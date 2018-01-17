Analiza fundamentală reprezintă o metodă utilizată de investitori pentru a evalua valoarea reală a unei companii și pentru a identifica oportunități de investiții pe termen lung. Prin analizarea situațiilor financiare și a indicatorilor de performanță, investitorii pot înțelege mai bine sănătatea financiară a unei companii și pot lua decizii informate privind cumpărarea sau vânzarea acțiunilor.

Ce este analiza fundamentală Analiza fundamentală este considerată una dintre cele mai importante metode de evaluare a companiilor listate pe piețele financiare. Aceasta presupune analizarea performanței financiare a unei companii pentru a determina dacă acțiunile sale sunt subevaluate sau supraevaluate. Investitorii care utilizează analiza fundamentală studiază situațiile financiare ale companiilor, precum: bilanțul contabil

contul de profit și pierdere

situația fluxurilor de numerar Aceste rapoarte oferă o imagine detaliată asupra situației financiare a unei companii și asupra capacității acesteia de a genera profit pe termen scurt și lung. Companiile listate la bursă sunt obligate să publice aceste informații periodic, de obicei trimestrial. Prin analizarea acestor date, investitorii pot evalua stabilitatea financiară a companiei și pot identifica oportunități de investiții. Indicatori cheie utilizați în analiza fundamentală Pentru a evalua performanța unei companii, investitorii utilizează o serie de indicatori financiari care permit compararea mai multor companii din același sector. Earnings per Share (EPS) – profitul pe acțiune EPS (Earnings per Share) este unul dintre cei mai importanți indicatori utilizați în analiza fundamentală. Acesta reflectă profitul net al companiei raportat la numărul total de acțiuni aflate în circulație. Formula de calcul a indicatorului EPS este: EPS = (Venit net - dividende preferențiale) / numărul total de acțiuni Acest indicator oferă investitorilor o imagine clară asupra profitabilității unei companii. În general, un EPS mai mare indică o companie mai profitabilă și cu perspective mai bune de creștere. Price to Earnings Ratio (P/E) - raportul preț-câștig Raportul P/E (Price to Earnings) reprezintă unul dintre cei mai utilizați indicatori în evaluarea companiilor listate la bursă. Acesta se calculează prin împărțirea prețului unei acțiuni la câștigul pe acțiune (EPS). Indicatorul P/E arată cât sunt dispuși investitorii să plătească pentru fiecare unitate de profit generată de companie. Interpretarea indicatorului poate fi: P/E ridicat - compania este percepută ca având potențial de creștere

P/E scăzut - acțiunea poate fi subevaluată sau compania poate avea perspective de creștere mai reduse Investitorii folosesc adesea acest indicator pentru a compara companii din același sector. Dividend Yield - randamentul dividendului Dividend Yield reprezintă randamentul dividendului și indică procentul de venit pe care un investitor îl primește anual sub formă de dividende. Formula de calcul este: Dividend Yield = dividend anual per acțiune / prețul acțiunii Acest indicator arată cât câștigă un investitor din dividende în raport cu prețul plătit pentru acțiune. Un randament ridicat al dividendului poate fi atractiv pentru investitorii care urmăresc venituri pasive. Totuși, companiile care plătesc dividende mari pot avea uneori un potențial de creștere mai limitat, deoarece o parte importantă din profit este distribuită acționarilor. Cum folosesc investitorii analiza fundamentală Investitorii folosesc analiza fundamentală pentru a identifica companii cu potențial de creștere și pentru a evalua dacă prețul unei acțiuni reflectă corect valoarea reală a companiei. Această metodă este utilizată frecvent în strategiile de investiții pe termen lung, unde deciziile sunt bazate pe performanța financiară a companiei și pe perspectivele sale de dezvoltare. Prin analizarea indicatorilor financiari și compararea companiilor din același sector, investitorii pot identifica oportunități de investiții și pot lua decizii mai informate. Concluzie Analiza fundamentală reprezintă o metodă importantă de evaluare a companiilor și este utilizată pe scară largă de investitori pentru a identifica oportunități de investiții pe termen lung. Indicatori precum EPS, P/E și Dividend Yield oferă informații esențiale despre profitabilitatea, evaluarea și politica de dividende a unei companii. Prin utilizarea acestor indicatori și analizarea situațiilor financiare, investitorii pot înțelege mai bine performanța unei companii și pot lua decizii informate în procesul de investiții.

