantagens. O ponto mais fraco desta estratégia é que pode levar a um aumento da exposição geral ao risco, o que pode ter um impacto negativo na sua conta. Isto pode acontecer se os preços reverterem e não tiver usado ordens de stop loss. Uma inversão súbita do preço pode ser difícil de lidar, porque à medida que a sua posição cresce, basta um pequeno movimento para que o seu lucro ou prejuízo se alterem mais rapidamente. Para além disso, entrar em fases pode levar a que abra uma negociação perto do fim da atual tendência. Se uma tendência já estiver estabelecida há algum tempo, quanto mais tarde aderir à tendência, maior é o risco de o preço inverter. É por isso que é necessária uma prudente gestão de posição quando se utiliza esta estratégia.

Agora que sabe as vantagens e desvantagens de entrar em fases, vejamos como funciona na prática. Vamos olhar para o gráfico diário do Ouro e imaginar que decide vender dois lotes a 1450 (A). Depois, o mercado moveu-se na direção esperada e, por isso, decide adicionar essa correção à sua posição (B). Depois, como o movimento descendente se fortaleceu, adicionou a terceira parte da negociação (C e D). A exposição inicial foi de dois lotes, mas acabou por ser quatro vezes maior.

Isso significa que adicionou risco, mas que ganhou um lucro sólido da parte inicial da sua posição. O que pode acontecer de seguida? Bem, poderia perder a negociação e trancar o lucro. Mas vamos assumir que analisou a negociação e que vale a pena adicionar outra posição (E). Como pode ver, o mercado reverteu e recuperou perto de 1400. Isso significa que não só 4 das suas 5 negociações ficaram submersas, como o seu prejuízo pode ser maior do que esperava devido à sua maior exposição. É por isso que vale a pena usar ordens de stop loss para defender o seu lucro ou para fechar parte da posição caso haja um bom lucro. Isto leva também à outra estratégia: sair em fases.

O que é sair em fases?

Como provavelmente já adivinhou, sair em fases é o processo oposto a entrar por fases. Isso significa que nesta estratégia estará a encerrar uma parte da posição, caso o mercado se mova em linha com as suas espectativas. Sair em fases da sua posição é outra forma de os traders poderem ter maior controlo sobre as suas negociações. É também uma ferramenta importante de gestão prudente do dinheiro.

Mas porquê sair em fases? Esta estratégia é usada para atingir objetivos semelhantes aos de entrar em fases – reduzir o risco, trancar os lucros, limitar as perdas. Fechar parte da sua posição significa que está a trancar algum lucro, mas a deixar uma parte em aberto para beneficiar se o preço se o preço se continuar a mover na direção que pretendia. É claro que um aspeto negativo é que se a tendência continuar, o seu lucro é limitado já que apenas parte da negociação inicial se mantém ativa. Isto pode perturbar alguns traders, mas na verdade nem é assim tão mau – a sua conta mantém a possibilidade de lucrar, o que significa que a sua análise funcionou.

Vejamos o gráfico abaixo. Imagine que foi aberta uma posição curta nos 1650 (A). Uns dias depois, surge um rápido declínio que fez com que esta negociação fosse lucrativa, por isso decidiu fechar parte da posição nos 1300 (B). Depois, ocorreu outra onda de vendas, mas mais calma que a primeira. Ainda assim, fechou outra parte da negociação apenas para trancar o lucro caso o mercado altere a direção (C). Uma estabilização do mercado e a baixa volatilidade forçaram-no a encerrar a restante parte da negociação umas semanas mais tarde (D). Como pode ver, uma boa parte do lucro ficou trancada à medida que a negociação se movia.

No entanto, pode ficar um pouco irritado por a restante parte não ter sido fechada três trimestres depois, mas há outro lado da moeda. Não sabia se o mercado ia subir ou descer. Podia ter encerrado a posição mais abaixo (E), mas também podia ter fechado mais acima (F). Ainda assim, por ter saído em fases, conseguiu não só ficar com um lucro sólido depois do movimento inicial, mas também lucrou com a continuação da tendência descendente. É assim que a estratégia funciona, e é por isso que é uma abordagem muito popular à gestão do risco e da posição.

Uma abordagem diferente à gestão do dinheiro

Entrar e sair em fases é uma abordagem diferente à gestão monetária. Como mostrámos neste artigo, sair em fases faz com que possa beneficiar da continuação da tendência enquanto garante parte do seu lucro. Ao mesmo tempo, entrar em fases dá-lhe a oportunidade de entrar no mercado num melhor nível, mas também reduz o risco inicial da sua negociação.