Accenture a Anthropic uzatvárajú viacročné partnerstvo na podporu adopcie umelej inteligencie

- Accenture vyškolí 30 000 zamestnancov na prácu s AI modelom Claude od startupu Anthropic.
- Partnerstvo nadväzuje na predchádzajúcu spoluprácu s OpenAI a podporuje široké nasadenie AI v biznise.
- Zameranie na regulované sektory má prelomiť bariéry adopcie AI v oblastiach s prísnymi predpismi.
- Tento krok je súčasťou reštrukturalizácie Accenture so zameraním na digitálne a AI služby.
- Accenture vyškolí 30 000 zamestnancov na prácu s AI modelom Claude od startupu Anthropic.
- Partnerstvo nadväzuje na predchádzajúcu spoluprácu s OpenAI a podporuje široké nasadenie AI v biznise.
- Zameranie na regulované sektory má prelomiť bariéry adopcie AI v oblastiach s prísnymi predpismi.
- Tento krok je súčasťou reštrukturalizácie Accenture so zameraním na digitálne a AI služby.
Spoločnosť Accenture oznámila rozšírenie spolupráce so startupom Anthropic, v rámci ktorej vznikne nová AI biznis skupina s cieľom zrýchliť zavádzanie umelej inteligencie do podnikových procesov. Súčasťou dohody je, že približne 30 000 zamestnancov Accenture bude vyškolených na prácu s AI modelom Claude, čo predstavuje najväčšie nasadenie tohto nástroja v histórii spoločnosti Anthropic.
Tento krok je súčasťou širšej stratégie Accenture, ktorá reaguje na rastúci dopyt po digitalizácii a zvyšovaní efektivity vo firmách. Nadväzuje na nedávno oznámené partnerstvo s OpenAI, v rámci ktorého bude stovky tisíc IT pracovníkov Accenture školených na ChatGPT Enterprise. Cieľom je nielen zvýšiť produktivitu, ale aj integrovať AI do kľúčových firemných workflow.
Partnerstvo sa zameriava aj na vývoj nových riešení pre regulované sektory, ako sú finančné služby, zdravotníctvo, farmaceutický priemysel a verejná správa. Práve tieto oblasti často zaostávajú v adopcii AI kvôli prísnym predpisom a požiadavkám na spracovanie dát, čo chce nová aliancia zmeniť prispôsobenými nástrojmi a konzultačnou podporou.
Accenture už v septembri oznámila reštrukturalizáciu vo výške 865 miliónov USD, ktorej cieľom je presmerovanie zdrojov do digitálnych a AI služieb. Partnerstvo s Anthropic tak predstavuje logický krok v prechode od tradičného poradenstva k technológiami orientovaným službám s vyššou pridanou hodnotou.
Graf ACN.US (D1)
Akcie spoločnosti Accenture v posledných dňoch prudko posilnili a aktuálne sa obchodujú na úrovni 271,50 USD. Cena prerazila nad kĺzavé priemery EMA 50 (252,00 USD) a SMA 100 (250,85 USD), čo predstavuje silný technický signál obratu trendu z klesajúceho na rastový. RSI dosahuje hodnotu 62,1, teda sa blíži do prekupenej zóny, no stále indikuje silné býčie momentum bez známok prehriatia trhu.
V krátkodobom horizonte môže dôjsť ku konsolidácii po prudkom raste, no ak sa cena udrží nad úrovňou 265–266 USD, technický výhlaď ostáva býčí. Ďalšiu významnú rezistenciu predstavuje pásmo 275–280 USD, kde by mohlo dôjsť k dočasnému spomaleniu rastu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Rivian Automotive: Vychádzajúca hviezda alebo meteor?
US OPEN: Valuácie pod tlakom uprostred vlny deregulácií
Sabadell vylúčil Cerberus z obchodov s problémovými úvermi kvôli právnym sporom
Akcie Bayeru prudko rastú vďaka nádeji na vyriešenie sporu okolo Roundupu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.