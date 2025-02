Akcie klesajú, keďže výsledky spoločností Alphabet a AMD vyvolávajú obavy z umelej inteligencie

Kľúčové body:

Alphabet klesá, keďže rast cloudu sa spomaľuje a nedosahuje odhadov.

AMD klesá pre neuspokojivý výhľad rastu umelej inteligencie.

Širší trh vykazuje straty, pričom technologické akcie vedú poklesy.

Akcie klesli, keďže slabšie než očakávané výsledky spoločností Alphabet Inc. a Advanced Micro Devices Inc (AMD) zvýšili obavy o časový plán návratnosti investícií do umelej inteligencie.

Hlavné technologické akcie viedli k poklesu, pričom takzvaná „veľkolepá sedmička“ akcií s megakapitálom klesla o 1,6 %. Alphabet, materská spoločnosť Google, zaznamenala najhorší pokles za viac ako rok po tom, ako oznámila, že rast jej cloudového biznisu - považovaného za kľúčový ukazovateľ príjmov z umelej inteligencie - sa spomalil. Akcie spoločnosti AMD sa prepadli o 10 % v dôsledku nepriaznivého výhľadu pre jej segment dátových centier, v ktorom sa snaží konkurovať mocnej spoločnosti v oblasti umelej inteligencie Nvidia Corp.

Akcie „veľkolepej sedmičky“ zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní výnosov a akciových výnosov indexu S&P 500, keďže tvoria približne tretinu váhy indexu. Keďže sa však rast ich ziskov spomaľuje, zatiaľ čo výdavky rastú, narastajú obavy z ocenenia. Skupina sa v súčasnosti obchoduje so 40 % prémiou v porovnaní so širším indexom S&P 500 na základe pomeru forwardovej ceny k zisku.

„Investori sú čoraz skeptickejší, pokiaľ ide o to, či masívne investície do umelej inteligencie prinesú v najbližšom období zmysluplné výnosy,“ povedal Ed Yardeni, zakladateľ spoločnosti Yardeni Research.

Výkonnosť trhu

S&P 500 : pokles o 0,2 %.

: pokles o 0,2 %. Nasdaq 100 : pokles o 0,5 %

: pokles o 0,5 % Priemyselný priemer Dow Jones : Bez väčších zmien

: Bez väčších zmien Výnosy 10-ročných štátnych pokladničných poukážok : Pokles o šesť bázických bodov na 4,45 %

: Pokles o šesť bázických bodov na 4,45 % Bloomberg Dollar Spot Index: Pokles o 0,2 %

Najdôležitejšie udalosti v podnikovej sfére

Čínske protimonopolné úrady zvažujú vyšetrovanie politiky spoločnosti Apple Inc. a poplatkov pre vývojárov, čo môže vystupňovať obchodné napätie s USA.

zvažujú vyšetrovanie politiky spoločnosti Apple Inc. a poplatkov pre vývojárov, čo môže vystupňovať obchodné napätie s USA. Spoločnosť Chipotle Mexican Grill Inc. zaznamenala rast tržieb pod očakávaniami, čo odráža spomalenie spotrebiteľskej návštevnosti.

zaznamenala rast tržieb pod očakávaniami, čo odráža spomalenie spotrebiteľskej návštevnosti. Spoločnosť Walt Disney Co. prekonala odhady zisku vďaka dobrým výsledkom v oblasti streamingu a úspechu filmu Moana 2.

prekonala odhady zisku vďaka dobrým výsledkom v oblasti streamingu a úspechu filmu Moana 2. Spoločnosť Electronic Arts Inc. vo svojej najnovšej správe o hospodárskom výsledku riešila obavy z nedostatočnej výkonnosti EA Sports FC.

vo svojej najnovšej správe o hospodárskom výsledku riešila obavy z nedostatočnej výkonnosti EA Sports FC. Spoločnosť Harley-Davidson Inc. vykázala nižšie príjmy za štvrtý štvrťrok, než sa očakávalo.

vykázala nižšie príjmy za štvrtý štvrťrok, než sa očakávalo. Spoločnosť Match Group Inc. vymenovala spoluzakladateľa spoločnosti Zillow Spencera Rascoffa za generálneho riaditeľa v situácii, keď klesá počet predplatiteľov služby Tinder.

vymenovala spoluzakladateľa spoločnosti Zillow Spencera Rascoffa za generálneho riaditeľa v situácii, keď klesá počet predplatiteľov služby Tinder. Spoločnosť Uber Technologies Inc. vykázala slabší zisk, ako sa očakávalo, pričom uviedla právne výdavky a regulačné problémy.

Kľúčové udalosti tohto týždňa

Maloobchodné tržby v eurozóne (štvrtok)

(štvrtok) Rozhodnutie o úrokových sadzbách v Spojenom kráľovstve (štvrtok)

(štvrtok) Počiatočné žiadosti o podporu v nezamestnanosti v USA (štvrtok)

(štvrtok) Výnosy spoločnosti Amazon (štvrtok)

(štvrtok) Mzdy mimo poľnohospodárskeho sektora v USA, údaje o nezamestnanosti, správa o spotrebiteľskom sentimente (piatok)

Pohyb na trhu