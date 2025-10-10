Applied Digital zrýchľuje rast. Akcie stúpli takmer o 20 %

- Tržby dosiahli 64,2 mil. USD (vs. očak. 50 mil. USD), medziročne +84 %
- Nová dohoda s CoreWeave zabezpečuje plné využitie kapacity kampusu (400 MW)
- Tržby dosiahli 64,2 mil. USD (vs. očak. 50 mil. USD), medziročne +84 %
- Nová dohoda s CoreWeave zabezpečuje plné využitie kapacity kampusu (400 MW)
Spoločnosť Applied Digital Corp výrazne prekonala očakávania analytikov v prvom kvartáli svojho fiškálneho roka, keď vykázala tržby vo výške 64,2 milióna USD, čo predstavuje medziročný nárast o 84 %. Hlavným zdrojom príjmov bol prenájom výpočtovej kapacity dátových centier, ktorý tvoril takmer 60 % celkových tržieb. Trh zároveň prekvapila správa o novej dohode s firmou CoreWeave, vďaka ktorej bude kampus Polaris Forge 1 využívaný na plnú kapacitu 400 MW.
Kľúčovým faktorom budúceho rastu je výstavba nového kampusu Polaris Forge 2, ktorý pridá ďalších 300 MW s potenciálom rozšírenia až na 1 GW výpočtového výkonu. Spustenie prevádzky sa očakáva v roku 2026, pričom plná kapacita by mala byť dosiahnutá v roku 2027. To naznačuje, že spoločnosť má stále významný priestor na rast, čím rozptýlila predchádzajúce obavy z limitov kapacít.
Napriek tomu, že firma stále vykazuje stratu a čelí vysokým kapitálovým výdavkom, zabezpečila si 5 miliárd USD financovania na podporu expanzie. Vedenie verí, že vďaka rastúcim globálnym investíciám do umelej inteligencie je Applied Digital dobre pozicionovaná na získavanie nových kontraktov a zvyšovanie tržieb.
Akcie spoločnosti sú aktuálne v silnom uptrende. Od začiatku roka sa ich cena zvýšila približne o 350 %, pričom najnovšie výsledky hospodárenia ešte viac podporili záujem investorov.
Source: xStation5
Denné zhrnutie: Eufória na trhu s drahými kovmi pokračuje bez prestávky 📈
Goldman Sachs zvyšuje sentiment voči akciám Estée Lauder 💡
Airbus zvyšuje tempo výroby: Cieľ 820 lietadiel v roku 2025 a dohoda so Spiritom na obzore
Bank of America predikuje zlato za 5 000 USD: Nový vrchol v roku 2026?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.