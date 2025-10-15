Bank of America, Wells Fargo a Morgan Stanley: Prehľad výsledkov za 3. štvrťrok 2025

- Výsledky troch hlavných amerických bánk za tretí štvrťrok 2025 poukazujú na silnú odolnosť finančného sektora aj napriek náročnému makroekonomickému prostrediu.
- Banky vykázali vysokú ziskovosť kapitálu, kvalitné úverové portfólio a lepšie než očakávané výsledky v oblasti obchodovania a investičného bankovníctva.
Dnes sme dostali najnovšie kvartálne výsledky najväčších amerických bánk: Bank of America, Wells Fargo a Morgan Stanley. Tieto správy poskytujú nové poznatky o zdraví amerického bankového sektora a ukazujú, ako tieto inštitúcie zvládajú makroekonomické výzvy a meniace sa trhové prostredie.
V nasledujúcom článku zanalyzujeme detailné výsledky každej banky, pričom zdôrazníme kľúčové finančné ukazovatele a výhľady do budúcnosti.
Bank of America – Kľúčové zistenia z výsledkov za 3. štvrťrok 2025
Tržby a čisté úrokové výnosy prekonali očakávania
Banka vykázala celkové tržby vo výške 28,09 miliardy USD, čo výrazne prekonalo očakávania trhu (27,51 miliardy USD). Čisté úrokové výnosy dosiahli 15,23 miliardy USD, rovnako nad trhovým konsenzom. To ukazuje, že Bank of America efektívne riadi svoje aktíva a pasíva v prostredí rastúcich úrokových sadzieb, čo podporuje vyššiu čistú úrokovú maržu.
Obchodovanie ako kľúčový motor rastu tržieb
Obchodný segment vygeneroval tržby 5,35 miliardy USD, oproti očakávaným 5,01 miliardy USD. Akciové obchodovanie bolo obzvlášť silné s výsledkom 2,27 miliardy USD (vs. 2,08 miliardy USD očakávaných). Zvýšená volatilita a objem obchodov prispeli k lepším výsledkom a ukazujú schopnosť banky využiť trhové príležitosti.
Zlepšenie kvality úverového portfólia
Rezervy na úverové straty klesli na 1,3 miliardy USD, čo odráža lepšie riadenie rizík a vyššiu kvalitu aktív. Nižšie rezervy naznačujú, že banka má menšie obavy z nesplácania úverov, čo posilňuje jej finančnú stabilitu.
Vyššia efektivita kapitálu
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) dosiahla 11,5 % a rentabilita hmotného vlastného kapitálu (ROTCE) 15,4 %, pričom obe hodnoty prekonali očakávania analytikov. To znamená, že banka efektívne využíva kapitál na generovanie atraktívnych výnosov pre akcionárov, napriek makroekonomickým výzvam.
Stabilná bilancia a silný rast úverov
Objem úverov vzrástol na 1,17 bilióna USD, čím prekonal odhady a poukazuje na rastúci dopyt po financovaní. Vklady zostali stabilné na úrovni 2 bilióny USD, čo potvrdzuje silnú dôveru klientov a stabilnú základňu financovania.
Wells Fargo – Kľúčové zistenia z výsledkov za 3. štvrťrok 2025
Stabilné tržby, čisté úrokové výnosy mierne pod očakávaniami
Wells Fargo udržala tržby blízko trhových odhadov, aj keď čisté úrokové výnosy dosiahli 11,95 miliardy USD oproti očakávaným 12,01 miliardy USD. To odráža mierny rast úverového portfólia a ekonomické protivetry, ktoré brzdia expanziu.
Výrazné zlepšenie kvality aktív
Rezervy na úverové straty prudko klesli na 681 miliónov USD, hlboko pod očakávaním 1,17 miliardy USD. To je jasný signál efektívneho riadenia úverového rizika a zlepšujúcej sa kvality portfólia.
Silný rast výnosov z investičného bankovníctva
Segment korporátneho a investičného bankovníctva dosiahol tržby 4,88 miliardy USD, oproti očakávaným 4,20 miliardy USD. Výsledky podporila vyššia aktivita v oblasti fúzií a akvizícií a väčší objem transakcií, čo prinieslo významné poradenské a transakčné poplatky.
Rastúce prevádzkové náklady ovplyvňujú efektivitu
Prevádzkové náklady vzrástli na 13,85 miliardy USD, nad očakávaním (13,42 miliardy USD), čo zvýšilo efektívnosť (pomer nákladov k tržbám) na 65 %. Banka sa bude musieť viac zamerať na kontrolu nákladov, aby si udržala zdravé marže.
Návratnosť kapitálu prekonala očakávania
ROE dosiahlo 12,8 % (vs. 12 %) a ROTCE bolo 15,2 % (vs. 14,4 %), čo ukazuje, že aj napriek rastúcim nákladom banka zlepšila efektivitu a priniesla investorom vyššie výnosy.
Morgan Stanley – Kľúčové zistenia z výsledkov za 3. štvrťrok 2025
Celkové tržby a segment správy majetku prekonali očakávania
Morgan Stanley vykázala celkové tržby vo výške 18,22 miliardy USD, čo výrazne prekonalo odhady (16,64 miliardy USD). Segment správy majetku vygeneroval 8,23 miliardy USD, nad očakávaním 7,78 miliardy USD. To potvrdzuje silnú pozíciu banky v obsluhe majetných klientov a rastúci dopyt po službách správy majetku.
Rekordné výnosy z akciového obchodovania
Výnosy z obchodovania s akciami dosiahli 4,12 miliardy USD, teda takmer o 21 % viac, než sa očakávalo. Vyššia trhová volatilita a objem obchodov umožnili banke dosiahnuť vynikajúce výsledky v tomto segmente.
Rast výnosov z investičného bankovníctva a poradenstva
Tržby z investičného bankovníctva vzrástli na 2,11 miliardy USD, zatiaľ čo poradenské poplatky dosiahli 684 miliónov USD. Rastúci počet M&A transakcií a emisii cenných papierov poukazuje na oživenie firemnej aktivity, ktoré podporilo výsledky banky.
Žiadna potreba navyšovať rezervy na úverové straty
Morgan Stanley nezvýšila rezervy na úverové straty, čo signalizuje stabilitu portfólia a nízku rizikovosť, čo je dôležité v aktuálnom ekonomickom prostredí.
Vysoká ziskovosť a lepšia kontrola nákladov
ROE dosiahlo pôsobivých 18 %, čo výrazne prekonalo očakávania (13,4 %). To odráža efektívne využitie kapitálu, ktoré sa pretavilo do vyšších výnosov pre akcionárov.
Zhrnutie výsledkov za 3. štvrťrok 2025:
Tretí kvartál 2025 priniesol silné výsledky najväčších amerických bánk.
Morgan Stanley vynikla silnými tržbami zo správy majetku a rekordnými výnosmi z akciového obchodovania, čo potvrdzuje jej efektívnu stratégiu a trhovú silu.
Bank of America preukázala zdatné riadenie aktív a pasív v prostredí rastúcich úrokov, čo podporilo rast tržieb a čistých úrokových výnosov.
Wells Fargo potvrdila finančnú stabilitu a výrazne zlepšila kvalitu úverového portfólia, čím znížila úverové riziko.
Aj keď výnosy týchto bánk nie sú také spektakulárne ako u najväčších technologických spoločností, stále jasne prekonávajú kľúčové trhové benchmarky. V porovnaní s indexmi S&P 500 a Nasdaq 100 vykazujú najväčšie americké banky stabilný rast, čo potvrdzuje ich schopnosť generovať hodnotu aj v náročných trhových podmienkach. Vďaka tomu sú atraktívnou voľbou pre investorov hľadajúcich stabilitu aj rastový potenciál.
