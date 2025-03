Ako zasiahnu americké clá na import automobilov slovenskú ekonomiku ?

Donald Trump oficiálne zaviedol 25 % clá na dovoz všetkých automobilov, ktoré neboli vyrobené v Spojených štátoch. Tieto clá sa budú uplatňovať navyše k akýmkoľvek už existujúcim clám. To znamená, že ak by sa Trump 2. apríla rozhodol uvaliť 20 % clá na Európsku úniu, celkové clá na automobily by dosiahli 45 %. Nové clá na automobily nadobudnú platnosť 3. apríla, čo zanecháva priestor na vyjednávanie. V rámci tohto opatrenia sú zahrnuté aj clá na dovoz prevodoviek, motorov, elektrických systémov a ďalších automobilových súčiastok, ktoré nadobudnú platnosť 3. mája. Nie je však zatiaľ jasné, či clá zasiahnu aj automobily vyrobené v Mexiku a Kanade, ktoré sú súčasťou dohody o voľnom obchode USMCA, keďže Trump nedávno odložil zavedenie ciel na tieto krajiny o mesiac.

Export automobilov a automobilových súčastí predstavuje významnú časť celkového dovozu, konkrétne približne 10 %. V minulom roku dosiahol objem dovozu automobilov a ľahkých nákladných automobilov do Spojených štátov 240 miliárd dolárov, čo predstavuje asi 0,81 % celkového HDP. Medzi najvýznamnejších importérov patrili Mexiko, ktoré doviezlo približne 3 milióny automobilov v hodnote 78 miliárd dolárov, Japonsko s 1,4 milióna automobilov za 40 miliárd dolárov a Južná Kórea, ktorá doviezla 1,5 milióna automobilov v hodnote 37 miliárd dolárov. Významnými dovozcami boli tiež Kanada a Nemecko. Slovensko sa na dovoze automobilov do Spojených štátov podieľalo približne 2,6 %, pričom sme doviezli 96 tisíc kusov automobilov v hodnote 6,25 miliárd dolárov.

Spoločnosti s najvýraznejším podielom tržieb z importovaných áut v porovnaní s celkovými predajmi v Spojených štátoch, ako sú Volkswagen, Hyundai-Kia, Mercedes-Benz, Renault a BMW, čelia výzvam na akciovom trhu. Najvýraznejšie zasiahnutá bola spoločnosť Stellantis, ktorej akcie sa za posledné dva dni prepadli o 6,48 %. Podobné straty zaznamenali aj ďalšie automobilky: BMW zaznamenalo pokles o 5,81 %, Mercedes-Benz o 5,74 %, Volkswagen o 5 % a Ferrari o 4,68 %. Tieto údaje poukazujú na negatívny vplyv zavedenia ciel na akciové trhy a finančné výkony týchto automobilových gigantov.

Čo na to Slovenská ekonomika ?

Nedávna analýza Národnej banky Slovenska naznačuje, že potenciálne zavedenie ciel na Európsku úniu by malo vplyv na zníženie HDP Slovenska o 0,18 percentuálneho bodu (p.b.) v tomto roku a o 0,95 p.b. a 0,71 p.b. v nasledujúcich dvoch rokoch. To by kumulatívne znamenalo pokles ekonomického rastu až o 1,85 p.b. Takéto clá by tiež mohli znížiť zamestnanosť o 0,05 p.b. v tomto roku a o 0,29 p.b. a 0,21 p.b. v ďalších dvoch rokoch.

Zdroj: NBS - Ekonomický a menový vývoj jar 2025

Aj keď zatiaľ neboli zavedené clá celkovo na produkty z Európskej únie, export automobilov do Spojených štátov tvorí takmer celý slovenský export do tejto krajiny. Konkrétne 76,4 % celkového vývozu do USA predstavovali hotové automobily, ďalších 1,6 % tvorili automobilové súčiastky a 3,64 % vývoz pneumatík. Náš export do tejto krajiny je tak výrazne ovplyvnený a predstavuje približne hodnotu 6,5 mld. dolárov (6,03 mld. eur), teda 4,6 % Slovenského HDP.

Zatiaľ je však ťažké predpovedať reakciu amerického spotrebiteľa. Keďže Slovensko vyváža prevažne luxusnejšie automobily, citlivosť amerického spotrebiteľa na ceny môže byť v takýchto prípadoch nižšia. Avšak 25 % príplatok by mohol byť pre mnohých spotrebiteľov neakceptovateľný.

Reakcia Európskej únie a hlavných partnerov

Európska únia ostro zkritizovala tento krok a Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie, vyhlásila, že bude brániť ekonomické záujmy bloku, pričom zároveň sa usiluje o diplomatické riešenie situácie. Podobné reakcie prichádzajú aj z Kanady, kde premiér vyjadril, že takéto clá predstavujú porušenie dohody o voľnom obchode. Japonsko zvažuje odvetné opatrenia, zatiaľ čo Južná Kórea prijíma núdzové opatrenia na podporu svojho automobilového priemyslu v reakcii na nové clá.