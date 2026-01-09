US OPEN: Investori zostávajú opatrní v čase neistoty

- Nahromadenie makroekonomických dát hýbe trhmi.
- Nahromadenie makroekonomických dát hýbe trhmi.
- Mierne silná spotrebiteľská a pracovná aktivita, rastúce inflačné očakávania.
- Americký obranný priemysel čelí neistote.
- Obrovský odpis v spoločnosti General Motors.
- Meta má nových dodávateľov energie.
Piatková seansa na Wall Street sľubuje volatilitu a množstvo faktorov ovplyvňujúcich pohyb cien. Obchodovanie začína miernym rastom, no iniciatívu postupne preberajú predajcovia. Najväčšie poklesy zaznamenáva index Dow, ktorého kontrakty oslabujú o takmer 0,3 %. US500 je na tom relatívne dobre, keďže poklesy sú obmedzené približne na 0,1 %.
Už takmer rok sa pozornosť investorov sústreďuje najmä na Donalda Trumpa, ktorého politika ostáva rovnako nestála ako kontroverzná. Len v posledných dňoch prezident USA nariadil nákup hypotekárnych dlhov a pohrozil zákazom nákupu rodinných domov zo strany inštitúcií – cieľom je zlepšiť situáciu kupujúcich na americkom realitnom trhu.
Zároveň neutíchajú kontroverzie okolo amerických obranných spoločností. Na jednej strane prezident hrozí obmedzením možnosti spätných odkupov akcií a vyplácania dividend, na druhej strane sľubuje výrazné zvýšenie rozpočtu na obranu. Trh si zatiaľ nie je istý, ako tieto vyhlásenia oceniť.
Makroekonomické dáta:
Americké inštitúcie dnes poskytli sériu dôležitých údajov z ekonomiky, najmä z trhu práce a sektora nehnuteľností.
- Situácia na trhu práce zostáva mierne priaznivá, aspoň podľa štatistických ukazovateľov, no pretrvávajú pochybnosti o kvalite dát.
- Zmena zamestnanosti v nezemědelskom sektore v decembri predstavovala 50-tisíc oproti očakávaným 60-tisíc – ide o pokles oproti predchádzajúcemu mesiacu. Miera nezamestnanosti však klesla zo 4,5 % na 4,4 %.
- Otázniky môže vyvolávať skutočnosť, že napriek poklesu nezamestnanosti pribudlo v súkromnom sektore len 37-tisíc pracovných miest oproti očakávaným 64-tisíc – čo je zvláštne vzhľadom na sezónnosť amerického trhu práce. Je možné, že údaje boli opäť ovplyvnené spätným zamestnaním pracovníkov prepustených počas vládneho shutdownu.
- Dáta z ponuky na trhu nehnuteľností tiež vyznievajú mierne pozitívne – počet povolení aj začatých stavieb zostáva vysoký napriek neistote.
- Optimistické údaje prišli aj z University of Michigan – všetky ukazovatele spotrebiteľskej dôvery prekonali očakávania trhu. Tento rast je však sprevádzaný miernym zvýšením inflačných očakávaní.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Kupujúci majú zjavný problém prekonať rezistenčnú zónu okolo úrovne 25 900 bodov. Rastové momentum na konci roka 2025 výrazne oslabilo a stále čelí výzvam. Trh sa už trikrát od tejto úrovne odrazil, čo zvyšuje pravdepodobnosť korekcie smerom k pásmu medzi úrovňami FIBO 23,6 a 38,2.
Firemné správy:
- TSMC (TSM.US) – Tchajwanský výrobca čipov zverejnil výsledky a opäť sa pochválil dvojciferným rastom tržieb. Väčšina tohto rastu však už bola započítaná v cene a akcie na správu nereagovali.
- Johnson & Johnson (JNJ.US) – Výrobca a distribútor liekov dosiahol dohodu s administratívou amerického prezidenta ohľadom cien liekov a ciel.
- General Motors (GM.US) – Automobilový konglomerát oslabuje o 2 % po tom, čo oznámil stratu 6 miliárd USD v dôsledku zmien v politike prezidentovej administratívy v oblasti elektromobilov.
- Oklo (OKLO.US) a Vistra (VST.US) – Energetické spoločnosti rastú o niekoľko percent po uzavretí dohody o dodávkach energie pre dátové centrá spoločnosti Meta.
- WD40 (WDFC.US) – Výrobca známeho priemyselného maziva klesá o približne 7 % po zverejnení výsledkov pod očakávaniami.
