Rezumatul dimineții: Rezultate record ale marilor companii tech, impulsionate de AI; Fed nu a adus surprize

Ședința de ieri de pe Wall Street s-a încheiat într-o atmosferă mixtă și prudentă, investitorii așteptând publicarea rezultatelor financiare ale celor mai mari companii tech din grupul „Mag7” după închiderea bursei. Indicele S&P 500 a înregistrat o scădere marginală, Nasdaq a crescut ușor, în timp ce Dow Jones a scăzut cu aproape 0,6%.

Piețele de opțiuni anticipau mișcări extrem de mari după publicarea rezultatelor pentru Alphabet, Microsoft și Meta, ceea ce ar putea implica fluctuații combinate ale capitalizării bursiere de aproximativ 1 trilion de dolari, determinate de așteptările privind volatilitatea ridicată a rezultatelor legate de inteligența artificială și cloud. Atenția s-a concentrat pe creșterea Azure la Microsoft, cheltuielile pentru AI la Meta și capacitatea Google de a-și menține ritmul în domeniul căutării, accelerând în același timp expansiunea în cloud.

Alphabet a înregistrat rezultate solide, inteligența artificială și Google Cloud jucând un rol cheie, pe măsură ce segmentul cloud determină din ce în ce mai mult performanța grupului. Compania a raportat venituri de aproximativ 109,9 miliarde de dolari și o îmbunătățire semnificativă a profitului operațional, confirmând că investițiile în AI se traduc într-o eficiență și câștiguri mai puternice.

Microsoft a înregistrat, de asemenea, rezultate foarte solide, susținute de o profitabilitate puternică și de generarea robustă de flux de numerar, ceea ce a contribuit la atenuarea îngrijorărilor anterioare privind dinamica de creștere a cloud-ului și cheltuielile legate de AI. Compania și-a reafirmat capacitatea de a scala Azure, menținând în același timp o putere de câștig globală puternică.

Amazon a raportat rezultate solide, impulsionate de creșterea comerțului electronic, a serviciilor cloud AWS și a publicității, dar reacția pieței a rămas prudentă din cauza previziunilor conservatoare și a costurilor în creștere legate de investițiile în AI și infrastructură, care au depășit cifrele puternice din titluri.

Meta a înregistrat câștiguri solide, cererea de publicitate rămânând principalul motor de creștere, alături de îmbunătățirea eficienței platformei și de rolul tot mai important al investițiilor și instrumentelor legate de AI. În ciuda depășirii așteptărilor, reacția pieței a fost moderată, investitorii concentrându-se mai mult pe costurile crescânde ale extinderii inteligenței artificiale.

Fed a menținut ratele dobânzilor neschimbate, confirmând o poziție prudentă a politicii monetare și lipsa unei presiuni imediate pentru a începe relaxarea. Reuniunea a evidențiat, de asemenea, divergențele crescânde dintre membrii FOMC, sugerând lipsa unui consens clar cu privire la traiectoria viitoare a politicii și o perspectivă mai dependentă de date. Jerome Powell a indicat, de asemenea, că după încheierea mandatului său de președinte, va rămâne la Fed în calitate de guvernator, asigurând continuitatea, dar într-un rol mai puțin proeminent.

Donald Trump a declarat că este un moment potrivit pentru ca Fed să reducă ratele dobânzilor, argumentând că presiunile asupra costurilor și condițiile economice justifică relaxarea monetară, criticând în același timp banca centrală pentru că este excesiv de restrictivă.

El a mai spus că nu va ridica blocada navală a regiunii decât dacă Iranul acceptă un acord nuclear, menținând o presiune economică și militară puternică și condiționând orice dezescaladare de concesii din partea Teheranului. În același timp, el a propus formarea unei coaliții internaționale menite să redeschidă Strâmtoarea Hormuz și să asigure libertatea de navigație.

Ca urmare a blocării discuțiilor de pace și a lipsei de progrese în negocieri, prețul țițeiului Brent a urcat peste pragul de 110 dolari pe baril.

Datele PMI din China au arătat o redresare inegală, cererea externă rămânând principalul motor al creșterii, pe măsură ce indicatorul PMI din sectorul manufacturier privat a crescut la 52,2, cel mai ridicat nivel din 2020, iar indicatorul PMI oficial din sectorul manufacturier s-a menținut ușor peste 50. Cu toate acestea, cererea internă rămâne slabă, întrucât indicatorul PMI din sectorul serviciilor a scăzut la 49,4, semnalând o contracție și evidențiind dependența de exporturi mai degrabă decât de consumul intern.

Datele din martie ale Japoniei au prezentat o imagine mixtă, producția industrială scăzând cu 0,5% față de luna precedentă, față de așteptările unei creșteri de 1%, în timp ce vânzările cu amănuntul au surprins pozitiv, cu o creștere de 1,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, indicând o cerere de consum rezilientă, în ciuda slăbiciunii sectorului manufacturier.

Pe piețele valutare, yenul japonez a continuat să se deprecieze, perechea USDJPY depășind pragul psihologic important de 160 și rămânând la un nivel ridicat peste acesta

