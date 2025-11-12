Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Se está a dar os primeiros passos no mundo dos investimentos ou pretende aprofundar os seus conhecimentos, compreender a diferença entre stocks e CFD’s é fundamental para construir uma estratégia sólida e bem informada.
Embora sejam utilizados por investidores em todo o mundo, funcionam de maneiras distintas e cumprem objetivos diferentes.
Na XTB, pode investir, poupar e negociar tanto em ações reais como em CFDs, com acesso a uma plataforma profissional e intuitiva, desenvolvida para satisfazer as necessidades de investidores iniciantes e experientes.
Neste guia, abordamos as principais diferenças entre estas modalidades, analisamos os seus custos, implicações fiscais e potencial de retorno, e explicamos quando poderá fazer mais sentido investir em ações ou optar pelo trading de CFD’s, com base numa visão informada e estratégica.
A essência dos mercados: o que distingue ações de CFD’s
Apesar de muitas vezes serem utilizados para aceder aos mesmos mercados, a diferença entre ações e CFD’s é profunda, tanto ao nível da estrutura como do propósito de cada instrumento.
Quando adquire uma ação (stock, em inglês) de uma empresa cotada, está a comprar uma fração do capital dessa empresa, tornando-se assim, acionista. Esta posição dá-lhe acesso a certos direitos, como o eventual recebimento de dividendos ou a participação em assembleias gerais.
As ações são, por natureza, investimentos a longo prazo, geralmente utilizados por quem pretende poupar e acumular valor ao longo do tempo, com base no desempenho das empresas.
Já os CFD’s (Contratos por Diferença) são instrumentos financeiros derivados.
Em vez de comprar o ativo subjacente, como uma ação, o investidor celebra um contrato com o broker, especulando sobre a variação de preço desse ativo, tanto em movimentos de subida como de descida. Isto significa que não há qualquer posse real do ativo.
Esta estrutura permite uma entrada mais acessível nos mercados e oferece ferramentas, como a alavancagem financeira, que ampliam tanto o potencial de lucro quanto o risco de perda.
Por essa razão, os CFD’s são frequentemente utilizados em estratégias a curto prazo, com base em análise técnica e movimentos de mercado de alta frequência.
Em resumo:
Ações: representam propriedade real e são ideais para investir em empresas a longo prazo;
CFD’s: permitem negociar com base na variação de preços, com flexibilidade para atuar em diferentes mercados e prazos, porém exigem uma gestão de risco rigorosa.
A XTB disponibiliza ambos os instrumentos, permitindo-lhe diversificar o seu portefólio de acordo com os seus objetivos, sem necessidade de recorrer a múltiplas plataformas.
Como funcionam as ações na XTB e o investimento direto em empresas
Na XTB, é possível investir diretamente em ações de empresas cotadas nas principais bolsas mundiais, como a NASDAQ, a Euronext e a Deutsche Börse, através de uma plataforma intuitiva que combina simplicidade e funcionalidades avançadas.
Ao adquirir uma ação na XTB, torna-se proprietário efetivo de uma parte dessa empresa, o que significa que poderá beneficiar de:
Valorização da ação ao longo do tempo (ganhos de capital);
Pagamento de dividendos, quando aplicável;
Exposição direta ao desempenho da empresa e à sua estratégia de crescimento;
Potencial para uma estratégia a longo prazo, alinhada com objetivos, tais como, a poupança para o futuro ou a constituição de um portfólio sólido e diversificado.
Além disso, na XTB, não são cobradas comissões para negociar ações reais até atingir um volume de 100.000 € por mês, o que representa uma poupança significativa para investidores particulares.
Esta política torna o acesso ao mercado mais democrático, permitindo investir em ações com montantes baixos, sem comprometer o potencial de retorno a longo prazo.
Outro aspeto relevante é que, ao contrário de outros brokers, a XTB não cobra taxas de custódia sobre estas posições, podendo manter assim, os seus investimentos ativos pelo tempo que desejar, sem custos adicionais.
A plataforma também oferece uma secção dedicada à análise fundamental, com dados financeiros atualizados, rácios de avaliação, resultados trimestrais e outras informações úteis para tomar decisões informadas.
Exemplo prático: ao investir diretamente em empresas do S&P 500 (como a Apple, a Microsoft ou a Meta), está a acompanhar o desempenho real dessas empresas, tornando-se um investidor de capital e não apenas um especulador.
Na XTB, investir em ações reais é, portanto, uma solução robusta para quem valoriza a simplicidade, o controlo e a exposição direta aos mercados globais, com todas as vantagens que isso implica.
Trading de CFD’s: oportunidades e riscos ampliados pela alavancagem
O trading de CFDs oferece uma abordagem mais dinâmica e flexível à negociação nos mercados financeiros.
Ao contrário das ações reais, os CFD’s permitem especular sobre a variação do preço de um ativo subjacente, sem necessidade de adquirir o mesmo. Isto aplica-se a uma vasta gama de mercados, como ações, índices, matérias-primas, pares cambiais e até criptomoedas, todos disponíveis na XTB.
Outra das principais vantagens dos CFD’s é a alavancagem financeira. Graças a esta, o investidor pode controlar uma posição superior ao capital efetivamente disponível.
Por exemplo, com um rácio de alavancagem de 1:5, é possível abrir uma posição de 5000 € com apenas 1000 € de margem. Esta característica multiplica o potencial de lucro, mas também aumenta significativamente o risco de perda.
Além disso, oferece uma conta demo gratuita, na qual é possível praticar estratégias sem arriscar capital real.
Em suma, os CFD’s são instrumentos adequados para investidores com maior tolerância ao risco e conhecimento técnico, pelo que a sua utilização deve estar sempre associada a uma estratégia de gestão de risco bem definida.
Diferenças práticas em termos de propriedade, dividendos e custos
Além das distinções estruturais entre ações reais e CFDs, há também diferenças práticas que impactam diretamente a forma como cada instrumento é utilizado.
Questões como a propriedade do ativo, o direito a dividendos e os custos operacionais são fundamentais para definir a estratégia mais adequada ao seu perfil de investidor.
Propriedade do ativo
Quando adquire uma ação real através da XTB, torna-se proprietário legítimo de uma parte da empresa, o que significa que o seu nome, enquanto investidor, fica registado como acionista com todos os direitos associados: voto em assembleias, recebimento de dividendos, entre outros;
Com os CFD’s, não há posse real do ativo subjacente, uma vez que está apenas a negociar a variação do seu preço num contrato celebrado com o broker. Não se torna acionista, e nem detém qualquer direito de propriedade.
Dividendos
No caso das ações reais, sempre que a empresa distribui dividendos, o investidor tem direito ao valor total correspondente à sua posição (deduzido de impostos, conforme a legislação em vigor);
No caso dos CFDs sobre ações, o investidor não recebe dividendos reais, mas poderá receber um ajuste positivo ou negativo na sua conta:
Se estiver com uma posição longa (compra), poderá receber um ajuste equivalente ao dividendo bruto;
Se estiver com uma posição curta (venda), esse valor poderá ser descontado da sua conta como custo.
Custos e comissões
Ações reais na XTB
Sem comissões até 100.000 € de volume mensal;
Sem taxa de custódia, mesmo que mantenha as posições durante vários anos;
Taxa de conversão cambial de 0,5% aplicável, caso negoceie ações cotadas noutra moeda (ex.: USD, GBP).
CFD’s na XTB
Sem comissões de transação em CFD’s sobre ações e ETF’s – o custo está incluído num markup de 0,30% no preço do instrumento;
Spreads variáveis, definidos pela liquidez do ativo, pela volatilidade e pelo horário de negociação;
Aplicação de swaps diários (custos de financiamento overnight) em posições mantidas de um dia para o outro;
Sem taxa de custódia, embora posições longas mantidas por muito tempo possam acumular custos significativos devido a swaps e spreads.
Em suma, a escolha entre ações e CFD’s deve considerar não só o potencial de valorização, mas também estas variáveis práticas.
Enquanto as ações são ideais para estratégias a longo prazo com foco na propriedade e no rendimento passivo, os CFD’s são mais apropriados para operações táticas e especulativas, desde que acompanhadas por uma boa gestão de risco no trading.
Como a gestão de risco define o sucesso no trading de CFD’s
Ao contrário do investimento em ações reais, em que as variações de preço tendem a ocorrer de forma mais gradual e previsível, o trading de CFD’s expõe o investidor a movimentos mais rápidos e, por vezes, mais voláteis.
É precisamente por isso que a gestão de risco desempenha um papel central no sucesso de qualquer estratégia com CFD’s.
A possibilidade de utilizar alavancagem financeira amplia o potencial de lucro, mas também multiplica as perdas. Um pequeno movimento desfavorável no mercado pode consumir uma parte significativa da margem disponível, se não forem utilizados mecanismos de controlo de risco adequados.
Ferramentas essenciais de gestão de risco na XTB
Stop Loss e Take Profit: permitem definir automaticamente o ponto de saída de uma posição, quer para limitar perdas, quer para garantir ganhos;
Calendário económico e alertas de volatilidade: disponíveis na plataforma xStation 5, ajudam a antecipar movimentos bruscos do mercado.
Além das ferramentas técnicas, o mais importante é a disciplina emocional. Evitar decisões impulsivas, respeitar os limites previamente definidos e ter uma estratégia clara, são fatores que distinguem um trader bem-sucedido de um que perde o controlo da sua conta.
Estratégias híbridas: combinar ações na XTB, Forex na XTB e ouro
Uma das grandes vantagens de operar com a XTB é a possibilidade de construir estratégias híbridas que combinam diferentes tipos de ativos, como ações reais, CFD’s sobre pares de divisas (Forex) e matérias-primas como o ouro, tudo a partir da mesma plataforma.
Esta abordagem permite ao investidor tirar partido das características únicas de cada instrumento, adaptando-se a diferentes contextos de mercado e objetivos pessoais, enquanto reforça a diversificação do portfólio.
Exemplo de uma estratégia híbrida
Ações reais para longo prazo: um investidor pode optar por investir em ações na XTB de empresas estáveis e com bom histórico de dividendos, como a Apple ou a Nestlé, para usufruir de crescimento sustentado e rendimento passivo;
Forex para curto prazo e eventos macroeconómicos: ao mesmo tempo, pode recorrer ao trading de CFD’s sobre pares de divisas, como o EUR/USD (euro/dólar americano) ou o GBP/JPY (libra esterlina/yen japonês), para aproveitar movimentos rápidos, provocados por anúncios de política monetária ou por dados económicos. O mercado cambial está aberto 24h por dia, cinco dias por semana, o que facilita uma gestão ativa da liquidez;
Gestão dinâmica do risco: a combinação de ativos voláteis com outros mais estáveis permite equilibrar o portfólio;
Maior exposição a diferentes ciclos de mercado, aproveitando oportunidades em várias geografias e setores;
Flexibilidade na alocação de capital, ajustando posições consoante a evolução dos mercados ou o perfil de risco do investidor;
A possibilidade de utilizar a análise técnica e a análise fundamental em todos os instrumentos, reforçando a coerência estratégica.
Com a XTB, é possível monitorizar todas as suas posições em tempo real através da plataforma xStation 5, bem como aceder a gráficos, relatórios e ferramentas analíticas, tudo numa única conta.
Aplicar as análises técnica e fundamental aos dois instrumentos
Tanto no investimento em ações reais como no trading de CFD’s, a capacidade de tomar decisões informadas depende, em grande parte, da aplicação correta de duas abordagens complementares: a análise fundamental e a análise técnica.
Análise fundamental: ideal para ações reais
A análise fundamental procura avaliar o valor intrínseco de uma empresa com base em dados macroeconómicos, financeiros e estratégicos. Esta abordagem é especialmente relevante para quem pretende investir em ações com foco no longo prazo.
Ao analisar uma ação, o investidor deve considerar:
Criar alertas personalizados com base em critérios técnicos;
Observar o comportamento dos preços em vários intervalos temporais, do gráfico de 1 minuto ao mensal.
Esta análise é particularmente eficaz no Forex, nos índices e nas matérias-primas, mas também pode complementar decisões sobre CFD’s de ações, reforçando os pontos de entrada e saída.
Análise combinada: o melhor dos dois mundos
Os investidores experientes muitas vezes optam por combinar ambas as análises:
Utilizam a análise fundamental para escolherem o ativo (ex.: ação de uma empresa sólida ou commodity com fundamentos fortes);
E a análise técnica para determinarem o momento ideal para entrarem ou saírem da posição.
Esta abordagem é recomendada para qualquer investidor que queira maximizar a eficiência da sua estratégia, seja a negociar CFD’s com alavancagem financeira ou a investir em ações na XTB com foco na valorização a longo prazo.
Quando optar por ações ou por CFDs
A escolha entre ações reais e CFD’s depende de diversos fatores, como o perfil do investidor, o horizonte temporal da estratégia, a tolerância ao risco e os objetivos financeiros.
Não se trata de escolher o "melhor instrumento", mas sim o mais adequado ao contexto e à finalidade de cada operação.
Quando optar por ações reais
Investir em ações é geralmente mais indicado quando:
O objetivo é o longo prazo, como a construção de um portfólio para poupança, reforma ou valorização sustentada;
Pretende beneficiar de dividendos regulares e tornar-se acionista de empresas sólidas;
Valoriza a propriedade do ativo, com exposição direta ao desempenho da empresa;
Prefere uma abordagem mais passiva, com menos exposição à volatilidade diária do mercado;
Tem menor tolerância ao risco e não pretende utilizar alavancagem financeira.
Este tipo de investimento é particularmente relevante em contextos de crescimento económico, taxas de juro estáveis e valorização das empresas cotadas, como as do índice S&P 500.
Quando optar por CFD’s
Os CFDs são mais apropriados quando:
Pretende atuar a curto prazo, tirando partido de movimentos rápidos do mercado;
Quer negociar em alta ou em baixa, aproveitando tendências de subida ou correções;
Procura alavancagem, ou seja, controlar posições maiores com um capital mais reduzido;
Está disposto a gerir o risco ativamente, utilizando Stop Loss, Take Profit e ajustando o tamanho das posições;
Deseja diversificar com ativos como Forex, ouro, petróleo e índices globais, disponíveis sob a forma de CFD’s.
Os CFD’s podem também ser úteis para investidores experientes que pretendem complementar as suas estratégias de ações com posições táticas, explorando eventos de curto prazo ou reações do mercado a notícias.
Complementaridade entre os dois
Para muitos investidores, a melhor solução passa por uma abordagem combinada: utilizar ações reais para construir uma base sólida e a longo prazo, e recorrer a CFD’s para estratégias mais dinâmicas, protegendo ou potenciando o portfólio.
O truque está em saber quando e como utilizar cada instrumento, sempre com uma gestão adequada do risco e uma visão estratégica.
Como investir na XTB oferece flexibilidade para ambos os perfis de investidor
Uma das principais vantagens de investir com a XTB é a possibilidade de aceder a uma vasta gama de instrumentos financeiros, com soluções adequadas tanto para investidores mais conservadores como para perfis mais dinâmicos e experientes.
Para o investidor a longo prazo
A XTB disponibiliza ações reais de empresas cotadas nas principais bolsas mundiais, com condições muito competitivas:
Sem comissões até 100.000 € de volume mensal, ideal para investir com regularidade;
Sem taxa de custódia, mesmo mantendo posições durante vários anos;
Acesso a empresas de referência nos EUA, na Europa e noutros mercados (ex.: S&P 500, DAX, CAC 40);
Ferramentas de análise fundamental que apoiam decisões de investimento informadas;
Possibilidade de poupança a longo prazo, com exposição direta à valorização das empresas.
Para o investidor ativo
Já para quem prefere trading a curto prazo, com maior exposição a oportunidades táticas, a XTB disponibiliza uma gama completa de CFD’s, incluindo:
Invista em ações e ETFs sem comissões
Aproveite as oportunidades globais. Negoceie nas principais bolsas.
*Para um volume de negócios mensal até 100.000 EUR (depois comissão de 0,2%, mínimo de 10 EUR). Investir envolve riscos.
Forex, índices globais, ações, ETF’s, matérias-primas e criptomoedas;
Possibilidade de alavancagem financeira ajustada por tipo de ativo;
Acesso a uma análise técnica avançada, gráficos em tempo real, calendários económicos e alertas;
Execução rápida de ordens e spreads competitivos;
Conta demo gratuita para testar estratégias sem risco.
Liberdade para combinar estratégias
O mais relevante é que não precisa de escolher um único caminho. Com a XTB, pode:
Investir em ações para construir um portfólio sólido;
Negociar CFD’s para aproveitar movimentos de mercado mais curtos;
Diversificar entre setores, geografias e classes de ativos;
Gerir tudo na mesma plataforma, com um único login e acesso a relatórios consolidados.
Seja qual for o seu perfil, a XTB oferece as ferramentas necessárias para investir com confiança, quer para construir património a longo prazo, quer para negociar a curto prazo.
Conclusão: compreender os instrumentos para dominar o mercado
Dominar os mercados financeiros começa por compreender os instrumentos ao seu dispor, e poucas distinções são tão relevantes quanto a diferença entre stocks e CFD’s.
Enquanto as ações reais oferecem estabilidade, propriedade e valorização a longo prazo, os CFD’s possibilitam uma abordagem mais ágil, alavancada e orientada para o curto prazo. Ambos têm o seu lugar numa estratégia sólida e exigem conhecimento, disciplina e uma abordagem ajustada ao seu perfil de investidor.
Ao escolher a XTB como a sua parceira nos mercados, ganha acesso a:
Ações reais, com condições competitivas e sem comissões até 100.000 €/mês;
Trading de CFD’s, com ampla oferta de mercados, alavancagem e ferramentas profissionais;
Uma plataforma premiada (xStation 5) que combina as análises técnica e fundamental, executadas com rapidez e fiabilidade;
Quer esteja a iniciar a sua jornada, quer esteja a procurar novas formas de diversificar o seu portfólio, compreender quando investir em ações e quando negociar CFD’s pode ser o fator decisivo para alcançar os seus objetivos financeiros.
Comece hoje mesmo a investir ou experimente uma conta demo
A principal diferença entre ações e CFD’s está na propriedade do ativo: ao comprar uma ação real, torna-se acionista da empresa; ao negociar um CFD, apenas especula sobre a variação de preço do ativo subjacente, sem possuir o mesmo.
Os CFD’s permitem também utilizar alavancagem financeira e atuar a curto prazo, ao contrário das ações, mais indicadas para investimentos a longo prazo.
Na XTB, é possível investir em ações reais com 0% de comissão até 100.000 € de volume mensal, sem taxa de custódia e com acesso a empresas cotadas nos principais mercados globais.
É uma solução indicada para quem pretende construir um portfólio sólido, diversificado e focado no longo prazo.
Antes de enveredar pelo trading de CFD’s, é essencial compreender os riscos da alavancagem, os custos associados (como os swaps) e a necessidade de uma gestão de risco rigorosa.
A XTB oferece ferramentas como Stop Loss, Take Profit e conta demo para testar estratégias sem arriscar capital real.
Sim. A plataforma da XTB permite investir em ações reais e negociar CFD’s a partir de uma única conta, oferecendo total flexibilidade para criar estratégias híbridas que equilibram o longo e o curto prazo, diferentes mercados e perfis de risco.
Tudo depende do seu perfil. Se procura valor a longo prazo, estabilidade e dividendos, as ações reais são mais adequadas.
Se prefere operações táticas a curto prazo, com potencial de retorno mais rápido, mas também maior risco, os CFD’s podem ser mais indicados, desde que utilize ferramentas de gestão de risco no trading.
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.
