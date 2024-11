Ak Trump vyhrá voľby, očakávajte zvýšenie úrokových sadzieb

Analytici predpokladajú, že úrokové sadzby budú vyššie, ak republikán Donald Trump získa druhé funkčné obdobie ako prezident. Očakávania Trumpovho víťazstva už môžu tlačiť sadzby vyššie. Výnos na 10-ročných amerických štátnych dlhopisoch vzrástol od polovice septembra o viac ako pol percenta, napriek tomu, že Federálny rezervný systém začal znižovať krátkodobé sadzby.

Trump, ktorý je známy ako zástanca nízkych úrokových sadzieb, počas svojho prvého funkčného obdobia opakovane kritizoval Fed za zvyšovanie sadzieb. V súčasnosti tvrdí, že prezident by mal mať väčšiu kontrolu nad centrálnou bankou a jej úrokovou politikou. No je to trh, nie centrálna banka, ktorý ovplyvňuje dlhodobé sadzby ako 10-ročná.

Podľa analytikov spoločnosti Capital Economics Trumpove plány, ako je zavedenie 20% clá na väčšinu importov a 60% clá na tovar z Číny, by boli inflačné. Clá sú formou dane, ktorá zvyšuje náklady a ceny. Vyššie ceny by sa premietli do cien pre spotrebiteľov, čím by sa zvýšila inflácia a úrokové sadzby.

Trump tiež plánuje deportovať milióny migrantov, čo by zmenšilo pracovnú silu v USA a zvýšilo mzdy. Vyššie mzdové náklady by ďalej mohli viesť k vyšším cenám. Ak by Trump realizoval tieto plány, inflácia by sa pravdepodobne zvýšila, čo by mohlo prinútiť Fed zastaviť znižovanie sadzieb a možno ich opäť zvýšiť.

Analytici uvádzajú, že ak by Kamala Harris vyhrala voľby, výhľad pre infláciu a úrokové sadzby by zostal približne rovnaký ako teraz, keďže nepredložila žiadne dramatické zmeny, ktoré by ovplyvnili sadzby.

Vyššie sadzby v posledných dvoch rokoch zaťažili spotrebiteľov zvýšením nákladov na financovanie bývania, áut a iných nákupov. Ak Trump vyhrá a uskutoční svoje plány na clá a deportácie, ceny by pravdepodobne vzrástli, čo by mohlo viesť k opätovnému zvýšeniu sadzieb centrálnou bankou, aby bojovala s infláciou.

Okrem ciel a deportácií Trump tiež plánuje zníženie daní a zvýšenie výdavkov, čo by mohlo zvýšiť štátny dlh až o takmer 8 biliónov dolárov. To by mohlo nútiť ministerstvo financií vydávať viac dlhu, čím by sa tlak na trh s dlhopismi zvýšil.