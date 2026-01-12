Strategy investovala 1,2 miliardy USD do bitcoinu, najviac od polovice roka 2025.

-
Spoločnosť Strategy Inc., predtým známa ako MicroStrategy, uskutočnila svoj najväčší nákup bitcoinu za posledných päť mesiacov, keď do tejto kryptomeny investovala približne 1,2 miliardy USD. Firma vedená známym podporovateľom bitcoinu Michaelom Saylorm tým opätovne potvrdila svoju stratégiu používať bitcoin ako kľúčové rezervné aktívum.
Ide o najväčší jednorazový nákup bitcoinu zo strany spoločnosti od polovice roka 2025. Tento krok prichádza v období zvýšenej volatility kryptotrhov a poukazuje na dlhodobú dôveru vedenia firmy v potenciál digitálnych aktív.
Bitcoin ako firemná rezerva v neistom prostredí
Nákup bol realizovaný aj napriek tomu, že Strategy v nedávnom období vykázala významné nerealizované straty zo svojich bitcoinových pozícií. Pokles cien bitcoinu sa prejavil v papierových stratách za štvrtý štvrťrok 2025, no spoločnosť napriek tomu pokračuje v akumulácii prostredníctvom kapitálových operácií a emisií akcií.
Zároveň firma posilnila svoje hotovostné rezervy v amerických dolároch, ktoré presahujú 2 miliardy USD. Tie majú zabezpečiť financovanie dividend, úrokových platieb a prevádzkových potrieb bez nutnosti predaja bitcoinu v nevhodnom trhovom období.
Reakcia investorov a pohľad trhu
Stratégia spoločnosti zostáva medzi investormi rozdelená. Jedna časť trhu ju vníma ako dlhodobú, vysoko presvedčenú stávku na rast bitcoinu, zatiaľ čo iní upozorňujú na vysokú volatilitu akcií a riziká vyplývajúce z koncentrácie aktív.
Strategy sa zároveň profiluje ako „Bitcoin Treasury Company“, teda spoločnosť, ktorej hlavným cieľom je systematické hromadenie bitcoinu ako strategického aktíva. Tento model je však silne závislý od budúceho vývoja cien kryptomien a sentimentu investorov.
Význam pre kryptomenový sektor
Najnovší nákup v hodnote 1,2 miliardy USD poukazuje na trend inštitucionálnej akumulácie bitcoinu počas trhových korekcií. Pre niektorých investorov ide o signál dôvery v dlhodobý vývoj kryptomien, pre iných o zvýraznenie rizík spojených s vysokou expozíciou voči volatilným aktívam.
