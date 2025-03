Akcie Alibaba vzrástli o viac ako 8 % po predstavení AI modelu QwQ-32B

Dňa 6. marca 2025 zaznamenali akcie spoločnosti Alibaba Group Holding Ltd výrazný nárast, keď posilnili o viac ako 8 % na 140,5 HKD. Tento prudký rast nastal po oznámení nového modelu umelej inteligencie (AI) pre logické uvažovanie, QwQ-32B, ktorý vyvinula jej AI divízia Qwen.

QwQ-32B: Konkurenčný AI model

Model QwQ-32B disponuje 32 miliardami parametrov a je navrhnutý tak, aby dosahoval výkon porovnateľný s modelom R1 od DeepSeek, ktorý má 671 miliárd parametrov. Napriek menšiemu počtu parametrov QwQ-32B exceluje v matematickom uvažovaní, programovaní a riešení komplexných problémov. Model je dostupný prostredníctvom chatbotovej služby Qwen Chat, kde používatelia môžu využiť aj pokročilý jazykový model Qwen2.5-Max.

Záväzok Číny k rozvoju umelej inteligencie

Predstavenie modelu QwQ-32B je v súlade s nedávnym vyhlásením čínskej vlády, ktorá oznámila podporu strategických priemyselných odvetví, vrátane umelej inteligencie, humanoidných robotov a 6G telekomunikácií. Analytici vnímajú tieto iniciatívy ako snahu Číny vybudovať AI ekosystém zameraný na aplikácie s okamžitým ekonomickým prínosom.

Dopad na čínske technologické akcie

Oznámenie modelu QwQ-32B malo pozitívny vplyv na širší čínsky technologický sektor. Index Hang Seng Tech, ktorý sleduje najväčšie technologické spoločnosti v Hongkongu, vzrástol o približne 5 %, čo je jeho najsilnejší denný rast od roku 2021. Spoločnosti ako Focus Technology a Client Service International taktiež zaznamenali výrazné zisky – Focus Technology dokonca dosiahla denný limit nárastu o 10 %.

Stratégia Alibaba v oblasti AI

Záväzok spoločnosti Alibaba k umelej inteligencii presahuje iba vývoj modelu QwQ-32B. Spoločnosť oznámila plán investovať v priebehu troch rokov minimálne 380 miliárd čínskych jüanov (približne 53 miliárd USD) do cloud computingu a AI infraštruktúry. Tento masívny investičný krok zdôrazňuje dlhodobú stratégiu Alibaba posilniť svoju pozíciu na AI trhu a urýchliť technologické inovácie naprieč svojimi službami.

Názory analytikov na budúcnosť Alibaba

Trhoví analytici hodnotia AI expanziu Alibaba pozitívne a vidia v nej dôležitý faktor pre dlhodobý rast spoločnosti. Integrácia pokročilých AI modelov, ako je QwQ-32B, by mohla vylepšiť ponuku služieb Alibaba, čo by potenciálne zvýšilo zákaznícku angažovanosť a generovanie výnosov. Podpora zo strany čínskej vlády navyše vytvára priaznivé prostredie pre AI inovácie, čím by Alibaba mohla ešte viac upevniť svoju pozíciu lídra v oblasti umelej inteligencie v Číne.

Zdroj: xStation5