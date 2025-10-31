Amazon a Apple prekonali odhady. Posilní to Wall Street?

- Apple a Amazon hlásia lepšie než očakávané kvartálne výsledky
- Akcie oboch spoločností posilnili na mimoburzovom trhu
- Investori stavili na silný vianočný kvartál pre Amazon a oceňujú silné tržby zo služieb pre Apple
- Apple a Amazon hlásia lepšie než očakávané kvartálne výsledky
- Akcie oboch spoločností posilnili na mimoburzovom trhu
- Investori stavili na silný vianočný kvartál pre Amazon a oceňujú silné tržby zo služieb pre Apple
Spoločnosti Apple a Amazon zverejnili svoje štvrťročné správy po dnešnom uzavretí amerického trhu a zdá sa, že obe spoločnosti sú na dobrej ceste k dosiahnutiu nových historických maxím. Počas niekoľkých štvrťrokov bol Amazon vnímaný trhom ako zaostávajúci, čiastočne kvôli pomalšiemu rastu tržieb v Amazon Web Services v porovnaní s konkurenčnými spoločnosťami Google Cloud a Microsoft Azure, ako aj kvôli citlivosti na opatrnejších amerických spotrebiteľov. Spoločnosť však teraz očakáva, že rast predaja cloudových služieb sa medziročne zrýchli na 22 %, a uviedla, že zaznamenala pozitívne účinky svojich investícií do umelej inteligencie.
Trhová kapitalizácia Amazonu po zverejnení správy za 3. štvrťrok vyskočila o takmer 240 miliárd USD, čo bolo spôsobené 36 % medziročným nárastom zisku na akciu (EPS) a 13 % medziročným nárastom tržieb. Medzištvrťročne EPS stúpol o 16 % a tržby o 7 %. EPS dosiahol 1,95 USD, čo prekonalo odhady Wall Streetu vo výške 1,58 USD o viac ako 25 %. Tržby dosiahli 180,17 miliardy USD oproti očakávaným 177,82 miliardy USD. Tržby AWS dosiahli celkovo 33 miliárd USD, čím prekonali očakávania analytikov vo výške 32,39 miliardy USD, zatiaľ čo spoločnosť predpokladá tržby vo výške 213 miliárd USD v nasledujúcom štvrťroku v porovnaní s očakávanými 208 miliardami USD. To všetko stačilo na to, aby akcie v poobchodných hodinách vzrástli takmer o 10 %, keďže investori sa pripravili na silný vianočný štvrťrok.
Apple: Zmiešaný obraz za titulkami
Akcie spoločnosti Apple spočiatku klesli takmer o 5 %, ale rýchlo sa zotavili a uzavreli o 3 % vyššie v poobchodných hodinách. Pozitívne signály boli vyvážené niekoľkými sklamaniami – predaj v Amerike zaostal za očakávaniami. Medziročne vzrástol zisk Apple na akciu (EPS) o 13 % a tržby o 8 %; medzištvrťročne vzrástol EPS o 18 % a tržby o 9 %.
Gigant z Cupertina vykázal EPS vo výške 1,85 USD, čo je mierne nad očakávaniami vo výške 1,77 USD, a tržby vo výške 102,47 miliardy USD v porovnaní s očakávanými 102,19 miliardy USD – v podstate tesný výsledok. Tržby z predaja iPhoneov vzrástli medziročne o 6,1 % na 49 miliárd USD. Tržby z predaja produktov dosiahli celkovo 73,72 miliardy USD, čím prekonali odhady vo výške 73,49 miliardy USD, zatiaľ čo segment služieb s vysokou maržou, ktorý je čoraz dôležitejšou súčasťou podnikania spoločnosti Apple, vzrástol na 28,75 miliardy USD, čím prekonal prognózy vo výške 28,18 miliardy USD.
Tržby z predaja iPadov mierne zaostali za očakávaniami, ale tržby z predaja Macov prekonali prognózy. Apple však zaznamenal 4 % medziročný pokles tržieb z Číny, pravdepodobne v dôsledku straty podielu na trhu v prospech domácich konkurentov. Je možné, že obchodná vojna ovplyvnila náladu čínskych spotrebiteľov, čo ich viedlo k vedomému výberu domácich značiek. To však môže byť dvojsečná zbraň, pretože západní spotrebitelia v Európe a Amerike môžu naopak uprednostňovať produkty Apple, čím aspoň kompenzujú vplyv Číny.
Tržby v Číne dosiahli 14,49 mld. USD oproti očakávaniam 16,43 mld. USD, zatiaľ čo tržby v Amerike klesli na 44,19 mld. USD v porovnaní s prognózovanými 44,45 mld. USD. Prevádzkové náklady mierne prekročili prognózy.
Generálny riaditeľ Tim Cook uviedol, že pokles tržieb v Číne bol spôsobený obmedzeniami dodávok, a dodal, že nedokáže predpovedať, kedy sa situácia zlepší. Spoločnosť očakáva návrat k rastu v 1. štvrťroku 2026 v Číne, ktorý bude poháňaný predajom iPhone. Niekoľko modelov iPhone 17 je údajne na tomto trhu stále obmedzených z hľadiska dodávok. Apple zaznamenal 15 % medziročný nárast predaja v Európe, 12 % medziročný rast v Japonsku a solídny celkový rast v Ázii s výnimkou Číny.
Obavy týkajúce sa ocenenia: Silná správa za vysokú cenu
Napriek silnej správe sa ocenenie spoločnosti Apple javí ako čoraz viac prehnané. Wall Street teraz platí takmer 40-násobok ročného zisku za spoločnosť, ktorej kumulatívny čistý zisk na akciu za posledné štyri štvrťroky sa od roku 2021 takmer nezmenil, čo naznačuje určitú stagnáciu ziskovosti. Zdá sa, že investori sú jednoducho ochotní preplácať akcie Apple, podobne ako spotrebitelia, ktorí si trvalo obľubujú nové, drahé iPhony.
V súčasnom trhovom prostredí môže takáto prémia byť stále odôvodnená výnimočnými produktmi spoločnosti Apple, ktoré svet naďalej používa a netrpezlivo očakáva. Ak však chce Apple získať späť svoje miesto na samom vrchole Wall Street, bude potrebovať viac než len „solídne výsledky“. Mohlo by to vyžadovať úplne novú kategóriu produktov – alebo integráciu vylepšených, na používateľa zameraných systémov umelej inteligencie do existujúcej ponuky. Wall Street sa zatiaľ rozhodol nečakať a vopred započítal tento optimistický scenár do cien. Otázkou je, či nie je to predčasné?
Eryk Szmyd, analytik finančných trhov, XTB
Denné zhrnutie: Nálada na Wall Street napriek zníženiu sadzieb Fedu a uzavretej dohode s Čínou 🗽Americký dolár posilňuje
AbbVie blízko mesačného minima po zverejnení výsledkov 📉
Coinbase zostáva lídrom medzi kryptoburzami v USA, ale konkurencia silnie
Optimizmus na Wall Street slabne pre klesajúcu pravdepodobnosť decembrového zníženia sadzieb Fedu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.