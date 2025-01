Americký dolár oslabuje voči japonskému jenu: Očakáva sa zvýšenie sadzieb Bank of Japan

Americký dolár pokračuje v oslabovaní voči japonskému jenu, pričom menový pár USD/JPY klesol na úroveň okolo 155,88. Tento pokles je reakciou na špekulácie, že Bank of Japan (BoJ) na svojom nadchádzajúcom zasadnutí 24. januára zvýši úrokové sadzby. Analytici z OCBC, Frances Cheung a Christopher Wong, uvádzajú, že komentáre predstaviteľov BoJ naznačujú vysokú pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb. Tieto očakávania posilňujú japonský jen.

Špekulácie o zvýšení sadzieb BoJ podporujú aj správy agentúry Bloomberg, podľa ktorých niektorí predstavitelia banky považujú zvýšenie sadzieb za pravdepodobné. Ekonomka ING pre Japonsko, Min Joo Kang, už skôr upozorňovala na riziko zvýšenia sadzieb v januári, najmä kvôli silným údajom o mzdách. Technická analýza naznačuje, že USD/JPY by mohol dosiahnuť ďalší vrchol, pričom sa sleduje, či pár otestuje šesťmesačné maximum blízko úrovne 161,50.

Nadchádzajúce ekonomické udalosti, ako je inaugurácia amerického prezidenta a kľúčové inflačné dáta, môžu ovplyvniť ďalší vývoj tohto menového páru. Očakávané zvýšenie sadzieb BoJ by bolo prvé od roku 2007 a signalizovalo by odklon od doterajšej ultra uvoľnenej menovej politiky. Tento krok by mohol mať významný dopad na globálne finančné trhy a ovplyvniť investičné stratégie na forexovom trhu.

Investori by mali pozorne sledovať vývoj okolo BoJ a pripraviť sa na možnú zvýšenú volatilitu na trhoch. Zmena menovej politiky v Japonsku by mohla ovplyvniť nielen USD/JPY, ale aj ďalšie menové páry a finančné nástroje spojené s japonským jenom.