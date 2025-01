Americké futures na zemný plyn rastú vďaka predpovediam chladného počasia

Americké futures na zemný plyn pokračujú v raste, a to vďaka predpovediam chladnejšieho počasia, ktoré má zasiahnuť veľkú časť Spojených štátov a pretrvať až do konca januára. Táto studená fronta zvyšuje dopyt po vykurovaní, čo tlačí ceny zemného plynu vyššie. Eli Rubin z EBW Analytics vo svojej správe uviedol, že víkendové zmeny v predpovedi počasia prinášajú očakávania výrazného arktického ochladenia počas víkendu osláv Dňa Martina Luthera Kinga už druhý rok po sebe. „Stále pravdepodobnejšie sú produkčné výpadky spôsobené zamrznutím, čo by mohlo viesť k výrazným nárastom cien na spotovom trhu naprieč Spojenými štátmi,“ uvádza Rubin.

Kľúčové faktory ovplyvňujúce trh

Počasie: Meteorológovia predpovedajú, že chladnejšie ako obvyklé teploty budú pokračovať minimálne do 25. januára, pričom najchladnejšie dni ešte len prídu.

Meteorológovia predpovedajú, že chladnejšie ako obvyklé teploty budú pokračovať minimálne do 25. januára, pričom najchladnejšie dni ešte len prídu. Produkčné výpadky: Extrémne chladné počasie môže spôsobiť „freeze-offy“, teda zamrznutie vody a ďalších kvapalín v ťažobných zariadeniach, čo narúša produkciu zemného plynu a obmedzuje ponuku.

Extrémne chladné počasie môže spôsobiť „freeze-offy“, teda zamrznutie vody a ďalších kvapalín v ťažobných zariadeniach, čo narúša produkciu zemného plynu a obmedzuje ponuku. Zvýšený dopyt: Studená fronta prirodzene zvyšuje dopyt po vykurovaní, čo vytvára tlak na rast cien.

Vplyv na trh

Futures na zemný plyn obchodované na burze Nymex vzrástli o 1 % na 4,028 USD za milión britských tepelných jednotiek (mmBtu) po tom, čo počas nočného obchodovania dosiahli maximum 4,369 USD, čo je najvyššia hodnota od novembra 2023.



Vývoj ceny futures na zemný plyn (CFD) na 15-minútovom grafe s indikátormi Bollingerove pásma (perióda 20) a Exponenciálny kĺzavý priemer (EMA, perióda 14). Graf zobrazuje rast cien smerom k 4,032 USD/mmBtu, čo zodpovedá predpovediam spojeným s chladným počasím a zvýšeným dopytom po zemnom plyne. Zdroj: xStation5