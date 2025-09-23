Barkin a Bowman z Fedu komentujú americkú ekonomiku a úrokové sadzby 💵

Členovia Fedu Raphael Bostic a Michelle Bowman sa dnes vyjadrili k úrokovej politike a hospodárskej situácii v USA. Ich komentáre boli prekvapivo holubičie, čo naznačuje, že v americkej ekonomike sa môže objavovať riziko stagflácie.
Bostic:
„Momentálne si myslím, že neutrálny reálny úrok je okolo 1,25 %. Je možné, že rastie.“
„Riziká pre zamestnanosť sú porovnateľné s inflačnými rizikami.“
„Obavy o zamestnanosť medzi firmami výrazne narástli.“
„Firmy nevedia, či prijímať alebo prepúšťať – zatiaľ nerobia ani jedno.“
„Spomalenie trhu práce je kombináciou dopytu aj ponuky.“
„Musíme venovať veľkú pozornosť spotrebiteľskej psychológii.“
„Myslím si, že inflácia ešte neskončila.“
„Firmy pociťujú nákladové tlaky a majú obmedzené možnosti ich neprenášať na zákazníkov.“
„Dopad ciel na infláciu je zatiaľ miernejší, než sa očakávalo.“
„Inflácia je vysoko nad cieľom už príliš dlho – to je dôvod na obavy.“
„Podporil by som inflačný cieľ v pásme 1,75 % až 2,25 %.“
„Som otvorený cieľovému pásmu pre infláciu.“
Bowman:
„Očakávam 3 zníženia sadzieb v roku 2025.“
„Prezentujem svoje názory na ekonomiku a menovú politiku.“
„Obávam sa, že slabosť na trhu bývania môže viesť k zrýchlenému poklesu cien nehnuteľností.“
„Trh práce sa môže v najbližších mesiacoch výrazne zhoršiť.“
„Vplyv ciel na infláciu by mal vyprchať, inak je inflácia blízko cieľa.“
„Ak sa dopyt nezlepší, firmy môžu začať prepúšťať.“
„Minulotýždňové zníženie sadzieb považujem za prvý krok k neutrálnemu pásmu, ak sa ekonomika bude vyvíjať podľa očakávania.“
„Je dôležité, že posledné vyhlásenie obsahovalo výhľad ďalších možných znížení.“
„Obávam sa, že Fed zaostáva voči realite trhu práce – politika sa môže potrebovať rýchlo prispôsobiť.“
„Podporila som zníženie o 25 bps, ale teraz je dôležité, aby Fed konal proaktívne v prospech pracovného trhu.“
