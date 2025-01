Airbus rozširuje finančnú podporu dodávateľom, keďže výrobné ciele sa posúvajú

Spoločnosť Airbus poskytuje finančnú pomoc niektorým svojim dodávateľom, pretože sa snaží zvýšiť výrobu v roku 2025 napriek pretrvávajúcim poruchám v dodávateľskom reťazci, ktoré pretrvávajú od pandémie.

V roku 2024 Airbus nesplnil svoje ciele v oblasti dodávok, a to najmä v dôsledku oneskorení spôsobených spoločnosťou CFM, spoločným podnikom spoločností General Electric (GE) a Safran, ktorá dodáva kľúčové motory. Spoločnosť pôvodne predpokladala na tento rok dodať 800 lietadiel, na jeseň však tento cieľ upravila na 770 a nakoniec dodala 766 lietadiel po silnom nápore v decembri, počas ktorého dodala 112 lietadiel.

Spoločnosť má budúci mesiac oznámiť svoje výrobné ciele na rok 2025, pričom dúfa, že sa jej podarí zvýšiť produkciu aspoň o 10 %, čím by ročné dodávky dosiahli približne 850 lietadiel. Analytici však odhadujú skromnejší počet 825.

Podpora pre dodávateľov

Guillaume Faury, generálny riaditeľ spoločnosti Airbus, prezradil, že spoločnosť ponúka dodatočnú podporu niektorým dodávateľom, aby dosiahla svoj ambiciózny cieľ vyrábať do roku 2027 mesačne 75 lietadiel A320 a A321 s jednou kabínou. To by znamenalo ročnú dodávku 900 kusov, čo je 50 % nárast oproti 602 kusom plánovaným na rok 2025. Vrátane menšieho modelu A220 a väčších lietadiel A330 a A350 by celková výroba mohla po prvýkrát prekročiť 1 000 kusov ročne.

Faury síce zdôraznil, že finančná podpora dodávateľov je skôr výnimkou než normou, ale priznal, že zohráva úlohu pri riešení problémov dodávateľského reťazca. „Poskytujeme podporu dodávateľskému reťazcu. Má finančný rozmer, ale to nie je problém. Ide aj o nasadenie ľudských zdrojov na pomoc tímom riadenia dodávateľského reťazca,“ povedal. Finančná pomoc, ak je poskytovaná, je štruktúrovaná s očakávaním splácania.

Pretrvávajúce problémy dodávateľského reťazca

Problémy v dodávateľskom reťazci sa neobmedzujú len na meškania súvisiace s motormi v CFM. Airbus čelí aj narušeniam v iných zariadeniach vrátane závodu Spirit AeroSystems v Severnom Írsku, ktorý bol predtým súčasťou spoločnosti Bombardier. Očakáva sa, že problémy v dodávateľskom reťazci budú pretrvávať počas celého roka 2025, čoho jasným príkladom je uzemnenie mnohých lietadiel spoločnosti Wizz Air z dôvodu nedostatku motorov.

Úloha spoločnosti Airbus v hospodárstve Spojeného kráľovstva

Prevádzky spoločnosti Airbus zohrávajú v priemyselnom prostredí Spojeného kráľovstva dôležitú úlohu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 10 000 ľudí vo svojich závodoch v Broughtone vo Walese a vo Filtone pri Bristole a podporuje viac ako 80 000 pracovných miest u 2 000 dodávateľov v Spojenom kráľovstve.

Konkurencia s Boeingom a výzvy v priemysle

Výrobné ciele spoločnosti Airbus nie sú len o tom, aby prekonala svojho amerického rivala Boeing, ktorý čelí finančným problémom v dôsledku problémov s bezpečnosťou a výrobou lietadiel 737 Max. Nedostatok lietadiel spôsobil kapacitné obmedzenia pre letecké spoločnosti, čo zvýšilo ceny leteniek a prinútilo dopravcov prenajímať si drahé lietadlá.

Okrem toho meškanie dodávok novších, úspornejších lietadiel bráni úsiliu o zníženie emisií uhlíka v leteckom priemysle. Airbus aj Boeing čelili kritike za pomalé zvyšovanie výroby, čo má širšie dôsledky na ciele udržateľnosti.