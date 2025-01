Akcie Zalando po prekročení prognózy zisku vďaka silnému rastu počtu zákazníkov prudko stúpajú

Akcie spoločnosti Zalando SE, internetového predajcu módy so sídlom v Berlíne, vzrástli po tom, ako spoločnosť oznámila, že jej finančné výsledky za rok 2024 prekonali očakávania vďaka výraznejšiemu než očakávanému rastu počtu zákazníkov vo štvrtom štvrťroku.

Z predbežných výsledkov zverejnených v stredu neskoro večer vyplýva, že Zalando očakáva upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške približne 510 mil. eur (525 mil. USD), čo je výrazne nad predchádzajúcou prognózou 440 až 480 mil. eur. Toto oznámenie podnietilo 14 % nárast akcií spoločnosti počas ranného frankfurtského obchodovania vo štvrtok. Za posledný rok akcie spoločnosti Zalando posilnili o viac ako 90 %.

Konkurenčná expanzia

Zalando sa snaží upevniť svoje vedúce postavenie na európskom trhu elektronického obchodu a konkurovať platformám ako Asos Plc. V rámci tohto úsilia spoločnosť nedávno oznámila plány na prevzatie nemeckého konkurenta About You Holding SE za 1,2 mld. Očakáva sa, že táto akvizícia rozšíri jej dosah medzi mladšími zákazníkmi a zároveň prinesie ročné synergie alebo úspory nákladov vo výške približne 100 miliónov EUR.

Perspektívy analytikov

Maloobchodní analytici reagovali na výsledky a strategické iniciatívy spoločnosti Zalando pozitívne. Charles Allen, analytik maloobchodného odvetvia agentúry Bloomberg Intelligence, uviedol:

„Zalando si vytvorilo predpoklady na zrýchlenie rastu hornej línie vďaka zvýšenému marketingu, čistejším zásobám a lepšiemu sortimentu, ale musí sa aj naďalej venovať predaju za plné ceny v roku 2025, aby sa vyhlo nadmerným zľavám.“

V samostatnej poznámke analytici UBS pod vedením Yashraja Rajaniho zdôraznili dlhodobý potenciál synergií z akvizície About You, ktorý by mohol presiahnuť 200 miliónov EUR.

Faktory ovplyvňujúce výkonnosť

Spoločnosť Zalando pripísala svoje dobré výsledky za štvrtý štvrťrok účinným marketingovým kampaniam a menšiemu počtu nepredaných položiek. Tieto snahy odrážajú premyslenú stratégiu optimalizácie zásob a posilnenia angažovanosti zákazníkov.

Spoločnosť plánuje zverejniť svoje celoročné finančné výsledky 6. marca.