Akcie Hims & Hers Health klesajú o 24 % po vstupe Amazonu do telehealth služieb s nízkymi nákladmi

Akcie spoločnosti Hims & Hers Health (HIMS.US) dnes prudko klesli o 24 % po tom, čo Amazon oznámil zavedenie nízkonákladovej telehealth služby Amazon One Medical, ktorá ponúka nízke predom stanovené ceny za klinické návštevy a liečebné plány. Novinka zahŕňa aj bezplatné doručenie liekov pre členov programu Prime, čo zvyšuje konkurenciu pre Hims & Hers v oblasti telehealth a wellness služieb.

Amazon tiež oznámil, že členovia Prime môžu predom vidieť celkové mesačné náklady alebo náklady na jednotlivé použitie za virtuálne návštevy Amazon One Medical Pay-per-visit a lieky z Amazon Pharmacy. Tento krok má znížiť zložitosť a náklady, ktorým pacienti obvykle čelia v tradičnom zdravotníckom systéme.

V reakcii na oznámenie Amazonu sa akcie Hims & Hers prepadli o 24 %, keď investori vyhodnocujú vplyv konkurenčných cien a rozsiahlych distribučných schopností Amazonu na podiel Hims & Hers na trhu.