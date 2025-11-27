Tempo estimado de leitura: 14 minuto(s)

Neste artigo da XTB, explicamos por que razão este metal precioso mantém o seu estatuto em tempos de crise, como pode ser integrado numa carteira diversificada e quais as perspetivas para 2025. Uma leitura essencial para quem quer investir, poupar e negociar com mais confiança e informação.

Num contexto de incerteza económica e volatilidade global, investir em ouro continua a ser uma das estratégias mais valorizadas por quem procura estabilidade.

Porque o ouro é considerado um ativo de refúgio

O ouro é considerado um ativo de refúgio há vários séculos.

Em tempos de incerteza económica, como recessões ou crises financeiras, este metal precioso continua a ser visto como uma forma segura de preservar o valor.

Tal deve-se a uma série de razões, entre as quais se destacam:

1. Estabilidade do valor

O ouro é um ativo tangível que não pode ser manipulado da mesma forma que as moedas fiduciárias. Mesmo quando as economias enfrentam uma inflação ou desvalorização, o ouro tende a manter o seu valor ou até a valorizar.

2. Proteção contra a inflação

Nos ciclos de inflação, as moedas podem perder o seu poder de compra, enquanto o ouro, historicamente, tem funcionado como uma proteção contra essa perda. Em tempos de alta inflação, os investidores procuram o ouro como forma de preservarem o seu património.

3. Aversão ao risco

Em períodos de incerteza financeira, o ouro é encarado como uma alternativa aos investimentos mais arriscados, como as ações ou os títulos.

Os investidores mais conservadores procuram a segurança e a estabilidade que o ouro proporciona, o que o torna um investimento extremamente popular em tempos de crise.

Neste contexto, investir em ouro é uma forma de garantir que o valor dos ativos pessoais permanece protegido, mesmo em situações adversas.

A sua liquidez também é um fator determinante, pois o ouro pode ser facilmente convertido em dinheiro, sem grandes flutuações de preço, mesmo em momentos de instabilidade económica.

O comportamento do ouro em momentos de crise

O ouro tem demonstrado um comportamento único em momentos de crise económica e instabilidade financeira.

Quando o mercado acionista sofre quedas, os investidores frequentemente recorrem ao ouro como uma resposta estratégica para proteger o seu património.

1. Reflexo da instabilidade global

Em momentos de tensões geopolíticas ou guerras, o ouro tende a valorizar. Por este motivo, os investidores procuram segurança em ativos físicos, e o ouro, como ativo de refúgio, revela-se uma forma segura de evitar perdas associadas a outros ativos volúveis.

Por exemplo, durante a crise financeira de 2008, o preço do ouro subiu substancialmente, uma vez que os investidores procuraram proteção contra o risco sistémico.

2. Perda de confiança nas moedas fiduciárias

Durante uma crise, a confiança nas moedas pode diminuir, principalmente quando os bancos centrais adotam medidas como a redução das taxas de juro ou a impressão de dinheiro.

Estas estratégias podem levar à desvalorização das moedas, o que torna o ouro uma alternativa segura. O seu valor é intrínseco e não depende da política monetária de um país, o que o torna uma reserva de valor confiável.

3. Cenário de inflação e aumento de preços

Embora o poder de compra das pessoas diminua durante os períodos de alta inflação, o ouro tende a manter o seu valor, funcionando como um escudo contra o aumento dos preços.

Por conseguinte, nos tempos de crise inflacionária, a procura por ouro como ativo de refúgio aumenta, impulsionando o preço do metal precioso.

4. Resiliência durante crises financeiras e políticas

O ouro tende a demonstrar resiliência perante crises financeiras e políticas. Enquanto os mercados de ações podem sofrer quedas abruptas, o ouro tem a capacidade de se valorizar, atuando como uma forma de diversificação de portefólio em períodos de grande volatilidade.

Em suma, o comportamento do ouro em momentos de crise reforça a sua posição como um dos ativos mais seguros para investidores que procuram estabilidade em tempos difíceis. Ao incluir o ouro como parte da sua estratégia de investimento, o investidor consegue proteger o seu portefólio, ao mesmo tempo que aproveita o potencial de valorização do metal precioso durante as crises globais.

Como investir em ouro: físico, ETFs e CFDs

Existem várias formas de investir em ouro, cada uma com características e vantagens próprias, dependendo do perfil do investidor e dos seus objetivos financeiros.

1. Investir em ouro físico

O ouro físico é provavelmente a forma mais tradicional de investir neste metal precioso. Os investidores compram lingotes de ouro, moedas ou até joias para guardá-los como ativos tangíveis.

Vantagens

O principal benefício do ouro físico é a sua natureza tangível. Muitos investidores sentem-se mais seguros por possuírem algo concreto, especialmente em tempos de crise.

Mais ainda, o ouro físico não depende de plataformas digitais nem de brokers, o que confere uma sensação adicional de segurança.

Desvantagens

No entanto, o ouro físico exige armazenamento seguro, o que pode gerar custos adicionais com cofres ou segurança.

Além disso, a compra e a venda de ouro físico podem ser menos líquidas comparativamente aos outros instrumentos de investimento.

2. Investir em ETFs de ouro

Os ETFs (Exchange-Traded Funds) de ouro são fundos de investimento que permitem aos investidores comprar ações de um fundo que replica o preço do ouro.

Embora não possuam o metal fisicamente, os investidores podem expor-se ao valor do ouro de forma mais prática e com menores custos.

Vantagens

Os ETFs de ouro oferecem uma forma simples e acessível de investir no mesmo, sem as complicações de armazenar o metal físico.

Além do mais, são altamente líquidos, o que permite comprar e vender facilmente durante o horário de mercado.

Desvantagens

Embora os ETFs de ouro permitam uma exposição ao preço do ouro, os investidores não detêm a propriedade do metal físico, o que pode ser uma desvantagem para quem procura proteger-se em tempos de crise.

3. Investir em CFDs de ouro

Os CFDs (Contratos por Diferença) de ouro são instrumentos financeiros que permitem aos investidores especular sobre as variações do preço do ouro, sem que seja necessário ter a posse física do ativo.

Com os CFDs, os investidores podem tanto comprar como vender o ouro, aproveitando os movimentos de alta e de baixa.

Vantagens

Uma das principais vantagens dos CFDs de ouro é a flexibilidade que oferecem. Isto significa que os investidores podem entrar ou sair do mercado rapidamente e especular sobre as flutuações diárias do preço do ouro.

Além disso, os CFDs permitem negociar com alavancagem, o que pode amplificar os lucros, mas também os riscos.

Desvantagens

A negociação de CFDs de ouro pode ser arriscada devido à sua natureza altamente especulativa.

Mais ainda, o uso de alavancagem pode aumentar tanto os lucros como as perdas, pelo que é importante que o investidor esteja plenamente consciente dos riscos significativos envolvidos neste tipo de investimento.

Vantagens e desvantagens do ouro face a outros ativos

Em comparação com outros instrumentos financeiros, o ouro possui características muito próprias que o tornam atrativo em determinados contextos, especialmente em momentos de incerteza económica. No entanto, como qualquer ativo, também apresenta limitações.

Analisar as suas vantagens e desvantagens face a ações, obrigações ou até criptomoedas ajuda a decidir quando e como investir em ouro.

Vantagens do ouro como investimento

1. Ativo de refúgio em tempos de crise

O ouro, como ativo de refúgio, é valorizado pelos investidores em momentos de instabilidade, funcionando como uma proteção contra a volatilidade dos mercados e a desvalorização de moedas fiduciárias.

2. Resistência à inflação

O ouro e a inflação têm uma relação histórica: quando os preços sobem e o poder de compra das moedas diminui, o ouro tende a manter (ou até a aumentar) o seu valor, servindo de proteção contra a erosão monetária.

3. Liquidez global

O ouro é negociado em mercados internacionais com elevada liquidez. Isto significa que pode ser facilmente convertido em dinheiro a qualquer momento, algo que nem sempre é possível com ativos como imóveis ou ações de empresas menos conhecidas.

4. Diversificação de portefólio

Incluir ouro como diversificação de portefólio permite reduzir o risco global de uma carteira de investimentos.

O ouro, por norma, não se correlaciona diretamente com ações ou obrigações, o que ajuda a equilibrar perdas noutras áreas.

Desvantagens do ouro como investimento

1. Ausência de rendimento passivo

Ao contrário das ações (que podem pagar dividendos) ou das obrigações (que geram juros), o ouro não gera qualquer rendimento por si só.

O retorno depende exclusivamente da valorização do ativo.

2. Armazenamento e segurança (no caso do ouro físico)

Investir em metais preciosos, como o ouro físico, implica custos de armazenamento, segurança e transporte.

Estas questões não afetam ativos puramente digitais ou financeiros, como ETFs ou ações.

3. Volatilidade a curto prazo

Apesar de ser considerado seguro, o ouro pode apresentar flutuações significativas a curto prazo, especialmente quando é influenciado por políticas monetárias, geopolítica ou alterações na procura industrial e de joalharia.

4. Risco cambial

Para os investidores em Portugal, a cotação do ouro é geralmente apresentada em dólares, o que significa que o retorno pode ser afetado pela variação do câmbio EUR/USD, o que representa um risco adicional.

Em resumo, o ouro é uma escolha sensata em contextos de incerteza ou quando o objetivo é preservar capital. No entanto, investir em ouro deve ser uma decisão estratégica e informada, tendo em conta os prós e contras em relação a outros ativos disponíveis.

Estratégias para incluir ouro no seu portefólio

Integrar ouro numa carteira de investimentos pode ser uma decisão estratégica para quem procura diversificação, proteção contra riscos e maior resiliência em períodos de crise.

Mas como fazê-lo de forma eficaz e ajustada ao seu perfil de risco?

De seguida, apresentamos algumas estratégias práticas para incluir ouro no seu portefólio, ajustadas a diferentes níveis de exposição e tipos de instrumentos:

1. Alocação estratégica com base no ciclo económico

Uma abordagem comum entre investidores experientes consiste em ajustar a exposição ao ouro conforme o ciclo económico:

Em fases de expansão e otimismo nos mercados, a exposição ao ouro pode ser mais reduzida;

Em fases de recessão, crise ou inflação elevada, o ouro assume um papel mais relevante como ativo de refúgio.

É aqui que o ouro pode ajudar a mitigar perdas e proteger o valor global do portefólio.

2. Percentagem recomendada: entre 5% e 15% da carteira

Diversos analistas financeiros recomendam que entre 5% e 15% do portefólio sejam alocados a metais preciosos, como o ouro. Esta percentagem pode variar consoante:

O perfil de risco do investidor;

A situação macroeconómica;

A exposição já existente a ativos voláteis (ações, criptomoedas, etc.).

3. Combinar diferentes formas de exposição ao ouro

É possível combinar ouro físico, ETFs e CFDs de ouro, conforme os objetivos do investidor:

O ouro físico pode representar a base mais estável e conservadora;

Os ETFs permitem exposição passiva e de baixo custo ao mercado do ouro;

Os CFDs oferecem maior agilidade e a possibilidade de trading ativo, especialmente para quem pretende explorar o preço do ouro hoje, com movimentos de curto prazo.

Esta combinação oferece equilíbrio entre segurança e flexibilidade.

4. Hedging: usar o ouro como proteção contra riscos específicos

O investimento em ouro também pode ser utilizado como estratégia de cobertura (hedging) contra eventos inesperados:

Inflação elevada;

Crises geopolíticas;

Desvalorizações cambiais;

Correções fortes em ações ou obrigações.

Neste sentido, o ouro atua como uma espécie de seguro, não necessariamente para gerar retorno elevado, mas para amortecer perdas noutras áreas.

5. Atenção ao momento de entrada

Embora o ouro tenda a valorizar em contextos de crise, é fundamental evitar decisões precipitadas.

Tal como qualquer outro ativo, o ouro também sofre correções e pode não ser a melhor entrada quando o preço sobe demasiado em pouco tempo.

Ferramentas como a xStation 5 da XTB permitem acompanhar em tempo real a cotação do ouro, aplicar indicadores técnicos e definir alertas personalizados, ajudando o investidor a encontrar pontos de entrada mais informados.

Em suma, investir em metais preciosos, como o ouro, exige planeamento. A chave está em encaixar o ouro numa estratégia a longo prazo (aproveitando as suas qualidades únicas sem descurar os riscos) e, com a ajuda das ferramentas certas, como as que a XTB disponibiliza, a integração torna-se mais eficaz e ajustada às necessidades individuais.

Previsões e perspetivas para o mercado do ouro em 2025

Com um cenário global ainda marcado por incerteza económica, inflação persistente e tensões geopolíticas em várias regiões, o ouro deverá manter um papel central nos mercados financeiros ao longo de 2025.

Mas o que esperar realmente e como pode posicionar-se um investidor perante estas tendências?

Tendências do ouro em 2025: fatores de influência

As tendências do ouro em 2025 dependerão de um conjunto de variáveis interligadas. Eis os principais fatores a acompanhar:

1. Política monetária dos bancos centrais

A política da Reserva Federal (Fed) e do Banco Central Europeu (BCE) será decisiva.

Caso as taxas de juro permaneçam elevadas, o custo de oportunidade de manter ouro (que não rende juros) poderá travar a sua valorização. Contudo, qualquer sinal de cortes nas taxas poderá impulsionar a procura pelo metal.

2. Inflação estrutural ou temporária?

Se a inflação continuar elevada ou voltar a subir, cenário que muitos analistas não descartam, o ouro deverá beneficiar, reforçando a sua função de proteção contra a inflação.

3. Geopolítica e mercados emergentes

Conflitos armados, eleições polarizadas e instabilidade em países-chave poderão aumentar a procura por ouro como ativo de refúgio, tanto por parte de investidores individuais como de bancos centrais, especialmente nos mercados emergentes.

4. Procura dos bancos centrais

Em 2023 e 2024, os bancos centrais figuraram entre os maiores compradores mundiais de ouro.

Se esta tendência se mantiver, o que é provável, face à crescente “desdolarização” de reservas, poderemos assistir a uma pressão contínua na cotação do ouro.

Projeções para a cotação do ouro

Embora previsões exatas sejam sempre condicionadas, alguns analistas já apontam para uma cotação do ouro a rondar ou mesmo a superar os 2300 USD por onça troy durante 2025, caso se confirmem:

Cortes nas taxas de juro nos EUA;

Novos episódios de instabilidade geopolítica;

Continuação do investimento dos bancos centrais.

Nota importante: todas as previsões devem ser interpretadas com prudência, uma vez que não constituem um indicador fiável de resultados futuros.

Oportunidades com CFDs e plataformas como a XTB

Seja para aproveitar as tendências a longo prazo ou para realizar um trading mais tático, instrumentos como os CFDs de ouro permitem atuar sobre estas movimentações com maior flexibilidade, inclusive em momentos de alta volatilidade.

Com a xStation 5, os investidores podem:

Acompanhar o preço do ouro hoje, em tempo real;

Aplicar análises técnicas e fundamentais;

Simular cenários de subida ou descida da cotação.

Em síntese, 2025 poderá ser um ano-chave para o mercado do ouro, sobretudo se os sinais de desaceleração económica global se intensificarem.

Com as ferramentas certas e uma estratégia bem definida, os investidores poderão beneficiar da evolução deste ativo milenar, seja para protegerem o capital ou explorarem oportunidades de valorização.

Conclusão: estabilidade e segurança num ativo intemporal

Ao longo da história, o ouro tem vindo a afirmar-se como um símbolo de estabilidade, valor e confiança.

Em contextos de turbulência, como crises económicas, choques inflacionistas ou conflitos geopolíticos, o ouro continua a ser um dos poucos ativos capazes de oferecer proteção real ao investidor.

A sua capacidade de resistir à volatilidade dos mercados, aliada à sua procura constante por parte de investidores, bancos centrais e governos, continua a justificar o seu estatuto como ativo de refúgio.

Seja em formato físico, por meio de ETFs, ou negociado em CFDs de ouro, este metal precioso oferece soluções adaptáveis a diferentes perfis de risco e estratégias de investimento.

No entanto, como vimos ao longo deste artigo, investir em ouro não é uma fórmula mágica. Envolve decisões conscientes, análise dos riscos e compreensão do papel que este metal deve desempenhar numa carteira bem estruturada.

A chave está em usá-lo como complemento estratégico, e não como substituto de uma estratégia diversificada.

Na XTB, acreditamos que o sucesso financeiro passa por saber investir, poupar e negociar de forma informada. Com ferramentas como a xStation 5, tem à sua disposição tudo de que precisa para acompanhar a cotação do ouro, analisar tendências e tomar decisões baseadas em dados.

Em tempos de incerteza, poucos ativos preservam tanta relevância como o ouro, e tudo aponta para que, em 2025, continue a desempenhar um papel central nas estratégias de proteção e valorização de património.