3 trhy, ktoré sledovať budúci týždeň - (13.09.2024)

Uplynulý týždeň sa niesol v znamení výrazných trhových turbulencií spôsobených kľúčovými údajmi o inflácii, poklesom cien ropy na najnižšiu úroveň od začiatku roka 2023 a prvou výraznou konfrontáciou medzi demokratickou prezidentskou kandidátkou Kamalou Harrisovou a republikánskym prezidentom Donaldom Trumpom. Budúci týždeň sľubuje, že bude ešte bohatší na udalosti. Hoci rozhodnutia o úrokových sadzbách oznámi viacero centrálnych bánk, v centre pozornosti bude nepochybne krok Federálneho rezervného systému. Investori netrpezlivo očakávajú prvé zníženie úrokových sadzieb Fedu od roku 2020.

Zlato

Zlato sa vymanilo z konsolidačného pásma 2480 - 2530 a pred rozhodnutím Fedu zaznamenáva výrazné zisky. Treba však poznamenať, že september je pre zlato historicky jedným z najslabších mesiacov. Aby ceny klesli, Fed by musel znížiť sadzby o 25 bázických bodov oproti súčasným vysokým šanciam na zníženie o 50 bázických bodov. Ak Fed v tomto roku signalizuje viac ako tri zníženia sadzieb, ceny zlata by mohli ďalej rásť. Očakáva sa, že rozhodnutie bude prijaté v stredu o 19:00 nášho času.

JAP225

Menový pár USDJPY klesol na najnižšiu úroveň od konca decembra 2023, a to najmä v dôsledku slabého amerického dolára, čo malo výrazný vplyv na kontrakt JAP225. Budúci piatok by mala Bank of Japan oznámiť svoje rozhodnutie o úrokových sadzbách, no jej členovia tesne pred zasadnutím dostanú čerstvé údaje o CPI. Napriek tomu sú očakávania ďalšieho zvýšenia sadzieb nízke. Ak bude inflácia nižšia a oznámenie banky nebude príliš jastrabie, nemožno vylúčiť rally na japonskom akciovom trhu a prípadný odraz menového páru USDJPY.

GBPUSD

Menový pár GBPUSD sa od roku 2022, keď sa parita zdala byť nevyhnutná, neustále posilňuje. Ekonomika Spojeného kráľovstva vykazuje určité zlepšenie a nedávno došlo k zmene vlády. Rast menového páru GBPUSD odráža umiernený postoj Bank of England (BoE) k úrokovým sadzbám. BoE začiatkom augusta znížila sadzby, čo bol jej prvý krok od augusta 2023. Vzhľadom na stále vysokú infláciu sa ďalšie zníženie tento štvrtok neočakáva. Zníženia sa však očakávajú v novembri a decembri. Akákoľvek komunikácia týkajúca sa týchto plánov by mohla mať vplyv na libru oboma smermi.