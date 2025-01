Analytici predpovedajú rekordné ceny zlata v roku 2025

Cena zlata, symbolu bohatstva a osvedčenej bezpečnej investície, by mala pokračovať v raste aj v roku 2025. Wall Street očakáva výrazné zisky, ktoré budú spôsobené kombináciou hospodárskych a geopolitických faktorov. Po výraznom 27 % náraste v roku 2024 sa očakáva, že drahý kov dosiahne nové maximá. Niektorí odborníci dokonca predpovedajú nárast na 3 000 USD za trójsku uncu.

Hlavné faktory rastu zlata

Klesajúce úrokové sadzbyZmena politiky amerického Federálneho rezervného systému smerom k nižším úrokovým sadzbám je jedným z hlavných dôvodov pozitívneho výhľadu pre zlato. Nižšie úrokové sadzby znižujú náklady na držbu neúročených aktív, ako je zlato, čím sa zlato stáva pre investorov atraktívnejšou voľbou. Analytici očakávajú, že v roku 2025 budú sadzby ďalej klesať, čo by mohlo zvýšiť dopyt po zlate, keďže investori presúvajú prostriedky z nízko úročených fondov peňažného trhu do burzových fondov krytých zlatom. Geopolitická neistotaAtraktivita zlata ako bezpečného aktíva rastie v časoch geopolitického napätia a zdá sa, že rok 2025 bude rokom neistoty. Konflikty na Blízkom východe, prebiehajúca vojna na Ukrajine a agresívna obchodná politika novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa, najmä voči Číne, budú pravdepodobne hnať investorov k zlatu. Okrem toho je pravdepodobné, že dopyt po tomto kove budú udržiavať aj obavy o infláciu a stabilitu svetového hospodárstva. Nákupy centrálnych bánkKľúčovú úlohu pri podpore cien zlata zohrali globálne centrálne banky, ktoré len za prvých deväť mesiacov roka 2024 nakúpili 694 ton. Krajiny rozvíjajúcich sa trhov, najmä tie s napätými vzťahmi so Západom, diverzifikujú svoje rezervy smerom od amerického dolára k zlatu. Očakáva sa, že tento trend, ktorý nabral na sile po sankciách uvalených na Rusko v roku 2022, bude pokračovať aj v roku 2025. Momentum a historické trendyRast cien zlata má často dlhodobý charakter. Z historického hľadiska po rokoch, keď ceny zlata vzrástli o viac ako 20 %, zvyčajne pokračovali v raste aj v nasledujúcom roku. Ak sa tento model zopakuje, rok 2025 by mohol priniesť ďalšie výrazné zisky.

Rôzne prognózy analytikov

Hoci konsenzus na Wall Street sa zhoduje na ďalšom raste, prognózy sa líšia. Goldman Sachs vedie optimistický tábor s prognózou rastu na 3 000 USD do konca roka 2025, pričom ako hlavné faktory uvádza silný dopyt centrálnych bánk a zníženie sadzieb. Naproti tomu Barclays a Macquarie zastávajú konzervatívnejší postoj s odhadmi okolo 2 500 USD za uncu, čo odráža potenciálny tlak posilňujúceho sa amerického dolára.

Priaznivé podmienky pre zlato

Návrat Donalda Trumpa do prezidentského úradu pravdepodobne vytvorí pre zlato priaznivé podmienky. Analytici predpokladajú, že zvýšené vládne výdavky pod jeho vedením by mohli oslabiť dolár a zvýšiť infláciu, čo by ďalej zvýšilo atraktívnosť zlata. Henrik Marx zo spoločnosti Heraeus Precious Metals k tomu poznamenáva: „Trumpova politika pravdepodobne vytvorí ideálne podmienky pre zlato.“

Výhľad na rok 2025

Hoci sa očakáva, že tempo rastu bude pomalšie ako v roku 2024, fundamenty zostávajú solídne. Kombinácia nižších úrokových sadzieb, geopolitického napätia a trvalých nákupov centrálnych bánk poskytuje pevný základ pre ďalší rast zlata. Bez ohľadu na to, či dosiahne hranicu 3 000 USD, zlato zostáva kľúčovou súčasťou portfólií investorov, ktorí hľadajú stabilitu v neistom svete.